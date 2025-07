Hulk Hogan Dies: తీవ్ర విషాదం.. ప్రపంచ రెజ్లింగ్‌ దిగ్గజం హల్క్ హోగన్‌ మృతి

Cardiac Arrest: రెజ్లింగ్‌లో ప్రపంచ స్థాయి రెజ్లర్‌గా గుర్తింపు పొంది ఎన్నో చాంఫియన్‌షిప్‌లు సొంతం చేసుకున్న రెజ్లర్‌ దిగ్గజం హల్క్‌ హోగన్‌ కన్నుమూశాడు. తన నివాసంలో హల్క్‌ హోగన్‌ గుండెపోటుకు గురయ్యాడు. ఇది గమనించిన కుటుంబసభ్యులు వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించారు. అయితే అప్పటికే హల్క్‌ హోగన్‌ (71) మృతి చెందాడు. ఈ విషయాన్ని అతడి కుటుంబసభ్యులు, బంధుమిత్రులు ధ్రువీకరించారు. ప్రపంచ రెజ్లింగ్‌లో దిగ్గజ రెజ్లర్‌గా ఉన్న హల్క్‌ హోగన్‌ మృతితో రెజ్లింగ్‌ దిగ్గజాలు దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యాయి. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

ప్రపంచ రెజ్లింగ్ ప్రియుల ఆరాధ్య దైవం హల్క్‌ హోగన్‌ అసలు పేరు టెర్రీ జెనె బొల్లే. అమెరికాకు చెందిన టెర్రీ జెనె బొల్లే రెజ్లింగ్‌ రింగ్‌ పేరు హల్క్ హోగన్. రింగ్‌ పేరును తన పేరుగా చేసుకున్న హల్క్‌ హోగన్‌ రెజ్లింగ్‌లో అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందారు. ప్రత్యర్థులను చిత్తు చేసి అనేక చాంఫియన్‌షిప్‌లు సొంతం చేసుకున్నాడు. బరిలో దిగాడంటే ప్రత్యర్థి చిత్తు చేస్తూ అనేక టైటిళ్లను కైవసం చేసుకున్నాడు. అతడికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా విశేష అభిమానులు ఉన్నారు.

WWE is saddened to learn WWE Hall of Famer Hulk Hogan has passed away.

One of pop culture’s most recognizable figures, Hogan helped WWE achieve global recognition in the 1980s.

WWE extends its condolences to Hogan’s family, friends, and fans.

— WWE (@WWE) July 24, 2025