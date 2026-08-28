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Lunar Eclipse: నేడు చంద్రగ్రహణం, నింగిలో అద్భుతం..'బ్లడ్‌మూన్‌'గా కనువిందు చేయనున్న చంద్రుడు!

Lunar Eclipse Blood Moon: నేడు అంతరిక్షంలో అరుదైన పాక్షిక చంద్రగ్రహణం సంభవించనుంది. ఈ సమయంలో దాదాపు 96 శాతం చంద్రుడిని భూమి ఛాయ కప్పేయనుండటంతో చంద్రుడు ఎరుపు-గోధుమ రంగులో 'రెడ్ మూన్' లేదా 'బ్లడ్ మూన్'గా దర్శనమివ్వనున్నాడు. యూరప్, అమెరికా, ఆఫ్రికా ఖండాల్లోని పలు దేశాల్లో ఈ దృశ్యం స్పష్టంగా కనిపించనుండగా, పగటి సమయం కావడంతో భారత్‌తో సహా ఆసియా దేశాలలో ఇది వీక్షించడానికి వీలుపడదు. మళ్లీ ఇటువంటి బ్లడ్ మూన్ గ్రహణం 2029 జూన్‌లోనే ఏర్పడనుందని నాసా వెల్లడించింది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 28, 2026, 08:19 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:19 AM IST
Lunar Eclipse: నేడు చంద్రగ్రహణం, నింగిలో అద్భుతం..'బ్లడ్‌మూన్‌'గా కనువిందు చేయనున్న చంద్రుడు!
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Lunar Eclipse: నేడు చంద్రగ్రహణం, నింగిలో అద్భుతం..'బ్లడ్‌మూన్‌'గా కనువిందు చేయనున్న చంద్రుడు!
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