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In response to the devastating flash floods in Nepal, the #IAF has swiftly deployed a C-130J aircraft carrying 10 tonnes of essential relief materials and medical supplies.
Additional air effort by C-17 and C-130 aircraft will… pic.twitter.com/pB8ZcRF1Id
— Indian Air Force (@IAF_MCC) August 26, 2026
Nepal Floods Latest News: రసువా జిల్లాతో పాటు వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో నేపాల్ ఆర్మీ, ఏపీఎఫ్, పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. రోడ్లు, వంతెనలు తీవ్రంగా దెబ్బతినడంతో హెలికాప్టర్ల ద్వారా సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. సరిహద్దు పోస్టులపై వరద ముంచెత్తడంతో నేపాల్కు చెందిన పలువురు భద్రతా సిబ్బంది కూడా గల్లంతయ్యారు.
Nepal Floods Latest News: నేపాల్ వరదల్లో ఇప్పటివరకు 160 మంది మృతదేహాలను గుర్తించారు. వీటిలో నేపాల్ భూభాగంలో 157, టిబెట్ పరిధిలో 3 మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. త్రిశూలి, నారాయణి నదీ తీరాల దిగువ ప్రాంతాల నుంచి మృతదేహాలను వెలికితీస్తున్నారు.
Nepal Floods Live Updates: నేపాల్లో మెరుపు వరదలు పెను విధ్వంసం సృష్టిస్తున్నాయి. టిబెట్ సరిహద్దు సమీపంలో భూకంపం రావడంతో భారీగా కొండచరియలు విరిగిపడి భోటె కోశీ నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. నువాకోట్, ధాడింగ్ జిల్లాల్లో వరద ఉధృతికి గ్రామాలు, వంతెనలు, జలవిద్యుత్ కేంద్రాలు కొట్టుకుపోయాయి. ఈ విపత్తులో ఇప్పటివరకు 150 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోగా.. 1000 మందికి పైగా గల్లంతయ్యారు. వీరిలో కైలాస మానససరోవర యాత్రకు వెళ్లిన 133 మంది భారతీయులు కూడా ఉన్నారు. భారత్ తరఫున అన్ని విధాలా సాయం అందిస్తామని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ హామీ ఇచ్చారు. జాతీయ విపత్తు ప్రతిస్పందన దళం (ఎన్డీఆర్ఎఫ్) సిద్ధం చేసిన 10 టన్నుల ప్రత్యేక సహాయక సామగ్రి నేపాల్కు చేరుకుంది. నేపాల్లో సహాయక చర్యలు, తాజా పరిణామాలపై ఎప్పటికప్పుడు లైవ్ అప్డేట్స్ కోసం ఇక్కడ చూడండి.