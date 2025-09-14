English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Video: యూకేలోకి వలసలపై తీవ్ర వ్యతిరేకత.. నిరసనలతో కిక్కిరిసిన లండన్ వీధులు, వీడియో

London Anti Immigration Protest: యూకేలోకి వలసలను వ్యతిరేకిస్తూ నిరసనకారులతో కిక్కిరిసిపోయినాయి లండన్ వీధులు. ప్రధానంగా పార్లమెంట్ భవనం సమీపంలో వేల సంఖ్యలో నిరసన కారులు చేరుకున్నారు. పార్లమెంటు మార్గమైన వైట్ హౌస్ లో మరో ఎండ్‌లో ఈ నిరసనలకు వ్యతిరేకంగా మార్చ్‌ చేపట్టారు. స్టాండ్ టు రేసిజం అనే కౌంటర్ ప్రొటెస్ట్ చేపట్టారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Sep 14, 2025, 08:03 AM IST

Trending Photos

Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్‌ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు
5
govt employees
Employees Holiday: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు సడన్‌ హలీడే.. మొత్తం 3 రోజులు సెలవు
School Holidays: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ఈ సారి ఏకంగా రెండు వారాల దసరా సెలవులు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
5
School holidays
School Holidays: స్కూళ్లు, కాలేజీలకు ఈ సారి ఏకంగా రెండు వారాల దసరా సెలవులు.. ప్రభుత్వ ప్రకటన..
Rahu Powerful Effect: బలపడిన రాహువు.. ఈ రాశుల వారికి ఎన్నెన్నో కోరికలు నెరవేరుతాయి.. ఇక డబ్బుకు లోటు ఉండదు..
5
Rahu Transit
Rahu Powerful Effect: బలపడిన రాహువు.. ఈ రాశుల వారికి ఎన్నెన్నో కోరికలు నెరవేరుతాయి.. ఇక డబ్బుకు లోటు ఉండదు..
Rithu Chowdary: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో వారానికి రూ.2,30,000.. రూ.700 కోట్లకు పైగా ఆస్తి..నటి ఎవరో తెలుసా?
7
Bigg Boss Remuneration
Rithu Chowdary: బిగ్‌బాస్ హౌస్‌లో వారానికి రూ.2,30,000.. రూ.700 కోట్లకు పైగా ఆస్తి..నటి ఎవరో తెలుసా?
Video: యూకేలోకి వలసలపై తీవ్ర వ్యతిరేకత.. నిరసనలతో కిక్కిరిసిన లండన్ వీధులు, వీడియో

 London Anti Immigration Protest: లండన్ వీధులు జన సమూహాలతో ఒక్కసారిగా కిక్కిరిసి పోయాయి. ప్రధానంగా యూకేలోకి వలసలను వ్యతిరేకిస్తూ వీరు ఈ పెద్ద స్థాయిలో నిరసనలు చేపట్టారు. పార్లమెంటు భవనం సమీపంలో వేల సంఖ్యలో నిరసనకారులు తమ చేతులతో ప్లకార్డులను పట్టుకొని భారీ స్థాయిలో నిరసనలు చేపట్టారు. ఈ నిరసనలను వ్యతిరేకిస్తూ వైట్ హౌస్ మరో ఎండ్ లో స్టాండ్ అప్ టు రేసిజం అని కౌంటర్ ప్రొటెస్ట్ కూడా చేశారు. ఈ బృందం వైట్ హౌస్ సౌత్ ఎండ్‌ వరకు కవాతు చేసింది. రెండు నిరసనల నేపథ్యంలో అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు కూడా పటిష్ట భద్రత కూడా చేపట్టారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

శనివారం జరిగిన ఈ లండన్ మార్చ్ లో వలస వ్యతిరేక కార్యకర్త అయిన టామీ రాబిన్ సన్ నాయకత్వం వహించారు. యూనైట్‌ ది కింగ్డమ్ అనే మార్చి పేరుతో ఈ నిరసన నిర్వహించారు. దీనికి లక్ష మందికి పైగా ఈ ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా చర్యలు తీసుకున్నారు. అయితే ఈ మార్చిలో పోలీసులపై కూడా దాడి జరిగిందని అదనపు పోలీసు బలగాలు కూడా మోహరించారు. రక్షణ పరికరాలు ధరించి మరి పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకువచ్చారు . ఎక్స్ వేధికగా రాబిన్‌సన్‌ స్వేచ్ఛ కోసం ఐక్యంగా ఉన్నాం.. లండన్ వీధుల్లో గుమిగూడాం లక్షలాదిమంది ఈ ర్యాలీలో పాల్గొంటున్నారు అని రాసుకొచ్చారు. ఆ ట్వీట్ వైరల్ అవుతూ ఉంది.

 మొదట వలసదారుల హోటళ్ల వెలుపల నిరసనలతో ఈ మార్చి ప్రారంభమైంది. ఇక ఎరుపు తెలుపు సామ్‌ జార్జ్ క్రాస్ జెండాలను ఊపుతూ వీధుల్లో తిరిగారు. కొందరు అమెరికన్ ఇజ్రాయిల్ జెండాలను కూడా ప్రదర్శించారు.

 

 

టామీ రాబిన్సన్ ఈ మార్చ్ ను భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛగా అభివర్ణించారు. ప్రధానంగా ప్రభుత్వ లోపాలను బహిర్గతం చేయడం అన్నారు. ఇక ర్యాలీలో చాలామంది మద్దతుదారులు మా దేశం మాకు తిరిగి రావాలని కోరుకుంటున్నాం. భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ మళ్ళీ బలోపేతం చేయాలనుకుంటాం. అక్రమ వలసలను ఆపడం ముఖ్యం అని అన్నారు.ఇటీవల కాలంలో బ్రిటన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలహీన పడటంతో ఈ వలసల సమస్య చాలా చర్చనీయాంశంగా మారిపోయింది. దానిపై ప్రజలు శ్రద్ధ చూపుతున్నారు. 28 వేల మందికి పైగా ప్రజలు చిన్న పడవల్లో ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ద్వారా బ్రిటన్ కి వచ్చారు అని రాబిన్సన్‌ అన్నారు.

Read more: యూకేలో పట్టపగలే దారుణం.. మీ దేశానికి వెళ్లిపో అంటూ సిక్కు మహిళపై అత్యాచారం, జాతివివక్ష ఇప్పుడే ఎందుకు?

Read more: Video: రష్యాలో మరోసారి భారీ భూకంపం.. రిక్టారు స్కేలుపై 7.7 నమోదు, వీడియోలు..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook

 

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

London protest todayUK anti immigration rallyimmigration protest LondonTommy Robinson protest

Trending News