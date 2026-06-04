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Khamenie Last Rights: మరణించిన 4 నెలల తర్వాత..జూన్ 21న ఖమేనీ అంత్యక్రియలు..

Khamenie Last Rights:ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలకు అధికారులు భారీ ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇరాన్‌‌లోని పవిత్ర నగరం మషద్‌‌లోని ‘ఇమామ్ రెజా’ దర్గా సమీపంలో ఆయన అంత్యక్రియలు  చేపట్టనున్నట్టు ఇరాన్ మీడియా చెప్పారు. ఖమేనీ మరణించిన 4 నెలల తర్వాత ఆయనకు అంతిమ వీడ్కోలు పలకనున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 04, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 11:47 AM IST
Khamenie Last Rights: మరణించిన 4 నెలల తర్వాత..జూన్ 21న ఖమేనీ అంత్యక్రియలు..
Image Credit: Khamenie (ZEE News/Photo)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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