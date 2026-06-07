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KT Rama Rao: కాలనాగులతో జాగ్రత్త.. 2028లో మళ్లీ వచ్చేది కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే: కేటీఆర్‌

KT Rama Rao Hot Speech In Malaysia Telangana Formation Day Celebrations: కాలనాగులతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని.. ముమ్మాటికీ 2028లో మళ్లీ వచ్చేది కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వం అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ వర్కింగ్‌ ప్రెసిడెంట్‌ కేటీఆర్‌ జోష్యం చెప్పారు. ఒకనాటి వలసల తెలంగాణను, కరువుల తెలంగాణను దేశానికి అన్నపూర్ణగా మార్చిన ఘనత కేసీఆర్ ప్రభుత్వానిది అని ప్రకటించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 07, 2026, 12:19 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 12:19 AM IST
KT Rama Rao: కాలనాగులతో జాగ్రత్త.. 2028లో మళ్లీ వచ్చేది కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే: కేటీఆర్‌
Image Credit: KT Rama Rao Malaysia Meeting

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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