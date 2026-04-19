Mass shooting in US: కాల్పులతో దద్దరిల్లిన అగ్రరాజ్యం.. లూసియానాలో సామూహిక కాల్పుల్లో 8 మంది చిన్నారులు మృతి ..!!

Mass shooting in US: అమెరికాలో తుపాకీ సంస్కృతి మరోసారి పడగవిప్పింది. లూసియానా రాష్ట్రంలో జరిగిన కాల్పుల ఘటనలో 8 మంది చిన్నారుల ప్రాణాలు గాల్లో కలిసాయి. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన చిన్నారులపై బంధువే కాల్పులు జరపడం విస్మయానికి గురిచేస్తోంది. ఆదివారం తెల్లవారుజామున జరిగిన ఈ మారణ హోమం అమెరికాలో భద్రతపై మరోసారి ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోంది.
లూసియానాలోని ప్రెవెపోర్డ్ నగరంలో ఆదివారం ఉదయం 6గంటల ప్రాంతంలో ఈ ఘోరం జరిగింది. ప్రెవెపోర్ట్ పోలీస్ చీఫ్ వేన్ స్మిత్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. అనుమానిత షూటర్ తన కుటుంబ సభ్యులతో ఏర్పడిన గొడవ కారణంగా మూడు వేర్వేరు ప్రదేశాల్లో మొత్తం 10 మందిపై విచక్షణారహితంగా కాల్పులు జరిపాడు.
ఈ కాల్పుల్లో మరణించిన వారిలో ఒక ఏడాది పసికందు నుండి 14 ఏళ్ల వయసు గల 8 మంది చిన్నారులు ఉన్నారు. ఇద్దరు చిన్నారుల తీవ్ర గాయాలతో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు ఇది చాలా అమానుషమైన చర్యగా పోలీసులు అభివర్ణిస్తున్నారు.
కాల్పుల అనంతరం పారిపోతున్న నిందితుడి వాహనాన్ని పోలీసులు వెంబడించారు. జరిగిన ఎదురుకాల్పుల్లో నిందితుడు మరణించాడు. అయితే ఈ కాల్పుల్లో పోలీసులకు ఎలాంటి గాయాలు కాలేదు. ఇది మునుపెన్నడూ చూడని అత్యంత ఘోరమైన నేరం ఇది. అమాయక పిల్లలు బలి కావడం హృదయ విదారకం అని రాష్ట్ర పోలీసులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ కేసును ఛేదించేందుకు డిటెక్టివ్లు రంగంలోకి దిగారు. ఘటనకు సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు లేదా ఏవైనా ఆధారాలు ఉంటే పోలీసులతో పంచుకోవాలని ప్రజలను కోరారు.
Eight children killed in shooting in the US, according to The New York Times.
The incident occurred in Shreveport. According to police, the dead ranged in age from 1 to 14 years old, and two others were reported injured.
The shooter stole a car while trying to escape and was…
— lone wolf (@MApodogan) April 19, 2026
