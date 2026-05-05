China blast: చైనాలో భారీ పేలుడు.. 21 మంది దుర్మరణం.. 60 మందికి పైగా గాయాలు.. వీడియో ఇదే..

Massive blast in china fireworks: చైనాలోని హునాన్ ప్రావిన్స్ లో ఉన్న బాణ సంచా కర్మాగారంలో భారీ పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో 21 మంది దుర్మరణం చెందారు. ఆ ప్రాంతంలో దట్టమైన పొగలు అలుముకున్నాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : May 5, 2026, 11:26 AM IST
Massive blast at china fireworks factory at least 21 people dead: చైనాలోని హునాన్ ప్రావిన్స్‌లో భారీ పేలుడు సంభవించింది. బాణసంచా  కర్మాగారంలో సంభవించిన పేలుడుతో భారీగా మంటలు వ్యాపించాయి. ఆ ప్రాంతంలో దట్టమైన పొగలు అలుముకున్నాయి. గ్వాండూ టౌన్‌షిప్‌లోని లియుయాంగ్ హువాషెంగ్ ఫైర్‌వర్క్స్ కర్మాగారంలో  ఈ పేలుడు సంభవించింది. భారీ పేలుడు ధాటికి 21 మంది అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరో 61 మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. ఈ ఘటనతో ఆ ప్రాంతంలోని ప్రజలు భయంతో పరుగులు పెట్టారు.

కర్మాగారం సమీపంలో ఉన్న ఇళ్లకు కూడా మంటలు వ్యాపించాయి. మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. స్థానికుల సమాచారంతో ఫైర్ సిబ్బంది అక్కడకు చేరుకున్నారు. మంటలను ఆర్పేప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.  అంతే కాకుండా.. శిథిలాల కింద చిక్కుకున్న వారిని బైటకు తీసే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

ఈ ఘటనతో అత్యాధునిక రోబోలను చైనా అధికారులు సహాయక చర్యలలో ఉపయోగిస్తున్నారు. చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్ ఈ ఘటనపై తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. సహాయక చర్యలు ముమ్మరంగా కొనసాగుతున్నాయి.

 

 

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

