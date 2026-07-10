Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /అంతర్జాతీయం
  • /ఖమేనీ అంత్యక్రియల వేళ.. అమెరికా-ఇరాన్ పరస్పర దాడులు..! పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తం..

ఖమేనీ అంత్యక్రియల వేళ.. అమెరికా-ఇరాన్ పరస్పర దాడులు..! పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తం..

Iran America Mutual Attacks: పశ్చిమాసియాలో దాడులు మరింత తీవ్రమయ్యాయి. ఒవైపు ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలు జరుగుతుండగా..మరోవైపు అమెరికా ఇరాన్‌ ఒకరిపై ఒకరు  దాడులు చేసుకున్నాయి. శాంతి ఒప్పందానికి స్వస్తి పలుకుతూ ఇరాన్‌పై దాడికి దిగింది అమెరికా. చర్చలతో తేలదని, బాంబులతోనే తేల్చుకుంటామని ప్రకటించిన కొద్దిసేపటికే ఇరాన్‌పై క్షిపణుల వర్షం కురిపించింది. దీంతో మధ్య ఆసియా బాంబ్ దాడులతో మరోసారి ఉద్రిక్తతలకు దారి తీసింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 10, 2026, 07:40 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:40 AM IST
ఖమేనీ అంత్యక్రియల వేళ.. అమెరికా-ఇరాన్ పరస్పర దాడులు..! పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తం..
Image Credit: US Iran War (ZEE News Telugu/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ఖమేనీ అంత్యక్రియల వేళ.. అమెరికా-ఇరాన్ పరస్పర దాడులు..! పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తం..
Iran America War2 min ago
2
Gold Rate Today11 min ago
3
Heavy Rain fall in Uttarakhand20 min ago
4
tirumala59 min ago
5
OlympicsJul 09