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ఇరాన్‌పై మళ్లీ దాడులతో విరుచుకుపడిన అమెరికా.. హార్మూజ్ వద్ద ఉద్రిక్తతలు..

Khamenei Last Rights: కొద్ది గంటల్లో ఇరాన్‌ మాజీ సుప్రీం లీడర్‌ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ పార్ధివ దేహానికి అంత్య క్రియలు పూర్తి కానున్నున్నాయి. ఈ సమయంలో పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ దాడులు మొదలయ్యాయి. అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌ చెప్పినట్టే  అమెరికా సైన్యం వైమానిక దాడులకు దిగింది.  ఇరాన్ భూభాగంలోని వ్యూహాత్మక ప్రాంతాలే లక్ష్యంగా మళ్లీ  దాడులు చేపట్టినట్టు  అమెరికా సెంట్రల్ కమాండ్  అధికారికంగా ప్రకటించింది.

Published: Jul 09, 2026, 10:32 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:32 AM IST
ఇరాన్‌పై మళ్లీ దాడులతో విరుచుకుపడిన అమెరికా.. హార్మూజ్ వద్ద ఉద్రిక్తతలు..
Image Credit: Iran America War (ZEE News/Source)Source: Bureau

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