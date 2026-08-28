Lunar Eclipse Blood Moon: ఖగోళ ప్రియులకు కనువిందు కలిగించే అద్భుత దృశ్యం నేడు ఆవిష్కృతం కానుంది. నేడు ఆకాశంలో పాక్షిక చంద్రగ్రహణం ఏర్పడబోతోంది. ఈ ఖగోళ ప్రక్రియలో దాదాపు 96 శాతం చంద్రుడిని భూఛాయ కమ్మేయనుంది. మిగిలిన కొద్ది భాగం మాత్రమే సూర్యకాంతితో వెలుగుతూ కనిపిస్తుంది. ఈ నెలలో వచ్చే పున్నమి చంద్రుడిని 'స్టర్జన్ మూన్' అని పిలుస్తారు. గ్రహణ సమయంలో చంద్రుడు ఎరుపు రంగులో ప్రకాశిస్తూ 'రెడ్ మూన్'గా దర్శనమివ్వనున్నాడు.
భారత్లో కనిపించదు..
ఈ పాక్షిక చంద్రగ్రహణాన్ని భారత్లో నేరుగా వీక్షించే అవకాశం లేదు. గ్రహణం ఏర్పడే సమయం మన దేశంలో పగటి వేళ కావడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం. భారత కాలమానం ప్రకారం ఉదయం 8:03 గంటలకు చంద్రగ్రహణం ప్రారంభమై, సుమారు మూడున్నర గంటల పాటు కొనసాగుతుంది. ఉదయం 9:42 గంటలకు గ్రహణం గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంటుంది. ఆ సమయంలో చంద్రుడి శోభ అత్యంత ఆకర్షణీయంగా మారుతుంది. అయితే ఆ సమయానికి భారత్తో పాటు ఇతర ఆసియా దేశాల్లో సూర్యోదయం అయి ఉండటం వల్ల చంద్రుడు కనిపించడు.
కనిపించే ప్రాంతాలు..'బ్లడ్ మూన్' విశేషాలు..
ఈ పాక్షిక చంద్రగ్రహణం పశ్చిమ యూరప్ దేశాలైన స్పెయిన్, పోర్చుగల్, ఫ్రాన్స్, ఇటలీ, జర్మనీల్లో స్పష్టంగా కనిపించనుంది. అలాగే ఉత్తర, దక్షిణ అమెరికా ఖండాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల ప్రజలతో పాటు ఆఫ్రికాలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇది పాక్షికంగా కనిపిస్తుంది. పశ్చిమ ఐరోపా ప్రాంతాల్లో గ్రహణ గరిష్ట సమయం సూర్యోదయానికి అత్యంత సమీపంలో ఉంటుంది. ఆ సమయంలో చంద్రుడు పశ్చిమ దిశగా ఆకాశంలో దాదాపు భూమికి సమాంతరంగా కనిపిస్తాడు.
ఉదయించే సూర్యుడి కాంతి చంద్రుడిపై పడినప్పుడు భూ వాతావరణం ఒక ఫిల్టర్లా పనిచేసి, ఎరుపు రంగు కాంతిని మాత్రమే ప్రసరింపజేస్తుంది. దీనివల్ల చంద్రబింబం ఎరుపు-గోధుమ రంగుల కలయికలో ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తూ 'బ్లడ్ మూన్' అనుభూతిని కలిగిస్తుంది.
మళ్లీ 2029లోనే..
ఇటువంటి చంద్రగ్రహణం మళ్లీ 2029 వరకు కనిపించదు. ఆ ఏడాది జూన్లో చంద్రుడు పూర్తిగా ఎరుపు రంగులోకి మారే 'బ్లడ్ మూన్ ఎక్లిప్స్' సంభవించనుందని నాసా (NASA) పేర్కొంది. కాగా, ఈ అరుదైన చంద్రగ్రహణాన్ని వీక్షించడానికి నాసా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేసింది.
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