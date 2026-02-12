English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Jaahnavi Kandula Case: ఎట్టకేలకు జాహ్నవి కందుల మృతిపై దిగొచ్చిన అమెరికా..ఆమె కుటుంబానికి రూ.262 కోట్ల పరిహారం!

Jaahnavi Kandula Case: ఎట్టకేలకు జాహ్నవి కందుల మృతిపై దిగొచ్చిన అమెరికా..ఆమె కుటుంబానికి రూ.262 కోట్ల పరిహారం!

Jaahnavi Kandula Case Settlement: అమెరికాలోని సియాటెల్‌లో పోలీస్ వాహనం ఢీకొని మృతి చెందిన తెలుగు విద్యార్థిని జాహ్నవి కందుల కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. జాహ్నవి మరణానికి నష్టపరిహారంగా ఆమె కుటుంబానికి 29 మిలియన్ డాలర్లు (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ.262 కోట్లు) చెల్లించేందుకు సియాటెల్ నగర యంత్రాంగం అంగీకరించింది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 12, 2026, 12:07 PM IST

Trending Photos

Cumin Water: 11 రోజుల పాటు జీలకర్ర నీరు తాగితే కలిగే మైండ్ బ్లోయింగ్ లాభాలు ఇవే..!
5
Cumin Water
Cumin Water: 11 రోజుల పాటు జీలకర్ర నీరు తాగితే కలిగే మైండ్ బ్లోయింగ్ లాభాలు ఇవే..!
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ 22వ విడుత అలెర్ట్‌.. మీ పేరు జాబితాలో నుంచి తొలగించారా? ఇలా వెంటనే తెలుసుకోండి..!
5
PM Kisan 22nd installment
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ 22వ విడుత అలెర్ట్‌.. మీ పేరు జాబితాలో నుంచి తొలగించారా? ఇలా వెంటనే తెలుసుకోండి..!
Daily Rasiphalalu: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆర్థికంగా బంపర్ లాభాలు ఈ రాశులకే.. లిస్ట్‌లో మీ రాశి ఉందా?
5
Daily Rasiphalalu February 12 2026
Daily Rasiphalalu: నేటి రాశిఫలాలు.. ఆర్థికంగా బంపర్ లాభాలు ఈ రాశులకే.. లిస్ట్‌లో మీ రాశి ఉందా?
Poco X8 Pro: పోకో నుంచి రెండు కొత్త మొబైల్స్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!
5
Poco X8 Pro
Poco X8 Pro: పోకో నుంచి రెండు కొత్త మొబైల్స్‌ త్వరలో లాంచ్‌.. ఫీచర్స్‌ ఇవే!
Jaahnavi Kandula Case: ఎట్టకేలకు జాహ్నవి కందుల మృతిపై దిగొచ్చిన అమెరికా..ఆమె కుటుంబానికి రూ.262 కోట్ల పరిహారం!

Jaahnavi Kandula Case Settlement: అమెరికాలోని సియాటెల్‌లో పోలీస్ వాహనం ఢీకొని మృతి చెందిన తెలుగు విద్యార్థిని జాహ్నవి కందుల కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. జాహ్నవి మరణానికి నష్టపరిహారంగా ఆమె కుటుంబానికి 29 మిలియన్ డాలర్లు (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ.262 కోట్లు) చెల్లించేందుకు సియాటెల్ నగర యంత్రాంగం అంగీకరించింది.

Add Zee News as a Preferred Source

భారతదేశం గళమెత్తడం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిరసనలు వ్యక్తమవడంతో చివరకు సియాటెల్ నగరం దిగివచ్చింది. ఈ భారీ పరిహారంపై సిటీ అటార్నీ జనరల్ ఎరికా ఇవాన్స్ అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేశారు.

ఏం జరిగింది?
జనవరి 23, 2023 నాడు ఏపీలోని కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన జాహ్నవి కందుల (23). నార్త్ ఈస్ట్రన్ యూనివర్శిటీలో మాస్టర్స్ చదువుతోంది. సియాటెల్‌లో జాహ్నవి రోడ్డు దాటుతుండగా, కెవిన్ డవే అనే పోలీస్ అధికారి నడుపుతున్న పెట్రోలింగ్ వాహనం ఆమెను వేగంగా ఢీకొట్టింది. 40 కిలోమీటర్ల వేగ పరిమితి ఉన్న చోట, ఆ వాహనం సుమారు 120 కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకురావడంతో జాహ్నవి 100 అడుగుల దూరంలో ఎగిరిపడి అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయింది.

భారత్‌ను ఆగ్రహానికి గురిచేసిన 'బాడీ క్యామ్' వీడియో
ఈ కేసులో ప్రాణనష్టం కంటే, సియాటెల్ పోలీసుల తీరు ప్రపంచాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ప్రమాదం తర్వాత అక్కడికి వచ్చిన మరో పోలీస్ అధికారి డేనియల్ ఆడరర్, జాహ్నవి మరణంపై జోకులు వేస్తూ, ఆమె ప్రాణానికి పెద్దగా విలువ లేదన్నట్లుగా నవ్వుతూ మాట్లాడటం బాడీ కెమెరాలో రికార్డయ్యింది.

ఈ వీడియో బయటకు రావడంతో భారత ప్రభుత్వం తీవ్రస్థాయిలో స్పందించింది. అమెరికాలోని భారత రాయబార కార్యాలయం నిందితులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేసింది. ఫలితంగా డేనియల్ ఆడరర్‌ను విధుల నుంచి తొలగించారు.

పరిహారంపై అగ్రిమెంట్
సుదీర్ఘ న్యాయపోరాటం, చర్చల తర్వాత బాధితురాలి కుటుంబానికి స్వాంతన చేకూర్చడానికి సియాటెల్ నగరం ఈ భారీ మొత్తాన్ని చెల్లించడానికి సిద్ధమైంది. "జాహ్నవి మృతి అత్యంత విచారకరం. మేము అందించే ఈ పరిహారం ఆమె కుటుంబ సభ్యుల వేదనను పూర్తిగా తగ్గించలేదని మాకు తెలుసు, కానీ ఇది వారికి కొంతైనా భరోసానిస్తుందని ఆశిస్తున్నాము" అని సిటీ అటార్నీ ఎరికా ఇవాన్స్ పేర్కొన్నారు.

Also Read: Vizag Vijayawada Metro Projects: ఏపీలో జోరందుకున్న మెట్రో..రూ.42 వేల కోట్లతో విశాఖ, విజయవాడ ప్రాజెక్టులు..ఏఏ రూట్లలో వెళ్తుందంటే?

Also Read: Gold Price Trend: బంగారం వెండి ధరలు రానున్న రోజుల్లో తగ్గుతాయా? పెరుగుతాయా? భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతుందంటే?

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Jaahnavi Kandula CaseJaahnavi Kandula Case SettlementSeattleJaahnavi Kandula deathJaahnavi Kandula Death

Trending News