Khamenei Death: "ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమైనీ చనిపోయారు!" అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన!

Iran Supreme Leader Khamenei Death: మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్నాయి. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆదేశాలతో ఇరాన్పై 'మేజర్ కాంబాట్ ఆపరేషన్స్' ప్రారంభమయ్యాయి. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ కూటమి ఇరాన్పై జరిపిన మెరుపు దాడులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి.
ఈ దాడుల నేపథ్యంలో ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమైనీ మరణించారంటూ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ప్రకటన ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సంచలనంగా మారింది. టెహ్రాన్తో సహా తొమ్మిది ప్రధాన నగరాల్లోని అణు కేంద్రాలు, బాలిస్టిక్ మిసైల్ సైట్లు, సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని భారీ ఎయిర్ స్ట్రైక్స్ జరిగాయి.
ఖమైనీ చనిపోయారు?!
"చరిత్రలో అత్యంత దుష్ట వ్యక్తులలో ఒకరైన ఖమైనీ కథ ముగిసింది. ఇరాన్ ప్రజలు తమ దేశాన్ని తిరిగి గెలుచుకోవాల్సిన సమయం వచ్చింది" అని ట్రంప్ తన 'ట్రూత్ సోషల్' వేదికగా ప్రకటించారు. ఖమైనీ సురక్షిత భవనంపై జరిగిన దాడిలో ఆయనతో పాటు IRGC కమాండర్లు, రక్షణ మంత్రి కూడా మరణించినట్లు ఇజ్రాయెల్ అధికారులు ధృవీకరించారు.
ఈ వార్తలను ఇరాన్ అధికారిక మీడియా తీవ్రంగా ఖండించింది. సుప్రీం లీడర్ సురక్షితంగా ఉన్నారని, దేశాన్ని సమర్థవంతంగా నడుపుతున్నారని స్పష్టం చేసింది. అయితే, దీనిపై ఇంకా స్వతంత్ర వెరిఫికేషన్ రావాల్సి ఉంది.
గల్ఫ్ దేశాలపై ఇరాన్ ప్రతీకార దాడులు..
అమెరికా దాడులకు నిరసనగా ఇరాన్ తక్షణమే స్పందించింది. కేవలం ఇజ్రాయెల్పైనే కాకుండా, అమెరికా సైనిక బేసులు ఉన్న గల్ఫ్ దేశాలపై కూడా బాలిస్టిక్ మిసైల్స్ ప్రయోగించింది. యూఏఈ (దుబాయ్, అల్ ధఫ్రా బేస్), ఖతార్, బహ్రెయిన్, కువైట్, జోర్డాన్ దేశాల్లోని అమెరికా బేస్లపై ఇరాన్ దాడులు చేస్తోంది. యూఏఈలో ఒక పౌరుడు మరణించినట్లు సమాచారం. చాలా మిసైల్స్ను రక్షణ వ్యవస్థలు అడ్డుకున్నప్పటికీ, కొన్ని చోట్ల ఆస్తి నష్టం సంభవించింది.
గల్ఫ్ దేశాల ఆగ్రహం..
తమ సార్వభౌమత్వాన్ని ఉల్లంఘిస్తూ ఇరాన్ జరిపిన దాడులను సౌదీ అరేబియా, యూఏఈ, ఖతార్ తీవ్రంగా ఖండించాయి. ఇది అంతర్జాతీయ చట్టాల ఉల్లంఘన అని, తమను తాము రక్షించుకునే హక్కు తమకు ఉందని ప్రకటించాయి. గల్ఫ్ ప్రాంతంలో విమాన సర్వీసులు రద్దు కావడంతో పాటు ఎయిర్ స్పేస్ తాత్కాలికంగా మూసివేశారు.
మధ్యప్రాచ్యంలో నెలకొన్న ఈ ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై, ముఖ్యంగా ముడి చమురు (క్రూడ్ ఆయిల్) ధరలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ఒమాన్ వంటి దేశాలు దౌత్యపరమైన చర్చల ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలని కోరుతున్నాయి.
ఈ దాడులు వారం రోజులు లేదా అవసరమైనంత కాలం కొనసాగుతాయని ట్రంప్ హెచ్చరించడంతో, ఇది మూడవ ప్రపంచ యుద్ధానికి దారితీస్తుందా అనే భయాందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ప్రస్తుతం ఇరాన్లో అత్యవసర పరిస్థితి నెలకొంది. ఖమైనీ మరణవార్త నిజమైతే, అది ఇరాన్ రాజకీయ భవిష్యత్తును, మధ్యప్రాచ్య సమీకరణాలను పూర్తిగా మార్చివేస్తుంది.
