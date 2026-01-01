Japan Earthquake: న్యూ ఇయర్ వేళ.. జపాన్ లో భారీ భూకంపం..

కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభ వేళ జపాన్ దేశాన్ని భారీ భూకంపం వణికించింది. జపాన్ తూర్పు నోడా ప్రాంత తీరంలో బుధవారం రిక్టర్ స్కేలుపై 6 తీవ్రతతో బలమైన భూకంపం సంభవించినట్లు అమెరికా జియాలాజికల్ సర్వే వెల్లడించింది. జపాన్ వాసులు 2026 నూతన సంవత్సర వేడుకలకు సిద్ధమవుతున్న సమయంలో ఈ భూకంపం సంభవించడం తీవ్ర ఆందోళన కలిగించింది.
భూకంప కేంద్రం నోడా నగరానికి తూర్పున 91 కిలోమీటర్ల దూరంలో.. సముద్ర మట్టానికి 19.3 కిలోమీటర్ల లోతులో ఉన్నట్లు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. భూకంప కేంద్రం లోతు తక్కువగానే ఉన్నప్పటికీ.. తాజా సమాచారం ప్రకారం ఎటువంటి సునామీ హెచ్చరికలు జారీ కాలేదు. ప్రాణ, ఆస్తి నష్టానికి సంబంధించిన వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది.
అయితే గడిచిన కొన్ని వారాల్లో జపాన్లో వరుసగా భారీ భూకంపాలు నమోదు అవుతున్నాయి. డిసెంబర్ 8వ తేదీన 7.5 తీవ్రతతో సంభవించిన పెను భూకంపం దాదాపు 90 వేల మంది ప్రజలను నిరాశ్రయులను చేసింది.
