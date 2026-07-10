/ఖమేనీ అంత్యక్రియల వేళ.. అమెరికా-ఇరాన్ పరస్పర దాడులు..! పశ్చిమాసియా ఉద్రిక్తం..

US Iran Conflicts: పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ యుద్ధం మొదలైంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఆదేశాలతో రెండో రోజూ ఇరాన్పై అగ్రరాజ్యసేనలు విరుచుకుపడ్డాయి. ఇరాన్ గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు, ఆయుధాగారాలు, ఎయిర్పోర్ట్ రన్వేలతోపాటు ఈసారి మౌలిక వసతులపై అమెరికా టార్గెట్ చేసింది. దీంతో ఇరాన్లోని రైల్వేలైన్లు, వంతెనలు, నౌకాశ్రయాలు దాడుల బారిన పడ్డాయి.గత 48 గంటల్లో ఇరాన్లోని గగనతల రక్షణ వ్యవస్థలు, డ్రోన్లు, క్షిపణి స్థావరాలు, సైనిక స్పీడ్ బోట్లు, మౌలిక వసతులు ఇలా మొత్తంగా కీలకమైన 170 లక్ష్యాలపై దాడులు చేశామని అమెరికా సైనిక సెంట్రల్ కమాండ్ ప్రకటించింది. హార్మూజ్ జలసంధి గుండా సరకు రవాణా నౌకల స్వేచ్ఛా వాణిజ్యాన్ని అడ్డుకునే ఇరాన్ సామర్థ్యాన్ని మరింతగా దెబ్బతీసే లక్ష్యంతోనే దాడులు చేస్తున్నామని సెంట్రల్ కమాండ్ స్పష్టంచేసింది.
తొలిసారిగా చాబహార్ నౌకాశ్రయం మీద దాడి చేసింది. నౌకల రాకపోకలను నియంత్రించే షాహీద్ బెహెప్తి మారిటైమ్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ టవర్ సైతం అమెరికా ధ్వంసమైంది. చాబహార్లోని ఇరాన్ నేవీకి చెందిన ఇమామ్ అలీ స్థావరంపైనా అమెరికా యుద్ధ విమానాలు బాంబులు జారవిడిచాయి. బందర్ అబ్బాస్ నౌకాశ్రయం సమీపంలో ఎనిమిది పేలుళ్లు జరిగాయి. అబూ మూసా ద్వీపంపైనా అమెరికా దాడిచేసింది.
బుషెహర్లోని అణు విద్యుత్కేంద్రం సమీపంలో బాంబుల శకలాలు పడ్డాయని ఇరాన్ ప్రకటించింది. అయితే దాడిలో న్యూక్లియర్ ప్లాంట్కు ఏమైనా నష్టం జరిగిందా అనే వివరాలను ఇరాన్ వెల్లడించలేదు. దాడుల కారణంగా ఆ ప్రాంతంలో రేడియో ధార్మికత పెరిగినట్లు ఎలాంటి ప్రకటనలు వెలువడలేదు. గతంలోనూ ఈ ప్రాంతంలో అమెరికా బాంబులేసింది. ఇరాన్లో రష్యా సాంకేతిక నిపుణుల సాయంతో నడుస్తున్న ఏకైక అణు విద్యుత్కేంద్రం ఇదొక్కటే. నైరుతి ఇరాన్లోని ఖుజెస్తాన్లో జరిగిన దాడిలో ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
పశ్చిమాసియాలో దాడులు మరింత తీవ్రం..
ఇరాన్షెహర్ ఎయిర్పోర్ట్లో దాడిలో అగ్నిమాపక సిబ్బందిలో ఒకరు చనిపోయారు. గత 48 గంటల్లో అమెరికా దాడులతో ఇరాన్లో మరణాల సంఖ్య ముగ్గురు ఐఆర్జీసీ సభ్యులతో కలిపి 14కు పెరిగింది. దేశవ్యాప్తంగా మొత్తంగా 78 మంది గాయపడ్డారని ఇరాన్ ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖ అధికార ప్రతినిధి హుస్సేన్ కెర్మాన్పూర్ తెలిపారు. తాజాగా దాడులు మొదలయ్యాక మృతులు, క్షతగాత్రుల వివరాలను ఇరాన్ ప్రకటించడం ఇదే తొలిసారి. ఈశాన్య ఇరాన్లోని గోలెస్తాన్ ప్రావిన్స్లో అఖాలా పరిధిలో అగ్ తెఖెన్ఖాన్ రైల్వే వంతెనను అమెరికా క్షిపణిదాడులతో పేల్చేసింది.
చైనా, రష్యా భాగస్వామ్యంతో నిర్మించిన ఓగ్టే ఖాన్ రైల్వే వంతెన..
మష్హాద్ నగరంలో ఇరాన్ సుప్రీంనేత అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ ఖనన ప్రక్రియను చూసేందుకు దేశ రాజధాని టెహ్రాన్ నుంచి తరలివచ్చే జనం ఈ కీలక రైల్వే మార్గంలోనే వస్తారు. కార్యక్రమానికి భారీస్థాయిలో జనం హాజరు కాకుండా అడ్డుకునేందుకే రైల్వేలైన్ను అమెరికా పేల్చేసిందని ఇరాన్ ఆరోపించింది. ఉత్తర ఇరాన్ను చైనా, రష్యా, తుర్క్మెనిస్తాన్లతో అనుసంధానించే ఓగ్టే ఖాన్ రైల్వే వంతెననూ అమెరికా పేల్చేసింది. మౌలిక వసతులపై దాడిచేసి అమెరికా ఘోరమైన యుద్ధనేరాలకు పాల్పడుతోందని ఇరాన్ ఆగ్రహం వ్యక్తంచేసింది.
అమెరికా మిత్రదేశాలపై క్షిపణులతో విరుచుకుపడ్డ ఇరాన్..
మెరుపుదాడులకు ఇరాన్ సైతం దీటుగా బదులిచ్చింది. అమెరికా మిత్రదేశాలపై క్షిపణులతో విరుచుకుపడింది. అమెరికా నావికాదళ 5వ ఫ్లీట్కు ప్రధాన కార్యాలయమైన బహ్రెయిన్లోని ప్రధాన స్థావరంపై ఇరాన్ క్షిపణులు, డ్రోన్లు ప్రయోగించింది. కువైట్, ఖతర్ల మీదా ఇరాన్ దాడులు చేసింది. అమెరికా సైన్యం, యుద్ధవిమానాలకు స్థావరంగా మారిన జోర్డాన్ మీదా ఇరాన్ తన ప్రతాపం చూపించింది. అజ్రాక్లోని మువాఫాక్ సాల్తీ అమెరికా విమానస్థావరంపై 10 క్షిపణులు పడ్డాయి.
జనం సురక్షిత ప్రాంతాల్లో తలదాచుకోవాలని సూచిస్తూ పలు మార్లు సైరన్లు మోగాయి. దీంతో దాడుల భయంతో జనం పరుగులు తీశారు. గగనతలంలో క్షిపణులు, డ్రోన్లు, రాకెట్లు కన్పించడంతో అమెరికా పౌరులు సురక్షిత ప్రాంతంలో తలదాచుకోవాలని జోర్డాన్లోని అమెరికా రాయబార కార్యాలయం ఒక అడ్వైజరీ జారీచేసింది. ఎనిమిది ఇరాన్ క్షిపణులను నేలమట్టంచేశామని జోర్డాన్ ప్రకటించింది. అయితే దాడులు కొనసాగితే పశ్చిమాసియాలో అమెరికాకు చెందిన ఏ ఒక్క స్థావరం కూడా సురక్షితంగా ఉండబోదని ఇరాన్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్స్ కార్ప్స్ హెచ్చరించింది.
తాజా దాడులతో హార్మూజ్ గుండా సరకు రవాణా నౌకల రాకపోకలు తగ్గిపోయాయి. యుద్ధం మొదలు కాకముందు ఈ మార్గంలో ప్రతి 24 గంటల్లో ఏకంగా 130 నౌకలు వెళ్లేవి. గత వారం సైతం రోజుకు 70 నౌకలు వెళ్లేవి. గురువారం ఆ సంఖ్య పదిలోపునకు పడిపోయిందని ఇంటర్ ట్యాంకో సంస్థ మెరైన్ డైరెక్టర్ ఫిల్ బెల్షెర్ తెలిపారు.
ఖమేని అంత్యక్రియలకు భారీగా హాజరైన ప్రజలు..
ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలు ముగిసాయి. ఫిబ్రవరి 28న జరిగిన అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ దాడుల్లో ఆయతుల్లా అలీ ఖమేనీ మరణించగా.. జూలై 4న మొదలై, జూలై 9న మషహద్లోని ఇమామ్ రెజా దర్గాలో ఖననం చేసారు. కాగా ఖమేనీ అంత్యక్రియల ప్రక్రియ, కేవలం ఒక నాయకుడికి ఇచ్చిన వీడ్కోలు మాత్రమే కాదు, ఇరాన్ ప్రజల ఆవేదనకు, ఆ దేశం ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లకు ప్రతిరూపంగా నిలిచింది. టెహ్రాన్ నుండి ఖోమ్ వరకు, అక్కడి నుండి ఇరాక్లోని పవిత్ర నగరాలైన నజాఫ్, కర్బాలాల వరకు సాగిన ఈ ప్రయాణంలో లక్షలాది మంది ప్రజలు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తూ తమ నాయకుడికి కడసారి నివాళులర్పించడం, ఆ ప్రాంతంలో ఖమేనీకి ఉన్న అచంచలమైన ప్రజాదరణను చాటిచెప్పింది.
ఈ అంత్యక్రియలు జరుగుతున్న తరుణంలోనూ ఇరాన్, అమెరికా మధ్య సైనిక ఉద్రిక్తతలు ఏమాత్రం సద్దుమణగలేదు. పశ్చిమాసియాలోని అమెరికా మిలిటరీ స్థావరాలపై ఇరాన్ క్షిపణి దాడులతో విరుచుకుపడుతుండటం ఆ ప్రాంతాన్ని మరింత సంక్షోభం వైపు నెట్టేలా కనిపిస్తోంది. ఒకవైపు తమ సుప్రీం లీడర్ను కోల్పోయిన బాధలో ఉన్నప్పటికీ, ఇరాన్ ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గకుండా ప్రతీకార దాడులకు దిగుతున్న విధానం అంతర్జాతీయంగా శాంతిని ప్రశ్నార్థకం చేస్తోంది. ఈ అంతిమ వీడ్కోలు కార్యక్రమం ముగిసినప్పటికీ, ఖమేనీ మరణంతో ఏర్పడిన భారీ రాజకీయ శూన్యం భవిష్యత్తులో ఇరాన్ను ఏ మార్గంలోకి తీసుకువెళ్తుందోనన్నది ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాలను కలవరపెడుతున్న అతిపెద్ద ప్రశ్న.
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