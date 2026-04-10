Argentina: మేఘాల్లో ప్రయాణం.. అర్జెంటీనాలో ఆకాశాన్ని తాకే అద్భుత రైలు యాత్ర!

Train To The Clouds Argentina Latest News: రైలు ప్రయాణం అంటేనే అందమైన ప్రకృతి దృశ్యాలతో పాటు కిటికీల పక్కన కూర్చుని చూసి పచ్చదనం గుర్తుకొస్తాయి. కానీ మీరు ఎప్పుడైనా మేఘాలపైన రైల్లో ప్రయాణించారా? వినడానికి ఆశ్చర్యంగా ఉన్నప్పటికీ.. అర్జెంటీనాలోని ట్రెన్ ఎ లాస్ నుబెస్ (Tren a las Nubes) రైలు మార్గం ఈ అద్భుతమైన అనుభూతిన అందిస్తుంది. దీనిని స్పానిష్ భాషలో మేఘాల రైలుగా కూడా పిలుస్తారు. చూడడానికి ఇదే చాలా అద్భుతంగా ఉండటమే కాకుండా.. ఆకాశం పై నడుస్తున్నట్లుగా అనిపిస్తుంది. అయితే దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
అర్జెంటీనాలోని ఆండీస్ పర్వత శ్రీనులకుండా సాగే ఈ రైలు మార్గం.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన రైలు మార్గంలో ఒకటిగా గుర్తింపు పొందింది.. ఇది సముద్ర మట్టానికి సుమారు 4220 కిలోమీటర్లు ఎత్తులు ఉండటమే కాకుండా.. అక్కడ రైలు వెళ్లేందుకు ప్రత్యేకమైన పట్టాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. రైలు వెళ్తుంటే కిటికీలోంచి చూస్తే.. మబ్బులు మన పాదాల కింద తేలుతున్నట్లు అనిపిస్తాయి. అందుకే దీనికి ఆకాశాన్ని తాకే మార్గమని పేరు వచ్చింది..
దాదాపు 217 కిలోమీటర్ల పొడవున్న ఈ ప్రయాణం పర్యాటకులను ఒక మాయా లోకంలోకి తీసుకెళ్తుంది. ఈ మార్గంలో రైలు సురక్షితంగా ప్రయాణించడానికి ఇంజనీర్లు ఎంతగానో కష్టపడాల్సి వచ్చిందని సమాచారం.. లోతైన లోయలను కలుపుతూ.. నిర్మించిన ఈ వంతెన పై రైలు వెళుతుంటే వెన్నులో వణుకు పుట్టక మానదు. 29 ఎతైన వంతెనలతో మార్గాన్ని నిర్మించినట్లు సమాచారం. కొండలను తొలచి.. చేసిన 21 సొరంగాల మార్గం గుండా చీకటిని చీల్చుకుంటూ రైలు ప్రయాణం కొనసాగుతూ ఉంటుంది..
కొండల ఎత్తున అధిరోహించడానికి రైలు ముందుకు వెనక్కి కదులుతూ ఎక్కించే ప్రత్యేకమైన సాంకేతికతను ఇక్కడ వాడినట్లు తెలుస్తోంది.. అంత ఎత్తులో ప్రయాణించినప్పుడు గాలిలో ఆక్సిజన్ స్థాయిని తక్కువగా ఉంటాయి. దీనివల్ల ప్రయాణకులకు శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు కలిగే అవకాశాలున్నాయి. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకొని.. రైలులో అత్యాధునిక వైద్య సదుపాయంతో పాటు ఆక్సిజన్ సిలిండర్లు నిరంతరం అందుబాటులో ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ఒక ప్రత్యేకమైన వైద్య బృందం కూడా ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రయాణికుల రక్షణ ధ్యేయంగా ప్రతి చిన్న విషయంలోనూ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారట..
సాల్టా నగరం నుంచి ప్రారంభమయ్యే.. ఈ ప్రయాణం పొల్వోరిల్లా వయాడక్ట్ వద్ద ముగుస్తుంది. మార్గ మధ్యలో కనిపించే మంచు కుంటలతో పాటు ఎడారి లాంటి పీఠభూములు పర్యాటకులకు ఎంతగానో కనిపిందు చేస్తాయి. సాహస యాత్రలు ఇష్టపడేవారు తమ జీవితంలో ఒక్కసారి అయినా ఈ మేఘాల రైలులో ప్రయాణించాల్సిందేనని పర్యాటకులు చెబుతూ ఉన్నారు. ప్రకృతి అందాలతో పాటు ఇంజనీరింగ్ వింతను కలిపే ఈ అద్భుతమైన యాత్ర పర్యాటక రంగంలో ఒక అద్భుతంగా భావించవచ్చు..
