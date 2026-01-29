English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Guinness Record: 65 ఏళ్లుగా ఒకే కంపెనీకి సేవలు.. గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిన మహిళ, డైలీ రొటీన్‌ ఇదే!

Woman Works 65 Years In One Company Guinness Record: ఒకే కంపెనీలో ఏళ్లుగా పనిచేయడం అంటే ఆషామాషీ కాదు. ప్రస్తుత ఏఐ యుగంలో అయితే పరిస్థితి మరింత ఘోరంగా ఉంది. ఐదు ఏళ్లు కూడా ఏ కంపెనీలో అయినా పని చేసే పరిస్థితి కూడా లేదు. అయితే ఈ జపనీస్ బామ్మ ఏకంగా ఒకే కంపెనీలో 65 ఏళ్లుగా పనిచేసింది. అక్కడే రిటైర్మెంట్ కూడా తీసుకుంది. దీంతో ఆమె గిన్నీస్‌ బుక్ రికార్డు కూడా బద్దలు కొట్టేసింది. ఈ బామ్మ డైలీ ఫాలో అయ్యే డైట్ రొటీన్ ఏంటో తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Jan 29, 2026, 06:47 PM IST

Guinness Record: 65 ఏళ్లుగా ఒకే కంపెనీకి సేవలు.. గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిన మహిళ, డైలీ రొటీన్‌ ఇదే!

Woman Works 65 Years In One Company Guinness Record: సాధారణంగా ఒకే కంపెనీలో పదేళ్లపాటు పని చేయడం అంటే కూడా కష్టంగా అనిపిస్తుంది. ఐదేళ్లకు పని చేస్తే మహా గొప్ప.  బాస్‌ ప్రొడక్టివిటీ టార్గెట్‌, సహోద్యోగుల రాజకీయాలతో నెగల్లేక చాలా మంది ఉద్యోగాలు మారుతుంటారు. మరి కొంతమందికి అనుకున్న జీతం, ప్రమోషన్ అందకపోవటంతో ఆ జాబ్‌ వదిలేసే పరిస్థితి వస్తుంది. అయితే ఈ జపాన్ బామ్మ మాత్రం ఒకే కంపెనీలో 65 ఏళ్ల పాటు సేవలు అందించింది. ఓసాకాకు చెందిన యూసుకో టమాకి అనే ఈ భామ్మ వయస్సు ఇప్పుడు 95 ఏళ్ళు. 1930లో జన్మించింది ఆమె 26 ఏళ్ల వయసులో ఈ సన్‌ కో ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ లో చేరింది. అప్పటి నుంచి అదే కంపెనీలో సేవలు చేస్తూ వస్తోంది. దాదాపు 65 ఏళ్ల తర్వాత తాజాగా ఆమె రిటర్మెంట్ పొందింది. అంటే ఇప్పుడు ఈ భామకు 95 ఏళ్ల వయసు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇలా ఒకే కంపెనీలో ఇన్ని ఏళ్లపాటు పనిచేయడం వల్ల ఆమె గిన్నిస్ బుక్ రికార్డు కూడా పొందింది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత వృద్ధ ఆఫీస్ మేనేజర్ గా కూడా ఆమె రికార్డ్ బ్రేక్ చేసింది.

యూసుకో టమాకి అనే ఈ బామ్మ ప్రతిరోజు ఉదయం 5:30 గంటల నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు అంటే మొత్తం 12 గంటలు పని చేయడం అలవాటు చేసుకుంది. ఆమె ఉద్యోగంలో చేరినప్పటి నుంచి తాజాగా రిటైర్మెంట్ పొందే వరకు ఇదే పని ఆమె రొటీన్. 2024 లో కూడా చురుగ్గా పనిచేసినట్లు నివేదికలు కూడా తెలిపాయి. 2025లో ఆమెకి 95 సంవత్సరాలు నిండాయి. ఆమె కంపెనీలో సీనియర్ మేనేజర్ గా అకౌంటింగ్ నిర్వహణ, అంతర్గత సమాచారాల పని. ఈమె పని చేస్తున్న ఈ సన్ క్రో కంపెనీ 20 మంది ఉద్యోగులతో ప్రారంభమై దాదాపు ఇప్పుడు 430 మంది ఉద్యోగులతో కూడి ఉంది. 40 ఏళ్ల వయసులో ఈమె డివిజన్ హెడ్‌గా కూడా ప్రమోషన్ పొందింది. ఇక ఆమె 67 ఏళ్ల వయస్సులో సోషల్ మీడియాను ఉపయోగించడం ప్రారంభించింది. కంప్యూటర్‌ నేర్చుకుంది. అందులో సర్టిఫికేషన్ కోర్స్ కూడా పూర్తి చేసింది. 

 

 ఆమె డైలీ రొటీన్ ఇదే..
 టమాకి ప్రతిరోజు ఉదయం ఐదున్నర గంటలకు నిద్ర లేస్తుంది. ఆ తర్వాత యోగా చేస్తుంది. బౌద్ధ సూత్రాలను తరచూ పటిస్తుంది. ఖాళీ సమయంలో బుక్స్ చదవడం అలవాటు. అంతేకాదు పనికి కూడా కాలినడకనే వెళ్తుంది. లేకపోతే బస్సు, సబ్‌వే లో వెళ్తుంది. ఆమె మెదడును షార్ప్ గా ఉంచుకోవడానికి జపనీస్ కంజీ ప్రావీణ్యత పరీక్ష కూడా తీసుకుంటుంది, కార్డులు ఆడుతుంది..

ఇక టమాకి రిటైర్మెంట్ సమయంలో కూడా ఎంతో యాక్టివ్ గా ఉంది. అంతేకాదు గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్ అందుకున్న సమయంలో టమాకి ఎంతో సంతోషంగా ఉందని.. తనకు సహోద్యోగులను సంతోష పెట్టడంతోపాటు ఇతరులకు సహాయం చేయడం అంటే తనకు ఎంతో ఇష్టమని చెప్పింది. ఇక అత్యంత వృద్ధ మహిళా మేనేజర్ గా రికార్డు బద్దలు కొట్టిన టమాకి గిన్నిస్ వరల్డ్ రికార్డు 2020లో అందుకుంది. ఆ సమయంలో ఆమె వయసు 90 ఏళ్ల 174 రోజులు.

