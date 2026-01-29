Guinness Record: 65 ఏళ్లుగా ఒకే కంపెనీకి సేవలు.. గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిన మహిళ, డైలీ రొటీన్‌ ఇదే!

Woman Works 65 Years In One Company Guinness Record: సాధారణంగా ఒకే కంపెనీలో పదేళ్లపాటు పని చేయడం అంటే కూడా కష్టంగా అనిపిస్తుంది. ఐదేళ్లకు పని చేస్తే మహా గొప్ప. బాస్ ప్రొడక్టివిటీ టార్గెట్, సహోద్యోగుల రాజకీయాలతో నెగల్లేక చాలా మంది ఉద్యోగాలు మారుతుంటారు. మరి కొంతమందికి అనుకున్న జీతం, ప్రమోషన్ అందకపోవటంతో ఆ జాబ్ వదిలేసే పరిస్థితి వస్తుంది. అయితే ఈ జపాన్ బామ్మ మాత్రం ఒకే కంపెనీలో 65 ఏళ్ల పాటు సేవలు అందించింది. ఓసాకాకు చెందిన యూసుకో టమాకి అనే ఈ భామ్మ వయస్సు ఇప్పుడు 95 ఏళ్ళు. 1930లో జన్మించింది ఆమె 26 ఏళ్ల వయసులో ఈ సన్ కో ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ లో చేరింది. అప్పటి నుంచి అదే కంపెనీలో సేవలు చేస్తూ వస్తోంది. దాదాపు 65 ఏళ్ల తర్వాత తాజాగా ఆమె రిటర్మెంట్ పొందింది. అంటే ఇప్పుడు ఈ భామకు 95 ఏళ్ల వయసు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇలా ఒకే కంపెనీలో ఇన్ని ఏళ్లపాటు పనిచేయడం వల్ల ఆమె గిన్నిస్ బుక్ రికార్డు కూడా పొందింది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత వృద్ధ ఆఫీస్ మేనేజర్ గా కూడా ఆమె రికార్డ్ బ్రేక్ చేసింది.
యూసుకో టమాకి అనే ఈ బామ్మ ప్రతిరోజు ఉదయం 5:30 గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు అంటే మొత్తం 12 గంటలు పని చేయడం అలవాటు చేసుకుంది. ఆమె ఉద్యోగంలో చేరినప్పటి నుంచి తాజాగా రిటైర్మెంట్ పొందే వరకు ఇదే పని ఆమె రొటీన్. 2024 లో కూడా చురుగ్గా పనిచేసినట్లు నివేదికలు కూడా తెలిపాయి. 2025లో ఆమెకి 95 సంవత్సరాలు నిండాయి. ఆమె కంపెనీలో సీనియర్ మేనేజర్ గా అకౌంటింగ్ నిర్వహణ, అంతర్గత సమాచారాల పని. ఈమె పని చేస్తున్న ఈ సన్ క్రో కంపెనీ 20 మంది ఉద్యోగులతో ప్రారంభమై దాదాపు ఇప్పుడు 430 మంది ఉద్యోగులతో కూడి ఉంది. 40 ఏళ్ల వయసులో ఈమె డివిజన్ హెడ్గా కూడా ప్రమోషన్ పొందింది. ఇక ఆమె 67 ఏళ్ల వయస్సులో సోషల్ మీడియాను ఉపయోగించడం ప్రారంభించింది. కంప్యూటర్ నేర్చుకుంది. అందులో సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ కూడా పూర్తి చేసింది.
Japanese worker Yasuco Tamaki spent 65 years at the same job, from age 26 to 91, clocking 5:30 AM to 5:30 PM daily, a record-setting career that earned a Guinness World Record. pic.twitter.com/Bn4ciOCxyl
— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) January 27, 2026
ఆమె డైలీ రొటీన్ ఇదే..
టమాకి ప్రతిరోజు ఉదయం ఐదున్నర గంటలకు నిద్ర లేస్తుంది. ఆ తర్వాత యోగా చేస్తుంది. బౌద్ధ సూత్రాలను తరచూ పటిస్తుంది. ఖాళీ సమయంలో బుక్స్ చదవడం అలవాటు. అంతేకాదు పనికి కూడా కాలినడకనే వెళ్తుంది. లేకపోతే బస్సు, సబ్వే లో వెళ్తుంది. ఆమె మెదడును షార్ప్ గా ఉంచుకోవడానికి జపనీస్ కంజీ ప్రావీణ్యత పరీక్ష కూడా తీసుకుంటుంది, కార్డులు ఆడుతుంది..
ఇక టమాకి రిటైర్మెంట్ సమయంలో కూడా ఎంతో యాక్టివ్ గా ఉంది. అంతేకాదు గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్ అందుకున్న సమయంలో టమాకి ఎంతో సంతోషంగా ఉందని.. తనకు సహోద్యోగులను సంతోష పెట్టడంతోపాటు ఇతరులకు సహాయం చేయడం అంటే తనకు ఎంతో ఇష్టమని చెప్పింది. ఇక అత్యంత వృద్ధ మహిళా మేనేజర్ గా రికార్డు బద్దలు కొట్టిన టమాకి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు 2020లో అందుకుంది. ఆ సమయంలో ఆమె వయసు 90 ఏళ్ల 174 రోజులు.
Also Read: చైనాలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన 11 మందికి మరణశిక్ష.. ఈ కుటుంబ కథ వింటే మీకు షాక్ తప్పదు!
Also Read: గుడ్న్యూస్ చెప్పిన జేడీ వాన్స్ ఉష దంపతులు.. నాలుగోసారి తండ్రి కాబోతున్న అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.