JD Vance: జాతిపరంగా కించపరుస్తూ.. ఉషను తిడితే అస్సలు ఊరుకునేదే లేదు..! జేడీ వాన్స్‌ సీరియస్‌ వార్నింగ్‌..!

JD Vance Attacks Nick Fuentes: కామెంటర్లకు అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్ తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ప్రధానంగా రాజకీయ వ్యాఖ్యత అయిన నిక్ ఫ్యూయెన్టస్ను తీవ్రంగా హెచ్చరించారు. ఉషా భారతీయ అమెరికన్ హిందూ నేపథ్యం అని ఆమెను లక్ష్యంగా చేసుకొని ఇటీవల పాడ్కాస్ట్లో జేడీ వాన్స్ కూడా జాతి ద్రోహి అనే కించపరిచేలా వ్యాఖ్యానించారు. తాజాగా ఆ వ్యాఖ్యలపై స్పందించారు వాన్స్. వాషింగ్టన్ డీసీ అధికారిక నివాసంలో ఆన్లైన్ అన్హెర్డ్ మ్యాగజైన్తో మాట్లాడుతూ ఫ్యూంటేయిన్ ఉష ప్రస్తావనపై తీవ్రంగా స్పందించారు. నా భార్యపై ఎవరైనా కామెంట్ చేస్తే ప్రధానంగా జాతి పరంగా కించపరిచేలా మాట్లాడితే ఊరుకునేది లేదు. అది జెన్సాకి( మాజీ అధ్యక్షుడు బైడెన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ప్రెస్ సెక్రటరీ) లేదా నిక్ ఫ్యుయేంటెన్ అయినా ఊరుకునేది లేదన్నారు. అర్థం లేని మాటలు మాట్లాడితే వారు షిట్ తిన్నట్లే అని యూఎస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ హెచ్చరించారు. అదే నా అధికారిక విధానం ప్రధానంగా ఎవరైనా జాతిని కించపరిచేలా ఏ వ్యక్తినైనా మాట్లాడితే అది యూదులైనా.. శ్వేత జాతీయులైనా అంతే.. మనం అలా వ్యవహరించకూడదు అన్నారు.
ఇక ఈ ఫ్యూయెంటెన్ తెల్ల ఆధిపత్యవాదిగా అమెరికాలో అభివర్ణిస్తారు.ఈయన ఒక ఎన్జీఓ సెకండ్ లేడీ ఉషను ఉద్దేశించి ఇటీవల ప్రధానంగా ఆమె జాతిని ఉద్దేశించి పాడ్కాస్ట్లో వ్యాఖ్యలు చేశాడు. సెకండ్ లేడీ ఆమె భర్త నుంచి రక్షించాలి అని అన్నారు. అతని భార్య మనసులో ఏముందో.. ఎప్పుడు ఏం ఆలోచిస్తుందో..? మీరు అంతా బాగున్నారా? లేదా? మేము రక్షిస్తాం రండి అంటూ కించపరిచేలా మాట్లాడాడు. దీనిపై జెడి వాన్స్ తాజాగా స్పందించి తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు అయితే ఉష జెడీలు 2014లో వివాహం చేసుకున్నారు. ఆమె న్యాయవాద వృత్తి చేశారు. వీరిద్దరికీ ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు.
