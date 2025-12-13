English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Messi Net worth: రూ.100 కోట్ల జెట్‌ ఉన్న మెస్సీ.. ఏడాది సంపాదన ఎన్ని వేల కోట్లు తెలిస్తే కళ్లు బైర్లుకమ్ముతాయి..!

Lionel Messi Net Worth: ప్రస్తుతం భారత పర్యటనలో ఉన్న అర్జెంటీనా దిగ్గజ ఫుట్‌బాల్‌ ప్లేయర్ మెస్సీ గురించే అంతా చర్చ. GOAT (Greatest Of All Time)  పర్యటనలో భాగంగా భారత్‌లోని పలు రాష్ట్రాలలో ఆయన పర్యటిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజు ఉదయం కోల్‌కతలో ల్యాండ్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత ఇదే రోజు ఉప్పల్‌ స్టేడియంలో హైదరాబాద్ కూడా రానున్నారు. అయితే ఈ దిగ్గజ ఫుట్‌బాల్‌ ప్లేయర్ నెట్‌వర్త్‌ ఎంతో తెలుసా? ఆయన ఏడాది సంపాదన ఎన్ని వేల కోట్లు తెలిస్తే కళ్ళు బైర్లు కమ్మడం ఖాయం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 13, 2025, 02:45 PM IST

Messi Net worth: రూ.100 కోట్ల జెట్‌ ఉన్న మెస్సీ.. ఏడాది సంపాదన ఎన్ని వేల కోట్లు తెలిస్తే కళ్లు బైర్లుకమ్ముతాయి..!

Lionel Messi Net Worth: అర్జెంటీనా ఫుట్‌బాల్‌ క్రీడాకారుడు ఈ తెల్లవారుజామున కోల్‌కతా ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు. పెద్ద ఎత్తున రాత్రి నుంచి అభిమానులు ఆయన కోసం పడిగాపులు కాశారు. 14 ఏళ్ల తర్వాత తమ ఫేవరెట్ ఫుట్‌బాల్‌ ప్లేయర్ ఇండియకి వచ్చారు. డిసెంబర్ 13 నుంచి 15వ తేదీ వరకు ఇక్కడే పర్యటిస్తారు. 2011లో చివరిసారిగా ఆయన అర్జెంటీనా కెప్టెన్‌గా సాల్ట్‌ లేక్‌ స్టేడియంలోనే ఆడారు. డిసెంబర్ 13న కూడా అదే గడ్డపై ఆయన అడుగు పెట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో మెస్సీకి ఘనస్వాగతం పలికారు. ఆయన జెర్సీని ధరించి అభిమానులు వచ్చారు. అయితే 10 నిమిషాలు కూడా లేకుండా మెస్సీ గ్రౌండ్‌ నుంచి తిరిగి వెళ్ళిపోవడంతో కోల్‌కతా స్టేడియంలోని అభిమానులు తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యారు. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్టేడియం ఆయన చేరుకోనున్నారు. ఇక్కడ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తో కలిసి ఆయన ఫుట్‌బాల్‌ ఆడతారు. అయితే ఈ దిగ్గజ ప్లేయర్ నెట్‌వర్త్‌ ఎన్ని వేల కోట్లు తెలుసా? ఆయన రూ.100 కోట్ల జెట్ లో ప్రయాణం చేస్తారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన ఏడాది సంపాదన ఎంత ఎంతో తెలుసుకుందాం.

మెస్సీ నెట్‌వర్త్‌ ఎంత..?
ఈ 38 ఏళ్ల అర్జెంటీనా క్రీడాకారుడు సంపాదనలో చరిత్ర సృష్టించాడు. దాదాపు 800 మిలియన్ల నుంచి 900 మిలియన్ డాలర్లు అతడి నికర ఆస్తుల విలువ ఉంటుందని అంచనా. ఇక ఆయన భార్య అంటోనెల్ల రొక్కుజో (Antonella Roccuzzo) కూడా ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త. ఆమెకి సొంతగా కంపెనీలు ఉన్నాయి. వీటి ద్వారా ఆమె 20 మిలియన్ డాలర్ల నెట్‌వర్త్‌ లభిస్తుంది.

మియామీ డీల్‌..
 ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా సంపాదిస్తున్న క్రీడాకారుడు మెస్సీ. 2025 ప్రకారం 130 మిలియన్ డాలర్లు ప్రతి ఏడాది ఆయన జీతంగా తీసుకుంటున్నారు. దీంతోపాటు ఆయన ఎండార్స్‌మెంట్లు చేస్తారు. వీటి ద్వారా అధిక మొత్తంలో ఆదాయం సంపాదిస్తున్నారు. రెవెన్యూ షేరింగ్ ద్వారా కూడా అదనంగా పొందుతున్నారు. ఇందులో ఆయన మియామీ డీల్ ద్వారా కూడా అధికంగా జీతం పొందుతారు.

గ్లోబల్‌ బ్రాండ్స్‌..
దీంతోపాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని గ్లోబల్ లగ్జరీ బ్రాండ్‌లతో కూడా ఆయన డీల్ చేసుకున్నారు. ప్రధానంగా కొన్ని స్పోర్ట్స్, టేక్ కంపెనీలో లగ్జరీ బ్రాండ్లకు కూడా ఆయన ఎండార్స్ మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. దీనికి ఎక్కువ మొత్తంలోనే అతనికి ఆదాయం వస్తుందని సమాచారం.

మెస్సీ కేవలం ఎండార్స్మెంటుల ద్వారానే దాదాపు 70 మిలియన్ల డాలర్లు సంపాదిస్తున్నట్లు సమాచారం. ప్రధానంగా ఈయన అడిడాస్ తో లైఫ్ టైం ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. ఒక బిలియన్ డాలర్ల కంటే దీని ఫీజు ఎక్కువ. దీంతో పాటు మెస్సి పెప్సీ (Pepsi), యాపిల్ (Apple), మాస్టర్ కార్డు వంటి కంపెనీలతో కూడా  పనిచేస్తున్నారు.

రూ.100 కోట్ల జెట్..
 ఈ దిగ్గజ అర్జెంటీనా ఆటగాడికి ఒక రూ.100 కోట్లు విలువ చేసే జెట్‌ కూడా ఉంది. ఇది ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. ఒకేసారి 15 మంది వరకు దీంట్లో ప్రయాణం చేయవచ్చు. ఆయన ఎక్కువ శాతం ఈ జెట్‌లోనే తన కుటుంబంతో పాటు విహారయాత్రకు వెళుతూ ఉంటారు. .అంతేకాదు మెస్సీకి విలాసవంతమైన లగ్జరీ హోటల్ కూడా ఉంది. 77 బెడ్ రూమ్లతో కలిపిన హోటల్ ఇది. అద్భుతమైన లగ్జరీ కార్ కలెక్షన్ కూడా మెస్సీ సొంతం.

ఫుట్‌బాల్‌ ప్రపంచంలో మెస్సీని గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైం అని పిలుస్తారు. అతను మైదానంలోకి అడుగుపెట్టగానే ఫ్యాన్స్ హోరెత్తిపోతారు. ఆయన ఇటీవల కాలంలోనే అమెరికాలోని మేజర్ లీగ్ సాకర్ అయినా ఇంటర్ మియామీలో కూడా చేరిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో ఆయన క్రేజ్ మరింత పెరిగింది. ఏడాదికి మన భారతీయ కరెన్సీలో దాదాపు రూ. 1,000 కోట్లకు పైగానే మెస్సి నెట్‌వర్త్‌. 

