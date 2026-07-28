Magnitude 7 1 earthquake hits Japan Kyushu region: జపాన్ లో భారీ భూకంపం సంభవించింది. ముఖ్యంగా దక్షిణ ప్రధాన ద్వీపమైన క్యుషులోని కుమామోటో ప్రిఫెక్చర్లో 7.1 తీవ్రతతో శక్తివంతమైన భూకంపం సంభవించింది. ఈ ప్రకంపనల కేంద్రం సముద్ర ఉపరితలానికి 10 కిలోమీటర్ల లోతులో ఉందని జపాన్ వాతావరణ సంస్థ వెల్లడించింది. సముద్ర మట్టం నుంచి ఒక మీటరు (3.28 అడుగులు) ఎత్తు వరకు అలలు వచ్చే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
A strong 7.1-magnitude earthquake hit southern Japan on Tuesday, the Japan Meteorological Agency said, issuing a tsunami alert.
The tremor also measured at the highest possible level seven on Japan's own Shindo scale of shaking, the agency said. pic.twitter.com/EZP1kJmVlu
— Kenya News Centre🇰🇪 (@KenyaNewsCentre) July 28, 2026
దీని ప్రభావంతో సునామీ హెచ్చరికలు సైతం జారీ చేశారు. ముఖ్యంగాఈ ప్రాంత తీర ప్రాంతాల్లోని నివాసితులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, వెంటనే ఎత్తైన ప్రదేశాలకు తరలివెళ్లాలని అత్యవసర అలర్ట్ జారీ చేశారు.
అధికారులు సైతం ప్రజల్ని తరలించడంలో చర్యలు తీసుకొవాలని సూచించారు. సముద్రం పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎవరూ ఉండకూడదని వెదర్ ఏజెన్సీ తన హెచ్చరికల్లో స్పష్టంగా పేర్కొంది.
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