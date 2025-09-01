Earthquake: భారత్ పొరుగు దేశమైన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ భారీ భూకంపంతో వణికిపోయింది. ఆదివారం అర్థరాత్రి దేశంలో వరుసగా సంభవించిన భూకంపాలు సంభవించాయి. ఈ భూకంప ప్రకంపనలు ఢిల్లీ NCR వరకు ఉన్నట్లు .. నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సీస్మోలజీ తెలిపింది. దీని తీవ్రత 6.3 తీవ్రత నుండి 5 తీవ్రత వరకు అనేక భూకంపాలు ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో అర్థరాత్రి నుంచి ఉదయం వరకు సంభవించినట్లు తెలిపింది. US జియోలాజికల్ సర్వే ప్రకారం, భూకంప కేంద్రం ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని బసౌల్ నుండి 36 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. భూకంపం కారణంగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో భారీ నష్టంతోపాటు ఇప్పటివరకు 20 మంది మరణించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సీస్మోలజీ ప్రకారం, ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో మొదటి భూకంపం అర్థరాత్రి 12:47 గంటలకు సంభవించింది. ఈ భూకంపం తీవ్రత రిక్టర్ స్కేలుపై 6.3గా నమోదైంది. ఈ భూకంప కేంద్రం భూమి లోపల 160 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. దీని తరువాత, రాత్రంతా అనేకసార్లు భూకంప ప్రకంపనలు సంభవించాయి. ఆదివారం-సోమవారాల్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో సంభవించిన భూకంప తీవ్రత ఇలా ఉంది.
మధ్యాహ్నం 12:47 గంటలకు 6.3 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది.
తెల్లవారుజామున 1:08 గంటలకు 4.7 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది.
తెల్లవారుజామున 1:59 గంటలకు 4.3 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది.
తెల్లవారుజామున 3:03 గంటలకు 5 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది.
ఉదయం 5:16 గంటలకు 5 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది.
కాగా అంతకుముందు 2023 అక్టోబర్ 7న ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో 6.3 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. ఈ భూకంపం కారణంగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో వేలాది మంది మరణించారు. ఈ భూకంపంలో కనీసం 4,000 మంది మరణించారని తాలిబన్ ప్రభుత్వం అంచనా వేసింది. ఇటీవలి కాలంలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో జరిగిన అత్యంత భయంకరమైన ప్రకృతి వైపరీత్యం ఇది.
