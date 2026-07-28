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Japan Earth quake: జపాన్‌లో భారీ భూకంపం.. రిక్టర్ స్కేల్ మీద ఏకంగా 7.1 గా నమోదు.. సునామీ హెచ్చరికలు జారీ..!

7.1 magnitude earth quake In Japan: రిక్టర్ స్కేల్ మీద 7.1 తీవ్రతతో భారీ భూకంపం సంభవించింది.  ఈ ప్రకంపనల కేంద్రం సముద్ర ఉపరితలానికి 10 కిలోమీటర్ల లోతులో ఉందని జపాన్ వాతావరణ సంస్థ (JMA) తెలిపింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 28, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 02:01 PM IST
Japan Earth quake: జపాన్‌లో భారీ భూకంపం.. రిక్టర్ స్కేల్ మీద ఏకంగా 7.1 గా నమోదు.. సునామీ హెచ్చరికలు జారీ..!
Image Credit: japanearthquakenews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Japan Earth quake: జపాన్‌లో భారీ భూకంపం.. రిక్టర్ స్కేల్ మీద ఏకంగా 7.1 గా నమోదు.. సునామీ హెచ్చరికలు జారీ..!
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