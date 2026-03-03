Chandra Grahan 2026 LIVE: భారతదేశంతోపాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చంద్రగ్రహణం ప్రారంభమైంది. హోలీ పండుగ రోజు వచ్చిన చంద్రగ్రహణం వందేళ్లలో ఒకసారి వచ్చింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏర్పడిన చంద్రగ్రహణంపై చాలా ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. జ్యోతిష్యపరంగా.. హిందూ సంప్రదాయాల్లో గ్రహణానికి చాలా ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. 2026లో ఏర్పడిన తొలి చంద్రగ్రహణానికి సంబంధించి చాలా కథనాలు, ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు చంద్రగ్రహణం ప్రారంభమైంది.
విశ్వావసు నామ సంవత్సరంలో చివరి గ్రహణం ఇది. ఫాల్గుణ మాసం పౌర్ణమి రోజు మంగళవారం ఏర్పడిన చంద్ర గ్రహణం సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. గ్రహణం మొత్తం సమయం మూడున్నర గంటలు ఉంటుందని తెలుస్తోంది. భారతదేశంలో చివరి 27 నిమిషాలు గ్రహణం కనిపించనుంది. తెలంగాణతోపాటు దేశంలో సాయంత్రం 6:20 గంటల నుంచి సుమారు 27 నిమిషాలు కనిపించే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్యులు, అంతరిక్ష శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏర్పడిన కేతుగ్రస్త చంద్రగ్రహణానికి సంబంధించిన లైవ్ అప్డేట్స్ ఇలా ఉన్నాయి.
చంద్రగ్రహణం ఇలా చూడండి