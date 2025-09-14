Video: యూకేలోకి వలసలపై తీవ్ర వ్యతిరేకత.. నిరసనలతో కిక్కిరిసిన లండన్ వీధులు, వీడియో

London Anti Immigration Protest: లండన్ వీధులు జన సమూహాలతో ఒక్కసారిగా కిక్కిరిసి పోయాయి. ప్రధానంగా యూకేలోకి వలసలను వ్యతిరేకిస్తూ వీరు ఈ పెద్ద స్థాయిలో నిరసనలు చేపట్టారు. పార్లమెంటు భవనం సమీపంలో వేల సంఖ్యలో నిరసనకారులు తమ చేతులతో ప్లకార్డులను పట్టుకొని భారీ స్థాయిలో నిరసనలు చేపట్టారు. ఈ నిరసనలను వ్యతిరేకిస్తూ వైట్ హౌస్ మరో ఎండ్ లో స్టాండ్ అప్ టు రేసిజం అని కౌంటర్ ప్రొటెస్ట్ కూడా చేశారు. ఈ బృందం వైట్ హౌస్ సౌత్ ఎండ్ వరకు కవాతు చేసింది. రెండు నిరసనల నేపథ్యంలో అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు కూడా పటిష్ట భద్రత కూడా చేపట్టారు.
శనివారం జరిగిన ఈ లండన్ మార్చ్ లో వలస వ్యతిరేక కార్యకర్త అయిన టామీ రాబిన్ సన్ నాయకత్వం వహించారు. యూనైట్ ది కింగ్డమ్ అనే మార్చి పేరుతో ఈ నిరసన నిర్వహించారు. దీనికి లక్ష మందికి పైగా ఈ ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకున్నారు. అయితే ఈ మార్చిలో పోలీసులపై కూడా దాడి జరిగిందని అదనపు పోలీసు బలగాలు కూడా మోహరించారు. రక్షణ పరికరాలు ధరించి మరి పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు . ఎక్స్ వేధికగా రాబిన్సన్ స్వేచ్ఛ కోసం ఐక్యంగా ఉన్నాం.. లండన్ వీధుల్లో గుమిగూడాం లక్షలాదిమంది ఈ ర్యాలీలో పాల్గొంటున్నారు అని రాసుకొచ్చారు. ఆ ట్వీట్ వైరల్ అవుతూ ఉంది.
మొదట వలసదారుల హోటళ్ల వెలుపల నిరసనలతో ఈ మార్చి ప్రారంభమైంది. ఇక ఎరుపు తెలుపు సామ్ జార్జ్ క్రాస్ జెండాలను ఊపుతూ వీధుల్లో తిరిగారు. కొందరు అమెరికన్ ఇజ్రాయిల్ జెండాలను కూడా ప్రదర్శించారు.
టామీ రాబిన్సన్ ఈ మార్చ్ ను భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛగా అభివర్ణించారు. ప్రధానంగా ప్రభుత్వ లోపాలను బహిర్గతం చేయడం అన్నారు. ఇక ర్యాలీలో చాలామంది మద్దతుదారులు మా దేశం మాకు తిరిగి రావాలని కోరుకుంటున్నాం. భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ మళ్ళీ బలోపేతం చేయాలనుకుంటాం. అక్రమ వలసలను ఆపడం ముఖ్యం అని అన్నారు.ఇటీవల కాలంలో బ్రిటన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలహీన పడటంతో ఈ వలసల సమస్య చాలా చర్చనీయాంశంగా మారిపోయింది. దానిపై ప్రజలు శ్రద్ధ చూపుతున్నారు. 28 వేల మందికి పైగా ప్రజలు చిన్న పడవల్లో ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ద్వారా బ్రిటన్ కి వచ్చారు అని రాబిన్సన్ అన్నారు.
