/Khamenie Last Rights: మరణించిన 4 నెలల తర్వాత..జూన్ 21న ఖమేనీ అంత్యక్రియలు..

Khamenie Funeral: ఇరాన్ పై అమెరికా, ఇజ్రాయిల్ దళాలు దాడి చేసిన కొన్ని గంటల్లోనే వాళ్ల మెయిన్ టార్గెట్ అయిన అయితుల్లా అలీ ఖమేనిని ఖతం చేశారు. దీంతో ఇరాన్ తమ హస్తగతం అవుతుందని భావించిన అమెరికా, ఇజ్రాయిల్కు .. ఇరాన్కు చెందిన రెవల్యూషనరీ గార్డ్స్ నుంచి తీవ్ర ప్రతిఘటన ఎదురైంది. మరోవైపు ఇరాన్ భద్రతా దళాలు హార్మూజ్ వెళ్లే మార్గంలో ల్యాండ్ మైన్స్ అమర్చి ప్రపంచ రవాణాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఇక అలీ ఖమేనీ మరణించి దాదాపు మూడు నెలలు పైనే అవుతుంది. తాజాగా ఈయన అంత్యక్రియలను జూన్ 21న నిర్వహించబోతున్నట్టు ఇరాన్ మీడియా తెలిపింది.
అంతకు ముందు ప్రజల సందర్శన, నివాళులు అర్పించడం కోసం ఖమేనీ భౌతికకాయాన్ని మూడు రోజులు పాటు అందుబాటులో ఉంచనున్నారు. ప్రధాన అంత్యక్రియల కార్యక్రమం సుమారు 24 గంటల పాటు కొనసాగనుందని ఇరాన్ మీడియా తెలిపింది. ఆ తర్వాత మతపరమైన కేంద్రం కోమ్ మీదుగా మషద్ సిటీ వరకు అంతిమ యాత్ర కొనసాగుతుందని అధికారులు తెలిపారు. అనంతరం మషద్లోని ఇమామ్ రెజా దర్గాలో ఖమేనీ భౌతికకాయాన్ని సమాధి చేస్తారు.
ఇస్లాం సాంప్రదాయం ప్రకారం మరణించిన కొన్ని రోజుల్లోనే అంత్యక్రియలు పూర్తిచేయాలి. కానీ, యుద్ధ వాతావరణం, పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు తరలివచ్చే అవకాశం ఉండటంతో భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఆలస్యం జరిగిందని అధికారులు చెప్పారు. ప్రస్తుతం ఇరాన్ క్యాలెండర్ ప్రకారం.. ఖమేనీ అంత్యక్రియలను జూన్ 21 నాటికి పూర్తి చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ క్రమంలోనే ఐఆర్జీసీ ఆధ్వర్యంలో అందుకు సంబంధించి భారీ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
2 కోట్ల మంది హాజరు కానున్నారు..
అయతుల్లా అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలకు టెహ్రాన్, కోమ్, మషద్ సిటీల నుంచి దాదాపు 2 కోట్ల మంది అలీ ఖమేని మద్దతు దారులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రిపబ్లిక్ వ్యవస్థాపకుడు అయతుల్లా రుహొల్లా ఖమేనీ అంత్యక్రియలకు గతంలో దాదాపు కోటి మంది హాజరయ్యారు. నాటి ఇరాన్ జనాభాలో ఇది ఆరో వంతు.
ఒక దేశ జనాభాలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున అంత్యక్రియలకు హాజరుకావడం ప్రపంచంలోనే ఇదే తొలిసారిగా గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో నమోదైంది. నాటి తొక్కిసలాటలో ఎనిమిది మంది మరణించగా, వేలాది మంది గాయపడ్డారు. ఈసారి అంతకంటే రెట్టింపు జనాభా వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున, ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా అధికారులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
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