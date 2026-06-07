/KT Rama Rao: కాలనాగులతో జాగ్రత్త.. 2028లో మళ్లీ వచ్చేది కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే: కేటీఆర్‌

KTR Malaysia Meeting: 'అభివృద్ధిపై విషం చిమ్ముతున్న 'నాలుగు ఫీట్ల' నాయకులు. వానపాములు కూడా నాగుపాములై బుసకొడుతున్నాయి. కాలనాగులతో జాగ్రత్త.. 2028లో మళ్లీ వచ్చేది కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ జోష్యం చెప్పారు. 'రాష్ట్ర భవిష్యత్తు మీద బీఆర్ఎస్కు మాత్రమే విజన్ ఉంది. రాబోయే 25 ఏళ్లకు బీఆర్ఎస్కు స్పష్టమైన విజన్ ఉంది' అని స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణ పునర్నిర్మాణంలో ప్రవాస బిడ్డలు కలిసిరావాలని పిలుపునిచ్చారు.
తెలంగాణ బిడ్డ గర్వంగా చెప్పుకోవాలి
మలేషియా తెలుగు అసోసియేషన్, బీఆర్ఎస్ ఎన్నారై మలేషియా శాఖ సంయుక్తంగా మలేషియా దేశంలో నిర్వహించిన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ కార్యక్రమంలో మాజీ మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి, బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యేలతో సహా హాజరైన కేటీఆర్ కీలక ప్రసంగం చేశారు. మనది తెలంగాణ జాతి అని ప్రతి తెలంగాణ బిడ్డ గర్వంగా చెప్పుకోవాలని.. తెలంగాణ జాతి సంస్కృతి ప్రపంచంలోనే అనన్య సామాన్యం అని కొనియాడారు. 'వేల సంవత్సరాల కిందట మొదలైన తెలంగాణ చరిత్ర రాజులు, చక్రవర్తులు, కవులు, కళాకారులు, సంస్కృతి, పాటలతో తరతరాలుగా విలసిల్లుతున్నది. తెలంగాణ జాతిలో ప్రతి తరం ఏదో ఒక యుద్ధాన్ని, రణాన్ని నడిపించింది' అని కేటీఆర్ గుర్తుచేశారు.
ఒకే ఒక్క జాతి తెలంగాణ జాతి
సాయుధ పోరాటాలు, ప్రజా ఉద్యమాలు, త్యాగాలతో కూడిన తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమం. ప్రతిసారి తెలంగాణ జాతి తోటి ప్రజల కోసం కొట్లాడిందన్న విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ సూచించారు. భక్త రామదాసు (కంచర్ల గోపన్న) నుంచి గోరటి వెంకన్న దాకా దిక్కార స్వరాన్ని వినిపించిన ప్రజా కళాకారుల నుంచి మొదలుకొని ప్రజానాయకులు ఎందరినో కన్న ఈ గడ్డ అత్యంత ప్రత్యేకమైనదని వివరించారు. ప్రకృతితో మమేకమై బతుకమ్మను జరుపుకునే, పువ్వులను పూజించి ప్రకృతిని ఆరాధించే ఒకే ఒక్క జాతి ఈ ప్రపంచంలో తెలంగాణ జాతి అని ప్రకటించారు.
నాది తెలంగాణ జాతి
ఇంత అద్భుతమైన చరిత్ర, సంస్కృతి కలిగిన మనందరం "నాది తెలంగాణ, నాది తెలంగాణ జాతి, నేను తెలంగాణ బిడ్డను" అని సగర్వంగా చెప్పుకోవాలని మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ పిలుపునిచ్చారు.
తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఊరికేనే రాలేదని గుర్తుచేశారు. దశాబ్దాల పాటు జరిగిన తొలి తెలంగాణ ఉద్యమం, ఆ తర్వాత కేసీఆర్ సారథ్యంలో జరిగిన మలి తెలంగాణ ఉద్యమంతోనే ఇది సాధ్యమైందని తెలిపారు. మలి విడత ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించి, సబ్బండ వర్గాలను కలుపుకొని ముందుకు వెళ్లిన కేసీఆర్ నాయకత్వంలో పుష్కరానికి పైగా సాగిన ప్రజాస్వామిక ఉద్యమంతో ప్రత్యేక తెలంగాణ సిద్ధించిందని వివరించారు.
ఏషియన్ టైగర్స్'గా తెలంగాణ
'ప్రపంచంలో కొరియా, తైవాన్, సింగపూర్, మలేషియా, వియత్నాం లాంటి దేశాలను 'ఏషియన్ టైగర్స్'గా పిలుస్తుంటారు. అవి చిన్న దేశాలే అయినా సాధించిన విజయాలు అతి గొప్పవి. అదేవిధంగా భారతదేశంలో చిన్న రాష్ట్రమైన తెలంగాణ అత్యంత తక్కువ కాలంలోనే అద్భుతమైన విజయాలను సాధించింది. ఒకనాటి వలసల తెలంగాణను.. కరువుల తెలంగాణను దేశానికి అన్నపూర్ణగా మార్చిన ఘనత కేసీఆర్దే' అని కేటీఆర్ స్పష్టం చేశారు. తెలంగాణను వ్యవసాయం నుంచి మొదలుకొని పరిశ్రమల దాకా ప్రతి రంగంలో అగ్రస్థానంలో నిలబెట్టింది ముమ్మాటికీ కేసీఆర్ అని ప్రకటించారు.
తెలంగాణను అగ్రస్థానంలో నిలిపి
'ఒకనాడు అత్యంత వెనుకబడిన రాష్ట్రంగా పేరున్న తెలంగాణను ఆర్థిక అభివృద్ధిలో అగ్రస్థానంలో నిలిపి.. తలసరి ఆదాయంతో పాటు స్థూల జీఎస్డీపీలోనూ ప్రథమ స్థానానికి చేర్చామన్నారు. ఒకప్పుడు గేలి చేయబడిన తెలంగాణ సంస్కృతిని ఈనాడు సగర్వంగా ప్రపంచానికి చాటిచెప్పింది కూడా ముమ్మాటికీ కేసీఆర్' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలిపారు. 'ఇవేమీ తెలియని 4 ఫీట్లు ఉన్న నాయకులు కొంతమంది తెలంగాణ గురించి, తెలంగాణ అభివృద్ధి గురించి, తెలంగాణ నీళ్ల గురించి, నిధుల గురించి అడ్డగోలుగా మాట్లాడుతున్నారు. కాలం మనది కానప్పుడు వానపాములు కూడా నాగుపాములై బుసకొడతాయి. అలాంటి విషనాగులతో ప్రజలు జాగ్రత్తగా ఉండాలి" అని హెచ్చరించారు. 2028లో మళ్లీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గులాబీ జెండా ఎగురుతుందని, కేసీఆర్ మళ్లీ ముఖ్యమంత్రిగా రావడం ఖాయమని కేటీఆర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.