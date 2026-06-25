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Venezuela Earthquake: వెనిజులాలో భారీ భూకంపాలు.. 7.5 తీవ్రతతో విరుచుకుపడ్డ ప్రకంపనలు, భయంతో జనం రోడ్లపైకి పరుగులు!

Venezuela Earthquake Visuals: వెనిజులాలో భారీ భూకంపం విధ్వంసం సృష్టించింది. రిక్టర్ స్కేల్‌పై 7.1, 7.5 తీవ్రత నమోదైనట్లు జియాలజికల్ సర్వే తెలిపింది. ఎత్తైన భవనాలు, శిబిరాలు కూలిపోవడంతో రోడ్లపై ప్రజలు భయంతో పరుగులు తీస్తున్న వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. తీర ప్రాంతంలోని మోరాంతోకు 21 కిలోమీటర్ల దూరంలో భూకంప కేంద్రం ఉంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 25, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:56 AM IST
Venezuela Earthquake: వెనిజులాలో భారీ భూకంపాలు.. 7.5 తీవ్రతతో విరుచుకుపడ్డ ప్రకంపనలు, భయంతో జనం రోడ్లపైకి పరుగులు!
Image Credit: Venezuela Earthquake Visuals: XSource: Bureau

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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వెనిజులాలో భారీ భూకంపాలు.. 7.5 తీవ్రతతో విరుచుకుపడ్డ ప్రకంపనలు
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