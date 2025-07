Tsunami Video: రష్యాలో 8.8 తీవ్రతతో భూకంపం.. సునామీ భయానక దృశ్యాలు, జపాన్‌, యూఎస్‌ హవాయి తీర ప్రాంతాల్లో కూడా సైరన్లు..

Russia Tsunami Alert Video: రష్యాలో భారీ భూకంప సంభవించింది. అంతేకాదు సునామీ హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేశారు. ప్రధానంగా రష్యాలోని కమ్చట్కా తీరంలో భారీ భూకంపం సంభవించింది. రిక్టార్ స్కేల్ పై 8.8 మాగ్నిట్యూట్‌ నమోదయింది. సునామి హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేశారు. తీర ప్రాంతంలో 4 మీటర్ల ఎత్తులో అలలు ఎగసిపడుతున్నాయి. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనకు గురై ఇళ్లలో నుంచి బయటకు పరుగులు తీస్తున్నారు. అతిపెద్ద భవనాలు కూడా పాక్షికంగా ధ్వంసమయ్యాయి. ప్రాణ హాని గురించి ఇంకా ఎలాంటి ప్రకటన రష్యా చేయలేదు. కానీ భూకంప తీవ్రత దృశ్య రష్యాతో పాటు యూఎస్ లోని అలస్కా జపాన్ లో సునామీ హెచ్చరికలు జారీ అయ్యాయి.

ఇక రష్యా కమ్చట్కా తీరంలో నమోదైన భూకంపం దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇవి చూడటానికి అది భయానకంగా కనిపిస్తున్నాయి. ప్రకంపనాల తీవ్రతకు సునామీ ఏర్పడి.. సముద్రం ఉప్పొంగింది. 4 మీటర్ల ఎత్తులో అలలు ఎగసిపడుతున్నాయి. దీంతో సివేరో కురిల్స్క్‌ ప్రాంతంలో ఫ్యాక్టరీ బిల్డింగ్ లో భాగం పూర్తిగా కొట్టుకుపోయింది. మరోవైపు రష్యాతో పాటు జపాన్, యూఎస్ లోని హవాయి తీర ప్రాంతంలో అధికారులు సైరన్లు మోగిస్తూ సునామి హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు.

ప్రధానంగా రష్యా తో పాటు అమెరికాలోని జపాన్, కాలిఫోర్నియా తీర ప్రాంతంలో హెచ్చరికలు జారీ చేయడంతో తీర ప్రాంత ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఇక హవాయిలో భారీ ట్రాఫిక్ జామ్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి. సునామీ హెచ్చరికల తర్వాత పర్యాటకులు హవాయి నుంచి బయలుదేరి పోతున్నారు. ఒక భారీ భవనం కూడా సముద్ర పిల్లలకు పాక్షికంగా దెబ్బతిన్న వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. 12 అడుగుల ఎత్తులో సముద్ర అలలు వచ్చే అవకాశం ఉందని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. మరోవైపు జపాన్ లోని ఫుకుషిమా అను విద్యుత్ ప్లాంట్ తో కూడా పూర్తి మొత్తంలో ఖాళీ చేయించారు.

2011లో 9 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. ఆ తర్వాత ఫుకుషిమా అను విద్యుత్ ప్లాంట్ తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. ఈ నేపథ్యంలో విద్యుత్ ప్లాంట్ ను ఇప్పుడు పూర్తిస్థాయిలో ఖాళీ చేశారు. ఆ సమయంలో ప్లాంట్‌లో విద్యుత్ శీతలీకరణ వ్యవస్థలకు అంతరాయం కలిగి రియాక్టర్ కరిగిపోయి రేడియోధార్మిక లీకేజ్ కూడా ఏర్పడింది.

ఇదిలా ఉండగా రష్యాలోని కమ్చట్కాలో ఈ ఏడాది ఐదు సార్లు భూకంపం సంభవించింది. ఇక 1952లో అత్యంత శక్తివంతమైన భూకంపం కమ్చట్కాలో సంభవించింది. 9 తీవ్రతతో భూకంపం తీవ్ర స్థాయిలో దెబ్బతీసింది. కమ్చట్కా అనేది పసిఫిక్ మహాసముద్రం వెంబడి సైబీరియా తూర్పు చివరి వరకు ఉండే ఒక ద్వీపకల్పం. ఉత్తరాన బేరింగ్ సముద్రం దక్షిణాన జపాన్ తూర్పున పసిఫిక్ మహాసముద్రం చుట్టూ ఉంటుంది

The walls of the "Rodnichok" kindergarten in Petropavlovsk, Kamchatka Peninsula, collapsed following the 8.7-magnitude earthquake. No children were present at the time, as the building was under repair. pic.twitter.com/gQ0SaXlC9u

