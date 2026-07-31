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కరాచీ లైయారీలో మళ్లీ గ్యాంగ్‌వార్.. బైక్‌పై వచ్చి జుబేర్ బలోచ్‌పై తూటాల వర్షం..

Lyari Gang War Returns: పాకిస్తాన్‌లోని కరాచీ నగరం లైయారీ ప్రాంతంలో మళ్లీ గ్యాంగ్‌వార్ మొదలైన్నట్లు తెలుస్తోంది. గ్యాంగ్‌స్టర్, పీపుల్స్ అమన్ కమిటీ మాజీ అధ్యక్షుడు ఉజైర్ బలోచ్ సోదరుడు జుబేర్ బలోచ్‌పై గురువారం సాయంత్రం గుర్తుతెలియని దుండగులు కాల్పులు జరిపారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 31, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 02:49 PM IST
కరాచీ లైయారీలో మళ్లీ గ్యాంగ్‌వార్.. బైక్‌పై వచ్చి జుబేర్ బలోచ్‌పై తూటాల వర్షం..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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కరాచీ లైయారీలో మళ్లీ గ్యాంగ్‌వార్.. బైక్‌పై వచ్చి జుబేర్ బలోచ్‌పై తూటాల వర్షం..
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