Jaahnavi Kandula Case: ఎట్టకేలకు జాహ్నవి కందుల మృతిపై దిగొచ్చిన అమెరికా..ఆమె కుటుంబానికి రూ.262 కోట్ల పరిహారం!

Jaahnavi Kandula Case Settlement: అమెరికాలోని సియాటెల్లో పోలీస్ వాహనం ఢీకొని మృతి చెందిన తెలుగు విద్యార్థిని జాహ్నవి కందుల కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. జాహ్నవి మరణానికి నష్టపరిహారంగా ఆమె కుటుంబానికి 29 మిలియన్ డాలర్లు (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ.262 కోట్లు) చెల్లించేందుకు సియాటెల్ నగర యంత్రాంగం అంగీకరించింది.
భారతదేశం గళమెత్తడం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిరసనలు వ్యక్తమవడంతో చివరకు సియాటెల్ నగరం దిగివచ్చింది. ఈ భారీ పరిహారంపై సిటీ అటార్నీ జనరల్ ఎరికా ఇవాన్స్ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు.
ఏం జరిగింది?
జనవరి 23, 2023 నాడు ఏపీలోని కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన జాహ్నవి కందుల (23). నార్త్ ఈస్ట్రన్ యూనివర్శిటీలో మాస్టర్స్ చదువుతోంది. సియాటెల్లో జాహ్నవి రోడ్డు దాటుతుండగా, కెవిన్ డవే అనే పోలీస్ అధికారి నడుపుతున్న పెట్రోలింగ్ వాహనం ఆమెను వేగంగా ఢీకొట్టింది. 40 కిలోమీటర్ల వేగ పరిమితి ఉన్న చోట, ఆ వాహనం సుమారు 120 కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకురావడంతో జాహ్నవి 100 అడుగుల దూరంలో ఎగిరిపడి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయింది.
భారత్ను ఆగ్రహానికి గురిచేసిన 'బాడీ క్యామ్' వీడియో
ఈ కేసులో ప్రాణనష్టం కంటే, సియాటెల్ పోలీసుల తీరు ప్రపంచాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ప్రమాదం తర్వాత అక్కడికి వచ్చిన మరో పోలీస్ అధికారి డేనియల్ ఆడరర్, జాహ్నవి మరణంపై జోకులు వేస్తూ, ఆమె ప్రాణానికి పెద్దగా విలువ లేదన్నట్లుగా నవ్వుతూ మాట్లాడటం బాడీ కెమెరాలో రికార్డయ్యింది.
ఈ వీడియో బయటకు రావడంతో భారత ప్రభుత్వం తీవ్రస్థాయిలో స్పందించింది. అమెరికాలోని భారత రాయబార కార్యాలయం నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసింది. ఫలితంగా డేనియల్ ఆడరర్ను విధుల నుంచి తొలగించారు.
పరిహారంపై అగ్రిమెంట్
సుదీర్ఘ న్యాయపోరాటం, చర్చల తర్వాత బాధితురాలి కుటుంబానికి స్వాంతన చేకూర్చడానికి సియాటెల్ నగరం ఈ భారీ మొత్తాన్ని చెల్లించడానికి సిద్ధమైంది. "జాహ్నవి మృతి అత్యంత విచారకరం. మేము అందించే ఈ పరిహారం ఆమె కుటుంబ సభ్యుల వేదనను పూర్తిగా తగ్గించలేదని మాకు తెలుసు, కానీ ఇది వారికి కొంతైనా భరోసానిస్తుందని ఆశిస్తున్నాము" అని సిటీ అటార్నీ ఎరికా ఇవాన్స్ పేర్కొన్నారు.
