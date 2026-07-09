Hormuz Tensions: వ్యూహాత్మకంగా అత్యంత కీలకమైన హర్మూజ్ జలసంధి పరిసర ప్రాంతాలతో పాటు, ఇరాన్ ప్రధాన నౌకాశ్రయ నగరం బందర్ అబ్బాస్ పరిధిలోని ఇరాన్ మిలిటరీ స్థావరాలపై అమెరికా క్షిపణులతో విరుచుకుపడింది. ఇరాన్ యొక్క ఎయిర్ డిఫెన్స్ సిస్టమ్స్, కమాండ్ సెంటర్లు, క్షిపణి నిల్వ కేంద్రాలే లక్ష్యంగా ఈ దాడులు సాగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఇరాన్తో కుదిరిన తాత్కాలిక శాంతి ఒప్పందం ముగిసిపోయిందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రకటించిన కొద్ది గంటల్లోనే పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ మేఘాలు మళ్లీ కమ్ముకున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా అత్యంత కీలకమైన 'హర్ముజ్ జలసంధి' గుండా వాణిజ్య నౌకల రాకపోకలకు ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా చూసేందుకు తాము ఇరాన్పై సరికొత్త వైమానిక దాడులను ప్రారంభించినట్లు అమెరికా రక్షణ శాఖ ప్రకటించింది. టర్కీ రాజధాని అంకారాలో జరుగుతున్న నాటో సదస్సులో పాల్గొన్న డొనాల్డ్ ట్రంప్ సైతం ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ధృవీకరించారు. ఇరాన్ను నమ్మలేమంటూ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు.
ఇరాన్పై మళ్లీ దాడులతో విరుచుకుపడిన అమెరికా..
ఇక అమెరికా దాడులకు ప్రతిస్పందనగా బహ్రెయిన్, కువైట్లోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని డ్రోన్లు, క్షిపణులతో దాడులు జరిపినట్లు ఇరాన్ ప్రభుత్వ అనుబంధ మీడియా పేర్కొంది. అయితే ఈ దాడుల తీవ్రత, నష్టం వంటి అంశాలపై స్వతంత్ర ధ్రువీకరణ ఇంకా పూర్తిగా వెలువడలేదు. ఈ పరిణామాలు ప్రాంతీయ ఉద్రిక్తతలను మరింత పెంచే అవకాశం ఉందని అంతర్జాతీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. హార్ముజ్ జలసంధి ప్రపంచ చమురు, ఎల్ఎన్జీ రవాణాకు అత్యంత కీలక మార్గం కావడంతో తాజా ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచ ఇంధన మార్కెట్లపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. భద్రతా ఆందోళనల కారణంగా పలు చమురు, గ్యాస్ ట్యాంకర్లు తమ ప్రయాణాలను మార్చుకోవడం లేదా వెనక్కి మళ్లడం ప్రారంభించాయి.
ఈ ఉద్రిక్తతలకు బీజం మంగళవారం నాడే పడింది. హార్ముజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణిస్తున్న మూడు అంతర్జాతీయ వాణిజ్య నౌకలపై ఇరాన్ సాయుధ దళాలు దాడులు చేశాయి. దీనికి ప్రతీకారంగా బుధవారం నాడు బహ్రెయిన్, కువైట్ దేశాల్లో ఉన్న అమెరికా సైనిక స్థావరాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇరాన్ క్షిపణి దాడులకు తెగబడింది. దీనితో అమెరికా తక్షణమే అప్రమత్తమై ఇరాన్ భూభాగంపై ప్రతీకార దాడులు ప్రారంభించింది. అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్ దళాలు కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ ఆదేశాల మేరకు ఇరాన్పై అదనపు దాడులు ప్రారంభించాయి. హార్ముజ్ జలసంధిలో అంతర్జాతీయ నౌకల స్వేచ్ఛాయుత ప్రయాణాన్ని అడ్డుకునేలా ఇరాన్ చేస్తున్న ప్రయత్నాలను తిప్పికొట్టడమే మా లక్ష్యం. అంతర్జాతీయ జలమార్గంలో వాణిజ్య నౌకలు, పౌరులపై ఇరాన్ చేస్తున్న అకారణ దాడులను అమెరికా తీవ్రంగా పరిగణిస్తోందని అమెరికా రక్షణ శాఖ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా సరఫరా అయ్యే ముడి చమురులో ఐదో వంతు కేవలం ఈ హర్ముజ్ జలసంధి గుండానే రవాణా అవుతుంది. భౌగోళికంగా ఈ ప్రాంతం ఇరాన్ నియంత్రణలో ఉండటం వల్ల అమెరికా వంటి ప్రపంచ అగ్రరాజ్యాన్ని కూడా ఇరాన్ ఇక్కడ ముప్పతిప్పలు పెట్టగలుగుతోంది. ప్రస్తుత దాడులకు తామే బాధ్యులమని ఇరాన్ బహిరంగంగా ప్రకటించక పోయినప్పటికీ, అమెరికాతో దీర్ఘకాలిక శాంతి ఒప్పందం కోసం చర్చలు జరుపుతున్న వేళ తన బలాన్ని నిరూపించుకోవడానికే ఇరాన్ ఈ వ్యూహాత్మక దాడులకు పాల్పడుతోందని అంతర్జాతీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. మరోవైపు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ముడిచమురు సరఫరాకు గుండెకాయ లాంటి హర్ముజ్ జలసంధిలో ఉద్రిక్తతలు పెరగడంతో అంతర్జాతీయంగా ముడిచమురు ధరలు ఒకేసారి 7 శాతం మేర పెరిగాయి.
కొద్ది గంటల్లో ఖమేనీ అంత్యక్రియలు ముగుస్తున్న నేపథ్యంలో కీలక పరిణామాలు..
ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ కూటమి ఇరాన్పై జరిపిన భారీ వైమానిక దాడులతో ఈ యుద్ధం ప్రారంభమైంది. ఆ తర్వాత తీవ్ర ఉద్రిక్తతల నడుమ జూన్ 17న ఇరు దేశాల మధ్య ఒక తాత్కాలిక శాంతి ఒప్పం కుదిరింది. ఆ ఒప్పందాన్ని శాశ్వత శాంతి ఒప్పందంగా మార్చేందుకు చర్చలు జరుగుతున్న తరుణంలోనే తాజా దాడులు జరగడం గమనార్హం. దీనితో ఈ శాంతి ప్రయత్నాలకు పూర్తిగా బ్రేకులు పడ్డట్లయింది. హర్మూజ్ జలసంధిలో వాణిజ్య నౌకలపై జరిగిన దాడులు, చమురు విక్రయాల లైసెన్స్ రద్దు వంటి వరుస పరిణామాల తర్వాత అమెరికా ఈ స్థాయిలో నేరుగా ఇరాన్ మిలిటరీ లక్ష్యాలపై ఇంత పెద్ద ఎయిర్ స్ట్రైక్స్కు దిగడం అంతర్జాతీయంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతోంది. ఈ దాడుల నేపథ్యంలో ఇరాన్ ఎలాంటి ప్రతిచర్యకు దిగబోతుందనే అంశంపై ప్రపంచ దేశాలు అత్యంత ఉత్కంఠగా గమనిస్తున్నాయి.
హర్మూజ్ వద్ద ఉద్రిక్తతలతో భారీగా పెరిగిన చమురు ధరలు..
పశ్చిమాసియాలో వేగంగా మారుతున్న భద్రతా పరిస్థితులు, ముఖ్యంగా హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా ప్రయాణిస్తున్న వాణిజ్య నౌకలపై తాజా దాడుల నేపథ్యంలో భారత్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ప్రాంతీయ శాంతి, భద్రత, స్థిరత్వానికి ఈ పరిణామాలు ముప్పుగా మారే ప్రమాదం ఉందని విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ హెచ్చరించింది. అన్ని పక్షాలు సంయమనం పాటించి, ఉద్రిక్తతలను వెంటనే తగ్గించడంతో పాటు చర్చలు, దౌత్య మార్గానికే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని భారత్ విజ్ఞప్తి చేసింది. ఇంధన సరఫరాలు, అంతర్జాతీయ సముద్ర వాణిజ్యం ఎలాంటి అంతరాయం లేకుండా కొనసాగేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరింది. భారత్కు ఇంధన దిగుమతుల్లో గల్ఫ్ దేశాల వాటా అధికంగా ఉండటంతో ఈ పరిస్థితులను న్యూఢిల్లీ అత్యంత నిశితంగా గమనిస్తోంది.
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