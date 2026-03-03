English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • అంతర్జాతీయం
  • Lunar Eclipse Live: ప్రపంచవ్యాప్తంగా చంద్రగ్రహణం ప్రారంభం.. గ్రహణం లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇలా

Lunar Eclipse Live: ప్రపంచవ్యాప్తంగా చంద్రగ్రహణం ప్రారంభం.. గ్రహణం లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇలా

Lunar Eclipse 2026 Live Updates: Know How To Watch And Where Chandra Grahan: అంతరిక్షంలో అద్భుతం ప్రారంభమైంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చంద్రగ్రహణం ప్రారంభమైంది. దాదాపు మూడున్నర గంటల పాటు ఉండే చంద్రగ్రహణం భారతదేశంలో కూడా ప్రభావవంతంగా ఉంటుంది. తెలంగాణ, ఏపీతోపాటు దేశంలో గ్రహణానికి సంబంధించిన లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 3, 2026, 04:49 PM IST

Trending Photos

Chandra Grahanam 2026: ఈ 5 రాశుల పైన చంద్రగ్రహణ ప్రభావం.. పరిష్కారంగా ఏం చేయాలంటే..?
8
Chandra Grahanam 2026
Chandra Grahanam 2026: ఈ 5 రాశుల పైన చంద్రగ్రహణ ప్రభావం.. పరిష్కారంగా ఏం చేయాలంటే..?
Khamenei: ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేని ఎవరు? ఆయన మరణంతో కొందరు ముస్లింలు మాత్రమే ఎందుకు బాధపడుతున్నారు?
5
ayatollah ali khamenei
Khamenei: ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేని ఎవరు? ఆయన మరణంతో కొందరు ముస్లింలు మాత్రమే ఎందుకు బాధపడుతున్నారు?
Silver Rate Today: యుద్ధం వేళ భారీగా పెరిగిన సిల్వర్ రేట్.. కిలో వెండి ధర రూ. 3లక్షలు..!!
5
Gold price update March 2 2026 night 11pm
Silver Rate Today: యుద్ధం వేళ భారీగా పెరిగిన సిల్వర్ రేట్.. కిలో వెండి ధర రూ. 3లక్షలు..!!
Chiranjeevi Daughter: దుబాయ్‌లో చిరంజీవి కూతురు.. టెన్షన్ లో మెగా ఫ్యాన్స్.!. ఏకంగా అలాంటి పోస్ట్ పెట్టి మరీ.!.
6
Us Israel strikes on iran
Chiranjeevi Daughter: దుబాయ్‌లో చిరంజీవి కూతురు.. టెన్షన్ లో మెగా ఫ్యాన్స్.!. ఏకంగా అలాంటి పోస్ట్ పెట్టి మరీ.!.
Lunar Eclipse Live: ప్రపంచవ్యాప్తంగా చంద్రగ్రహణం ప్రారంభం.. గ్రహణం లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇలా
Live Blog

Chandra Grahan 2026 LIVE: భారతదేశంతోపాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చంద్రగ్రహణం ప్రారంభమైంది. హోలీ పండుగ రోజు వచ్చిన చంద్రగ్రహణం వందేళ్లలో ఒకసారి వచ్చింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏర్పడిన చంద్రగ్రహణంపై చాలా ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. జ్యోతిష్యపరంగా.. హిందూ సంప్రదాయాల్లో గ్రహణానికి చాలా ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. 2026లో ఏర్పడిన తొలి చంద్రగ్రహణానికి సంబంధించి చాలా కథనాలు, ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు చంద్రగ్రహణం ప్రారంభమైంది.

విశ్వావసు నామ సంవత్సరంలో చివరి గ్రహణం ఇది. ఫాల్గుణ మాసం పౌర్ణమి రోజు మంగళవారం ఏర్పడిన చంద్ర గ్రహణం సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. గ్రహణం మొత్తం సమయం మూడున్నర గంటలు ఉంటుందని తెలుస్తోంది. భారతదేశంలో చివరి 27 నిమిషాలు గ్రహణం కనిపించనుంది. తెలంగాణతోపాటు దేశంలో సాయంత్రం 6:20 గంటల నుంచి సుమారు 27 నిమిషాలు కనిపించే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్యులు, అంతరిక్ష శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏర్పడిన కేతుగ్రస్త చంద్రగ్రహణానికి సంబంధించిన లైవ్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇలా ఉన్నాయి.

చంద్రగ్రహణం ఇలా చూడండి

3 March, 2026

  • 16:48 PM

    Lunar Eclipse 2026 Live Updates.. ‘బ్లడ్ మూన్’ అంటే ఏమిటి?
    చంద్రగ్రహణం సందర్భగా చంద్రుడు ఎర్రగా కనిపిస్తాడు. గ్రహణం అంటే భూమి కప్పేయడంతో చంద్రుడు నిండుగా ఎర్రటి రంగులో కనిపిస్తాడు. పూర్తిగా కమ్మేయడంతో చంద్రుడు ఎరుపురంగులోకి మారుతాడు. సాంకేతిక భాషలో దీనిని బ్లడ్ మూన్ అని పిలుస్తారు. నీలిరంగు కాంతి చెల్లాచెదురై.. ఎక్కువ తరంగదైర్ఘ్యం గల ఎరుపు రంగు కాంతి మాత్రమే చంద్రుడి ఉపరితలాన్ని చేరుతుంది. దీని కారణంగా చంద్రుడు ఎర్రగా కనిపిస్తాడు.

  • 16:31 PM

    Lunar Eclipse 2026 Live Updates.. అద్భుత దృశ్యం కొన్ని నిమిషాల్లో..
    విశ్వంలో అరుదైన ఖగోళ వింతగా అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఈ ఏడాదిలో అత్యంత కీలకమైన ఘట్టంగా ఈ సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం అని పేర్కొంటున్నారు. చంద్రగ్రహణం కారణంగా ఆకాశంలో చంద్రుడు ఎర్రగా కనిపించనుండగా.. దానిని బ్లడ్‌ మూన్‌ అని పిలుస్తారు. ఈ అద్భుత దృశ్యాన్ని సాధారణ కళ్లతో కనిపిస్తుంది. ప్రత్యేకంగా తయారైన అద్దాలు, టెలిస్కోప్‌లో చూస్తే ఆ అద్భుతం మరింత అందగా కనిపిస్తుంది. సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణాన్ని డీఎస్‌ఎల్‌ఆర్ కెమెరాల్లో బందిస్తే చిరస్మరణీయంగా ఉంటుంది.

  • 16:30 PM

    Chandra Grahan 2026 LIVE Updates..​ తిరుమల సహా అన్నీ..
    ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో చంద్రగ్రహణం సందర్భంగా అన్నీ ప్రధాన ఆలయాలు మూసివేశారు. ముఖ్యంగా తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని టీటీడీ అధికారులు మూసివేశారు. గ్రహణం ముగిసిన అనంతరం సంప్రోక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించాక తిరిగి ఆలయాన్ని తెరుస్తారు. విజయవాడలోని కనకదుర్గ ఆలయాన్ని కూడా అధికారులు మూసివేశారు.

  • 16:27 PM

    Lunar Eclipse 2026 Live Updates.. తెలంగాణలో మూగబోయిన ఆలయాలు.

    చంద్రగ్రహణం సందర్భంగా తెలంగాణలోని అన్నీ ప్రధాన ఆలయాలు మూసివేశారు. పూజల అనంతరం ఉదయమే ఆయా ఆలయాల పాలన అధికారులు మూసివేసి సీల్ వేశారు. అంతకుముందు స్వామి, అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం యాదాద్రి లక్ష్మీ నరసింహా స్వామి ఆలయాన్ని మూసివేశారు. సంప్రోక్షణ అనంతరం తిరిగి ఆలయాన్ని తెరవనున్నారు. రేపు తెల్లవారుజాము నుంచి భక్తులను అనుమతించనున్నారు.

    బాసర సరస్వతీ ఆలయాన్ని అధికారులు మూసివేయగా.. వేములవాడ, కొండగట్టు, భద్రాచలం, చిల్కూరు బాలాజీ, వరంగల్‌ భద్రకాళి, వేయి స్తంభాల గుడి తదితర ఆలయాలను అధికారులు మూసివేశారు. గ్రహణం ముగిసిన అనంతరం ప్రత్యేక పూజలు చేశాక భక్తులకు యథావిధిగా దర్శన భాగ్యం కలగనుంది.

  • 16:19 PM

    Lunar Eclipse 2026 Live Updates.. గ్రహణ సమయాలు ఇలా ఉన్నాయి...

    గ్రహణం సూతకాలం (ప్రారంభమయ్యే సమయం): ఉదయం 6:22 గంటలకు

    గ్రహణ స్పర్శకాలం (గ్రహణం మొదలయ్యే సమయం): మధ్యాహ్నం 3:21 గంటలు

    ఉన్మీలన కాలం (గ్రహణం మధ్య సమయం): సాయంత్రం 5:02 గంటలకు

    గ్రహణ మధ్య కాలం: సాయంత్రం 5:32 గంటలకు
    నిమీలన కాలం (సంపూర్ణంగా గ్రహణం ఏర్పడడం): సాయంత్రం 5:48 గంటలకు

    గ్రహణ మోక్షకాలం (గ్రహణం విడిచే సమయంప ప్రారంభం) : సాయంత్రం 6:12 గంటలు గంటలకు

    అద్యంత పుణ్యకాలం (గ్రహణం ముగిసే  సమయం): సాయంత్రం 6:48 గంటలకు

  • 16:13 PM

    Chandra Grahan 2026 LIVE.. స్నానం ముగిశాక గరికతో..
    చంద్రగ్రహణం సందర్భంగా హిందూవులు చాలా పద్ధతులు పాటిస్తుంటారు. వాటిలో గ్రహణం ముగిశాక ఇంటిని.. పరిసరాలను శుభ్రం చేసుకుంటారు. అనంతరం ప్రతి వస్తువులో గరిక పెడుతుంటారు. గ్రహణం ముగిశాక స్నానాలు ముగిసిన తర్వాత గరిక పెట్టడానికి ప్రజలు సిద్ధమయ్యారు.

  • 16:11 PM

    Chandra Grahan 2026 LIVE Updates.... పట్టు స్నానం, విడుపు స్నానం ఎప్పుడు?
    చంద్రగ్రహణం ప్రారంభమవగా కొన్ని గంటల్లో పూర్తవుతుంది. అయితే గ్రహణం సందర్భంగా హిందూవులు చాలా పద్ధతులు పాటిస్తుంటారు. వాటిలో గ్రహణం ముగిశాక స్నానం చేస్తుంటారు. వాటిని పట్టు స్నానం, విడుపు స్నానం అంటారు. మరి అవి ఎప్పుడు చేయాలో తెలుసుకునేందుకు ఈ కింది లింక్‌ను క్లిక్‌ చేయండి.

    లింక్ ఇదే.. Lunar Eclipse: రేపు చంద్రగ్రహణం.. పట్టు స్నానం, విడుపు స్నానం ఎప్పుడు చేయాలి?

  • 16:05 PM

    Lunar Eclipse 2026 Live Updates.. ఆలయాలు మూసివేత
    భారతదేశంలో చంద్రగ్రహణానికి అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్ర పరంగా అత్యంత విశిష్టమైన చంద్రగ్రహణం సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక పూజలు, వ్రతాలు జరుగుతున్నాయి. చంద్రగ్రహణం సందర్శంగా దేశంలోని ప్రధానమైన ఆలయాలతోపాటు అన్నీ ఆలయాలను మూసివేశారు. గ్రహణం ముగిసిన తర్వాత ఆలయాలు తిరిగి తెరుచుకుంటాయి. సంప్రోక్షణ అనంతరం పూజలు చేశాక భక్తులకు దర్శనం కల్పిస్తారు.

  • 15:52 PM

    Lunar Eclipse 2026 Live Updates... చంద్రగ్రహణం ప్రారంభమవగా.. విదేశాల్లో దాదాపు మూడున్నర గంటలు కనిపించే అవకాశం ఉంది. భారతదేశంలో మాత్రం చాలా తక్కువ సమయం కనిపించనుంది. అర్ధ గంట కూడా గ్రహణం కనిపించదు. చంద్రుడు మొత్తం ఎర్రగా అమ్మోరు బొట్టు మాదిరి కనిపిస్తాడు. బ్లడ్‌ మూన్‌గా పిలిచే ఆ సుందర దృశ్యాన్ని చూసేందుకు ప్రజలు ఎదురుచూస్తున్నారు.

chandra grahan liveLunar Eclipse 2026Chandra Grahan LIVE Updatesblood moonmoon

Trending News