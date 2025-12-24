Libya Plane Crash: లిబియాలో కుప్ప కూలిన ప్రైవేట్ జెట్.. ఆ దేశ ఆర్మీ ఛీఫ్ సహా 8 మంది మృతి..

లిబియా దేశానికి చెందిన ప్రైవేట్ జెట్ విమానం కుప్పకూలింది. ఇందులో ఆ దేశ సైన్యాధ్యక్షుడు ఉన్నారు. ఈ ఘటన వెనక ఏదైనా కుట్ర జరిగిందా అనే కోణంలో దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. సైన్యాధ్యక్షుడు టార్గెట్ గానే ఈ విమానాన్ని కుప్పుకూల్చినట్టు నిఘా వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ ఘటనలో సైన్యాధ్యక్షుడితోపాటు నలుగురు అధికారులు, ముగ్గురు సిబ్బంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. రన్వేపై నుంచి టేకాఫ్ అయిన కొద్ది సేపటికే విమాన ప్రమాదం జరిగినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
సైన్యాధ్యక్షుడి మృతిని లిబియా ప్రధానమంత్రి అబ్దుల్-హమీద్ ధ్రువీకరించారు.రాత్రి అలీతోపాటు మరో నలుగురు అధికారులతో ఫాల్కన్ 50 విమానం అంకారా ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బయలు దేరింది. అనంతరం 42 నిమిషాలకు విమానంతో సంబంధాలు తెగిపోయాయి. వెంటనే అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. విమాన శిథిలాలను అంకారాకు నైరుతి దిశలో గుర్తించారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై అధికారులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. మొత్తంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పలు విమాన ప్రమాదాలు ప్రయాణికులకు నిద్ర లేకుండా చేస్తున్నాయి.
గతంలో కూడా ఇలాంటి తరహా ఘటనలు జరిగాయి. 2021లో కూడా మన దేశంలో సీడీఎస్ బిపిన్ రావత్ ప్రయాణిస్తోన్న సైనిక విమానం చెన్నైలో వాతావరణం అనుకూలించక కుప్పకూలింది. మరోవైపు ఈ యేడాది గుజరాత్ లో కూడా ఎయిర్ ఇండియా విమానం టేకాఫ్ అయిన కొద్ది నిమిసాల్లో బూడిద అయింది.
