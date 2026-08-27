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Nepal Floods Live: నేపాల్‌లో వరద విలయం.. 133 మంది భారతీయులు గల్లంతు..!

Nepal Floods Live Updates: చైనా సరిహద్దుల్లోని భోటె కోశీ నదికి వచ్చిన ఆకస్మిక వరద నేపాల్ ఉత్తర ప్రాంతాలను అతలాకుతలం చేస్తోంది. ఈ వరలతో ఇప్పటివరకు 150 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోగా.. 1,000 మందిపైగా ఆచూకీ గల్లంతైంది. నేపాల్‌లో తాజా పరిస్థితులు, రెస్క్యూ ఆపరేషన్ వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.

Written ByAshok Krindinti
Published: Aug 27, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 12:08 PM IST
Nepal Floods Live: నేపాల్‌లో వరద విలయం.. 133 మంది భారతీయులు గల్లంతు..!
Image Credit: Flash Floods Live
27 August 2026 12:07 PM (IST)

ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ ట్వీట్

27 August 2026 11:57 AM (IST)

భద్రతా సిబ్బంది కూడా..

Nepal Floods Latest News: రసువా జిల్లాతో పాటు వరద ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో నేపాల్ ఆర్మీ, ఏపీఎఫ్, పోలీసులు గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. రోడ్లు, వంతెనలు తీవ్రంగా దెబ్బతినడంతో హెలికాప్టర్ల ద్వారా సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. సరిహద్దు పోస్టులపై వరద ముంచెత్తడంతో నేపాల్‌కు చెందిన పలువురు భద్రతా సిబ్బంది కూడా గల్లంతయ్యారు.

27 August 2026 11:50 AM (IST)

160 మంది మృతదేహాలు గుర్తింపు

Nepal Floods Latest News: నేపాల్ వరదల్లో ఇప్పటివరకు 160 మంది మృతదేహాలను గుర్తించారు. వీటిలో నేపాల్ భూభాగంలో 157, టిబెట్ పరిధిలో 3 మృతదేహాలు లభ్యమయ్యాయి. త్రిశూలి, నారాయణి నదీ తీరాల దిగువ ప్రాంతాల నుంచి మృతదేహాలను వెలికితీస్తున్నారు.

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TAGS:
Nepal Flash Floods
Nepal Floods
nepal floods updates
Nepal Flash Floods Live
Nepal Flash Floods News
Nepal Flash Floods Live Updates

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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