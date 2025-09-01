English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Earthquake: అఫ్ఘానిస్తాన్‎లో భారీ భూకంపం..20 మంది దుర్మరణం..మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశం..!!

Afghanistan Delhi Earthquake: భారత్ కు పొరుగు దేశమైన అప్ఘానిస్తాన్ లోని జలాలాబాద్ కేంద్రంగా అర్థరాత్రి భారీ భూకంపం సంభవించింది. దీని తీవ్రత రిక్టర్ స్కేలుపై 6గా నమోదు అయ్యింది. వందలాది మంది మరణించి ఉంటారని అమెరికా జియోలాజికల్ సర్వే తెలిపింది. ఇప్పటి వరకు 20 మంది మరణించినట్లు ప్రకటించింది. ఆఫ్టాన్ -పాకిస్తాన్ సరిహద్దులోని కునార్, నంగర్ హార్ ప్రావిన్సులో భూకంప తీవ్రత అధికంగా ఉన్నట్లు తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో ఉత్తరభారతంతోపాటు పాకిస్తాన్, తజికిస్తాన్ లోనూ ప్రకంపనలు వచ్చాయి.   

BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్‌.. ఒక్కసారి రీఛార్జీ చేస్తే 365 రోజులు వ్యాలిడిటీ..
School Holiday Tomorrow: బిగ్ బ్రేకింగ్.. సెప్టెంబర్ నెల మొదటి రోజే స్కూల్ పిల్లలకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..!
BSNL: ఎయిర్‌టెల్‌ జియోలకు నిద్ర లేకుండా చేస్తోన్న బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బంపర్‌ ప్లాన్‌.. రూ.151 కే 25 ఓటీటీలు
Gold Rate Today: బంగారంలో ఇన్వెస్ట్ చేసినవారికి భారీ గుడ్ న్యూస్.. ఆగస్టు 30వ తేదీ శనివారం బంగారం ధరలు ఇవే..!!
Earthquake: భారత్ పొరుగు దేశమైన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ భారీ భూకంపంతో వణికిపోయింది. ఆదివారం అర్థరాత్రి  దేశంలో వరుసగా సంభవించిన భూకంపాలు సంభవించాయి.  ఈ భూకంప ప్రకంపనలు ఢిల్లీ NCR వరకు ఉన్నట్లు .. నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సీస్మోలజీ  తెలిపింది. దీని తీవ్రత  6.3 తీవ్రత నుండి 5 తీవ్రత వరకు అనేక భూకంపాలు ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో అర్థరాత్రి నుంచి  ఉదయం వరకు  సంభవించినట్లు తెలిపింది. US జియోలాజికల్ సర్వే ప్రకారం, భూకంప కేంద్రం ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లోని బసౌల్ నుండి 36 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. భూకంపం కారణంగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో భారీ నష్టంతోపాటు  ఇప్పటివరకు  20 మంది మరణించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. 

నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సీస్మోలజీ ప్రకారం, ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో మొదటి భూకంపం అర్థరాత్రి 12:47 గంటలకు సంభవించింది. ఈ భూకంపం తీవ్రత రిక్టర్ స్కేలుపై 6.3గా నమోదైంది. ఈ భూకంప కేంద్రం భూమి లోపల 160 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. దీని తరువాత, రాత్రంతా అనేకసార్లు భూకంప ప్రకంపనలు సంభవించాయి. ఆదివారం-సోమవారాల్లో ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో సంభవించిన భూకంప తీవ్రత ఇలా ఉంది. 

మధ్యాహ్నం 12:47 గంటలకు 6.3 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది.
తెల్లవారుజామున 1:08 గంటలకు 4.7 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది.
తెల్లవారుజామున 1:59 గంటలకు 4.3 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది.
తెల్లవారుజామున 3:03 గంటలకు 5 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది.
ఉదయం 5:16 గంటలకు 5 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది.

కాగా అంతకుముందు  2023 అక్టోబర్ 7న ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో 6.3 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. ఈ భూకంపం కారణంగా ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో వేలాది మంది మరణించారు. ఈ భూకంపంలో కనీసం 4,000 మంది మరణించారని తాలిబన్ ప్రభుత్వం అంచనా వేసింది. ఇటీవలి కాలంలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌లో జరిగిన అత్యంత భయంకరమైన ప్రకృతి వైపరీత్యం ఇది. 

 

 

