Lyari Gang War Returns: నిశ్శబ్దంగా ఉన్న ఆ వీధిలో ఒక్కసారిగా తూటాల వర్షం కురిసింది.. సెకన్ల వ్యవధిలోనే వీధులు రక్తసిక్తమయ్యాయి.. ఒకప్పటి కరాచీ నరకకూపాన్ని కళ్లముందుకు తెచ్చాయి.. పాకిస్తాన్లోని అత్యంత కుప్రసిద్ధ గ్యాంగ్స్టర్, పీపుల్స్ అమన్ కమిటీ మాజీ అధినేత ఉజైర్ బలోచ్ సోదరుడు జుబేర్ బలోచ్పై గురువారం సాయంత్రం దుండగులు మెరుపు దాడి చేశారు.
ఏం జరిగింది?
కరాచీలోని అత్యంత ప్రాముఖ్యత కలిగిన లైయారీలోని సింగు లేన్ వద్ద జుబేర్ బలోచ్ తన ఇంటి బయట ప్రశాంతంగా కూర్చుని ఉన్నాడు. అక్కడ వాతావరణం సాధారణంగానే ఉంది.. కానీ ఆ ప్రశాంతత వెనుక మృత్యువు దాగి ఉందనే విషయం ఎవరూ ఊహించలేదు.. హఠాత్తుగా ముఖాలకు ముసుగులు ధరించి.. బైక్పై వచ్చిన గుర్తుతెలియని ముఠా.. జుబేర్ను లక్ష్యంగా చేసుకుని తుపాకులతో విరుచుకుపడింది.
తూటాల శబ్దాలతో ఆ ప్రాంతమంతా మార్మోగిపోయింది. జుబేర్ చాతి.. పొట్ట భాగాల్లోకి బుల్లెట్లు దూసుకెళ్లడంతో ఆయన అక్కడికక్కడే రక్తమడుగులో విలవిలలాడిపోయాడు. ఈ కాల్పుల్లో దారిన పోతున్న ఇద్దరు అమాయక పౌరులు కూడా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. సమీపంలోని ఓ షాపు యజమాని ధైర్యం చేసి తిరుగు కాల్పులు జరపడంతో.. దుండగులు అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు.
తీవ్రంగా గాయపడిన జుబేర్ను వెంటనే స్థానికులు కరాచీలోని సివిల్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. వైద్యులు శస్త్రచికిత్స చేసి బుల్లెట్లను తీసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆసుపత్రి అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆయన పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉందని.. చావుబతుకుల మధ్య కొట్టుమిట్టాడుతున్నారని వైద్య వర్గాలు తెలిపాయి. సౌత్ డిఐజి సయ్యద్ అసద్ రజా ఈ ఘటన ప్రత్యేకమైన విచారణ చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది..
2012లో పలు తీవ్ర నేరాల్లో అరెస్ట్ అయిన ఆయన.. ఇటీవలే జైలు నుంచి విడుదలై.. ఓ రాజకీయ పార్టీలో చేరి క్రియాశీలకంగా మారారు. ఇక ఆయన అన్న ఉజైర్ బలోచ్ ఓ కేసులో 12 ఏళ్ల జైలు శిక్ష అనుభవిస్తుండగా.. ఇతర హత్యలు, ఉగ్రవాద కేసుల్లో ఆయన బెయిల్ పిటిషన్లు ఇటీవలే కోర్టు తిరస్కరించిన్నట్లు తెలుస్తోంది..
అయితే, ఈ కాల్పుల ఘటనతో లైయారీ వాసులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. కరాచీ ఆపరేషన్ భయంతో దుబాయ్, ఇరాన్లకు పారిపోయిన పాత గ్యాంగ్స్టర్లు మళ్లీ నగరంలోకి అడుగుపెట్టారనే పుకార్లు స్థానికులను తీవ్రంగా కలవరపెడుతున్నాయి. ఏ క్షణంలో ఏం జరుగుతుందో.. ఎవరి తలలు తెగిపడతాయోనని కరాచీ ప్రజలు భయంతో వణికిపోతున్నారు..
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