LPG Ships: చమురు, LPG, LNG లోడ్ తో హార్మూజ్ వద్ద ఆగిపోయిన భారత్ కు చెందిన 17 భారీ నౌకలు..

Hormuz Strait: భారత్ కు రావాల్సిన 17 LPG, LNG లోడ్ తో రావాల్సిన ఓడలు.. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా ఈ ఓడలు ముందుకు కదలలేకపోతున్నాయి. ఈ సరఫరా అంతరాయం కొనసాగితే దేశీయంగా పెట్రోల్, డీజిల్, గ్యాస్ ధరలు భారీగా పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇప్పటికే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో క్రూడాయిల్ ధరలు హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి.
కేంద్ర ప్రభుత్వం పరిస్థితితులను నిశితంగా గమనిస్తోంది. ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా లేదా ఇతర దేశాల నుంచి దిగుమతులు పెంచే అంశంపై ప్లాన్ చేస్తున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా రాష్యా నుంచి వచ్చే చమురు దిగుమతులపై ఇరాన్ పెద్దగా ఆంక్షలు పెట్టడం లేదు. పైగా రష్యా .. ఇరాన్ కు మిత్ర దేశం కాబట్టి.. అటు భారత్ నౌకలను కూడా అడ్డగించడం లేదు. పైగా ఆ దేశంలోని ప్రధాన ఓడరేవులైన చాబహార్, బందర్ అబ్బాస్ పోర్టుల్ నిర్వహణ కూడా భారత్ పర్యవేక్షిస్తోంది.
కాగా, ప్రపంచ చమురు సరఫరాలో హర్మూజ్ జలసంధి అత్యంత కీలకమైనది. ఇరాన్, ఒమన్ మధ్య ఉన్న ఈ ఇరుకైన సముద్ర మార్గం ద్వారానే భారత్కు అవసరమైన మెజారిటీ ఇంధన దిగుమతులు జరుగుతాయి. ఇరాన్ ఈ జలసంధిని మూసివేస్తామని గతంలోనే హెచ్చరించడం, ప్రస్తుత దాడుల నేపథ్యంలో నౌకల రక్షణపై ఆందోళన నెలకొంది. మరోవైపు డెడ్లైన్కు ముందే ఇరాన్పై అమెరికా వైమానిక దాడులకు తెగబడింది. ఇరాన్ ఎనర్జీ హబ్ ఖర్గ్ ఐల్యాండ్ దగ్గర భారీ పేలుళ్లు జరిగాయి. ఖర్గ్ ద్వీపంపై దాడి జరిగినట్లు ఇరాన్ మీడియా వెల్లడించింది. ఈ నేపథ్యంలో LPG, LNG నౌకలు అంతరాయం ఏర్పడటం భారత్ ను ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది.
