Pakistan Terrorist In Bangladesh: బంగ్లాదేశ్ రాజకీయ సంక్షోభం తర్వాత ఆ దేశం ఉగ్రవాదులకు సురక్షిత స్థావరంగా మారుతోందా? పాకిస్థాన్ తన గూఢచారి సంస్థ 'ISI' ద్వారా ఢాకా నేల నుండి భారత్‌పై కుట్రలు పన్నుతోందా? తాజా నివేదికలు అవుననే సమాధానమిస్తున్నాయి. ప్రముఖ బంగ్లాదేశ్ జర్నలిస్ట్ సాహిదుల్ హసన్ ఖోకోన్ వెల్లడించిన వివరాలు ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 1, 2026, 02:05 PM IST

Pakistan Terrorist In Bangladesh: బంగ్లాదేశ్ రాజకీయ సంక్షోభం తర్వాత ఆ దేశం ఉగ్రవాదులకు సురక్షిత స్థావరంగా మారుతోందా? పాకిస్థాన్ తన గూఢచారి సంస్థ 'ISI' ద్వారా ఢాకా నేల నుండి భారత్‌పై కుట్రలు పన్నుతోందా? తాజా నివేదికలు అవుననే సమాధానమిస్తున్నాయి. ప్రముఖ బంగ్లాదేశ్ జర్నలిస్ట్ సాహిదుల్ హసన్ ఖోకోన్ వెల్లడించిన వివరాలు ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సంచలనం సృష్టిస్తున్నాయి. పాకిస్థాన్ నుండి బంగ్లాదేశ్ విమానాల్లో ఉగ్రవాదులు బహిరంగంగానే ఢాకా చేరుకుంటున్నారని నిఘా వర్గాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి.

ఢాకా ఎయిర్‌పోర్టులో ఉగ్రవాదుల ల్యాండింగ్?
రిపోర్టర్ ఖోకోన్ కథనం ప్రకారం.. జనవరి 30న కరాచీ నుండి బయలుదేరిన బిమాన్ బంగ్లాదేశ్ ఎయిర్‌లైన్స్ (BG-342) విమానంలో 113 మంది ప్రయాణికులు ఢాకా చేరుకున్నారు. వీరిలో పలువురు లష్కరే తోయిబా (LeT) సభ్యులు ఉన్నారని, వారి పాస్‌పోర్ట్ వివరాల్లోనే వారి సంస్థాగత సంబంధాలు స్పష్టంగా ఉన్నాయని ఆయన ఆరోపించారు. బంగ్లాదేశ్ ప్రస్తుత పాలక యంత్రాంగం ఉద్దేశపూర్వకంగానే వీరిని అనుమతిస్తోందనే అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.

'మొహజీర్ రెజిమెంట్' - ISI కొత్త వ్యూహం
పాకిస్థాన్ గూఢచారి సంస్థ ISI, ఢాకాలో ఒక ప్రత్యేక సెల్‌ను ఏర్పాటు చేసిందని, దాని ద్వారా 'మొహజీర్ రెజిమెంట్' అనే పేరుతో ఒక ఉగ్రవాద విభాగాన్ని భారత్‌పైకి ఉసిగొల్పుతోందని నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. 18 నుండి 40 ఏళ్ల మధ్య వయస్సు గల యువతీ యువకులకు శిక్షణ ఇచ్చి వారిని IED (బాంబుల) తయారీలో, ఆత్మాహుతి దాడులు చేయడంలో నిష్ణాతులుగా మార్చడం వారి లక్ష్యంగా ప్లాన్ చేశారట. బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దుల ద్వారా వీరిని పశ్చిమ బెంగాల్, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లోకి పంపడానికి ISI ప్లాన్ చేస్తోంది.

బంగ్లాదేశ్‌లో ప్రస్తుతమున్న అస్థిరతను పాకిస్థాన్ పూర్తిగా వాడుకుంటోంది. 1971 నాటి పరాజయానికి ప్రతీకారంగా, బంగ్లా ప్రజల్లో భారత్ వ్యతిరేకతను రెచ్చగొట్టడం ద్వారా అక్కడ రాడికల్ ఇస్లామిక్ గ్రూపులకు పాక్ మద్దతు ఇస్తోంది. పాకిస్థాన్ ఉగ్రవాద ప్రాక్సీ యుద్ధంలో బంగ్లాదేశ్ చిక్కుకుంటే, అది ఆ దేశానికే పెను ప్రమాదమని 'బ్లిట్జ్' అనే వార్తా పత్రిక తన నివేదికలో హెచ్చరించింది.

భారతదేశం అప్రమత్తం
ఇస్లామాబాద్ నుండి జరిగే ఎలాంటి ఉగ్రవాద దాడినైనా 'యుద్ధ చర్య'గా పరిగణిస్తామని న్యూఢిల్లీ ఇప్పటికే స్పష్టం చేసింది. ఈ క్రమంలో బంగ్లాదేశ్ సరిహద్దు వెంబడి భారత భద్రతా సంస్థలు హై అలర్ట్ ప్రకటించాయి. అయినప్పటికీ, సరిహద్దుల్లోని కొన్ని రక్షణ లేని ప్రాంతాల ద్వారా ఉగ్రవాదులు భారత్‌లోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఉండటం భద్రతా పరంగా పెద్ద సవాలుగా మారింది.

పాకిస్థాన్ తన 'డెర్టీ గేమ్'ను ఇప్పుడు తూర్పు సరిహద్దుల నుండి ప్రారంభించింది. భారతదేశం కేవలం రక్షణ చర్యలకే పరిమితం కాకుండా, ఈ ఉగ్రవాద ముప్పును మొగ్గలోనే తుంచేయడానికి చురుకైన వ్యూహాలను అనుసరించాల్సిన సమయం ఆసన్నమైంది.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

PakistanLeT terrorists enter BangladeshBangladeshPakistan ISI Dhaka Cell PlansMohajir Regiment Terrorist Unit

