Pakistan Petrol Price: పాకిస్థాన్‌లో లీటర్‌ పెట్రోల్, డీజిల్‌ ఎంతో తెలుసా?

Know About Pakistan Petrol And Diesel Prices: పాకిస్థాన్‌లో ఏ విషయాలైనా ఇతర దేశస్తులకు ఆసక్తిగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు యుద్ధం ప్రభావం పాకిస్థాన్‌లో ఎలా ఉంది? ఆ దేశంలో పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. లీటర్‌ పెట్రోల్‌ ఎంతకు లభిస్తోందో తెలుసా?

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Apr 3, 2026, 07:52 PM IST

Pakistan Petrol And Diesel Prices: ప్రపంచంలోని కొన్ని దేశాల మధ్య జరుగుతున్న ఘర్షణలకు ప్రపంచ దేశాలు తీవ్రంగా ప్రభావితమవుతున్నాయి. భారతదేశంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుండగా.. అంతకుమించి పాకిస్థాన్‌లో పరిస్థితులు ఆందోళనకరంగా మారాయి. ప్రత్యర్థి దేశంలో భారీగా ధరలు పెరుగుతున్నాయి. పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ ధరలు అమాంతం పెరిగిపోవడంతో పాకిస్థాన్‌లో మరోసారి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇరాన్‌, ఇజ్రాయెల్‌, అమెరికా యుద్ధంతో ముడి చమురు సరఫరా తగ్గిపోవడంతో భారీ స్థాయిలో పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ ధరలు పాకిస్థాన్‌లో భారీగా పెరిగాయి.

పాకిస్థాన్‌లో పెట్రోల్, డీజిల్‌ ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. పశ్చిమా ఆసియాలో యుద్ధ తీవ్రత ఇతర దేశాల కన్నా పాకిస్థాన్‌ను తీవ్రంగా పడింది. పెట్రోల్ ధర లీటరుకు రూ.458కి పెరిగిపోగా.. డీజిల్‌ ధర రూ.520కు చేరుకుంది. ఒకేసారి 40 నుంచి 50 శాతం పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ ధరలు పెరగడంతో అక్కడి ప్రజలు షాక్‌కు గురయ్యారు. ఈ నిర్ణయంతో పాకిస్థాన్‌ ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఒక్కసారిగా ధరలు పెరగడంతో ప్రజలు వాహనాలు బయటకు తీయలేని పరిస్థితి. అయితే ధరల పెంపుతో ప్రజలు ఆగ్రహానికి గురవుతారని గ్రహించిన ప్రభుత్వం పలువురు ప్రముఖులతో వీడియోలు చేపించి అవగాహన కల్పిస్తోంది. ఈ క్రమంలో స్టార్‌ క్రికెటర్‌ షాహిదీ అఫ్రిదీ వీడియో చేసి విడుదల చేశారు.

భారీగా పెంపు
పాకిస్థాన్‌లో ఒక్క రోజులోనే లీటర్‌ పెట్రోల్ ధరను రూ.137 పెంచగా.. డీజిల్ ధర రూ.184 పెరిగింది. ప్రస్తుతం అక్కడ లీటర్‌ పెట్రోల్‌ రూ.458, డీజిల్ ధర రూ.520గా ఉంది. పెట్రోల్, డీజిల్, ఇతర నిత్యావసర వస్తువుల ధరల పెంపుపై తీవ్ర ప్రజాగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది.

ఇరాన్ హర్మోజ్ జలసంధిని దిగ్బంధించడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు సరఫరా నిలిచిపోయింది. చమురు, ఇంధన మార్కెట్లలో తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది. దీని ప్రభావం భారతదేశంతోపాటు పాకిస్థాన్‌లో తీవ్రంగా ఉంది. యుద్ధం కారణంగా ముడి చమురు కొరతతో పాకిస్థాన్‌ ప్రభుత్వం భారీగా ధరలు పెంచేసింది. పాకిస్థాన్‌లో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు పెరగడంతో వాటి ప్రభావం నిత్యావసర సరుకులపై తీవ్రంగా పడనుంది. ఈ విషయాన్ని ప్రముఖ క్రికెటర్ షాహిద్ అఫ్రిది ఓ వీడియో చేసి వదిలాడు. 'పశ్చిమ ఆసియాలో జరుగుతున్న యుద్ధం కారణంగా పాకిస్తాన్‌లో పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది. లీటర్ పెట్రోల్ ధర రూ.458 అయినా సరే మనం ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇవ్వాల్సిందే' అని ప్రజలను విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఇప్పటికే పాకిస్థాన్‌ పరిపాలన అధ్వానంగా ఉండడంతో అక్కడి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ద్రవ్యోల్బణం తీవ్రంగా ఉండడంతో అక్కడ ప్రజల జీవితాలు దుర్భరంగా మారాయి. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ సంక్షోభంలో పడింది. ఇప్పుడు యుద్ధం ప్రభావం పాకిస్థాన్‌ను మరింత దెబ్బ తీస్తోంది. ఇప్పుడు పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ ధరల పెంపుతో మరింత ధరలు పెరుగుతుండడంతో అక్కడి ప్రజల జీవనం భారంగా మారింది.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

