Khalistani extremists try to attack on s Jaishankar: భారత్ విదేశాంగ మంత్రి జైశంకర్ యూకే పర్యటనలో ఉన్నారు. మార్చి 4న యూకేకు వెళ్లిన ఆయన 9వ తేదీ వరకు అక్కడే ఉండనున్నారు.ఈ క్రమంలో ఇరుదేశాల మధ్య అనేక అంశాలలో చర్చలు జరుపుతున్నారు. దీనిలో భాగంగా ఇప్పటికే లండన్ విదేశాంగ శాఖ మంత్రితో జైశంకర్ భేటీ అయ్యారు.

ముఖ్యంగా ఇరుదేశాల మధ్య వాణిజ్య ఒప్పందం, వ్యూహత్మక ఒప్పందాలు, విద్య, రాజకీయ అంశాల విషయాలలో పరస్పరం పలు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నారు. అంతే కాకుండా.. ఇటీవల ప్రపంచంలో భారత్ వృద్ధి, పాత్ర అనే అంశంపై కూడా జై శంకర్ లండన్ లో జరిగిన సమావేశంలో మాట్లాడారు. అయితే.. లండర్ లో తాజాగా.. జైశంకర్ ఛారమ్ హౌస్ లో తన సమావేశంను ముగించుకుని బైటకు వస్తున్నారు.

Khalistani elements attempt to heckle India's External Affairs Minister S Jaishankar while he was leaving in a car after attending an event in London, England.

The National flag of India was desecrated.

The Govt of India must revoke the PIO/OCI cards of anti-India elements. pic.twitter.com/ogNjVkIpB6

— Anshul Saxena (@AskAnshul) March 6, 2025