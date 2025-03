Massive Earthquake hits myanmar and Thailand Video: మయన్మార్, థాయ్ లాండ్ లో భారీ భూకంపం సంభవించింది. దీంతో అప్పటి వరకు తమ పనుల్లో ఉన్న జనాలంతా ఒక్కసారిగా భయంతో పరుగులు పెట్టారు. భవనాలు, వంతెనలు, మెట్రోలు పేకమేడల్లా వణికిపోయాయి. జనాలు ఇళ్ల నుంచి బైటకు వెళ్లిపోయారు.. రిక్టర్ స్కెల్ మీద మయన్మార్ లో 7.7 తీవ్రతతో, థాయిలాండ్లో 7.3 తీవ్రతతో భూంకంపం సంభవించింది. అయితే.. భూకంప ప్రభావం వల్ల... ప్రధాని షినవత్ర థాయ్ లాండ్ లో అత్యవసర పరిస్థితిని విధించింది.

A powerful earthquake with a magnitude of 7.7 occurred in Myanmar - the epicenter was located 6 km from the city of Mandalay, where there is destruction, including multi-story buildings

The tremors were felt in Myanmar, Bangladesh, Thailand, India pic.twitter.com/pDlJHhUaHa

