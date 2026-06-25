/Venezuela Earthquake: వెనిజులాలో భారీ భూకంపాలు.. 7.5 తీవ్రతతో విరుచుకుపడ్డ ప్రకంపనలు, భయంతో జనం రోడ్లపైకి పరుగులు!

Venezuela Earthquake Visuals: వెనిజులాలో బుధవారం సాయంత్రం కేవలం కొన్ని నిమిషాల వ్యవధిలోనే రెండు భారీ భూకంపాలు సంభవించాయి. రిక్టర్ స్కేల్పై 7.1, 7.5 తీవ్రతతో వచ్చిన ఈ భూకంపాల వల్ల రాజధాని కరాకాస్లోని అనేక ఇళ్లు, భవనాలు కూలిపోయాయి. కరేబియన్ తీరంలోని మోరాన్ సమీపంలో భూకంప కేంద్రం ఉండటంతో, ఎత్తైన భవనాల్లో ఉన్న ప్రజలు భయంతో బయటకు పరుగులు తీశారు. ఈ భూకంపం వల్ల కరాకాస్లోని నివాస భవనాలతో పాటు సైమన్ బోలివర్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం కూడా దెబ్బతింది. భారీ ప్రాణ నష్టం జరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు. మౌలిక సదుపాయాలు దెబ్బతినడం వల్ల సహాయక చర్యలు కూడా క్లిష్టంగా మారాయి.
ఈ రెండు భూకంపాల నేపథ్యంలో యూఎస్ పసిఫిక్ సునామీ హెచ్చరిక కేంద్రం క్యూరాకో, వర్జిన్ దీవులకు సునామీ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. కరాకాస్కు సుమారు 168 కిలోమీటర్ల దూరంలో, 13 కిలోమీటర్ల లోతులో ఈ భూకంపం సంభవించిందని యూఎస్జీఎస్ తెలిపింది.
ఈ ప్రమాదంలో కొంతమంది గాయపడ్డారు. అత్యవసర సేవలు ప్రారంభించిన ప్రభుత్వం, పిల్లలు, వృద్ధుల పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని, కుటుంబ సభ్యులందరూ ఒకే చోట ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేసింది. కరాకాస్లోని పలోస్ గ్రాండ్ డేస్ చాకో ప్రాంతం భూకంప ప్రమాదానికి ఎక్కువగా గురయ్యే చోటు. ఇక్కడి రెస్టారెంట్లు, వ్యాపార సముదాయాల్లో ఉన్న ప్రజలు కూడా బయటకు పరుగులు తీశారు. దుమ్ముతో ప్రాంతమంతా నిండిపోయింది. శిబిరాలు రోడ్లపై చెల్లాచెదురుగా పడిపోయాయి.
Another terrifying video: a 7.1 magnitude earthquake struck Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/ysUSn1lcR8
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 25, 2026
వెనిజులా అంతర్గత వ్యవహారాల మంత్రి డియోస్టాడో కాబెల్లో మాట్లాడుతూ, పలు రాష్ట్రాల్లో భూకంపం సంభవించిందని, కరాకాస్లోని అల్టమిరా ప్రాంతంలో భవనాలు కూలిపోయాయని తెలిపారు. ఇప్పటికే దెబ్బతిన్న నిర్మాణాల వల్ల మళ్ళీ ప్రకంపనలు వస్తే ప్రమాదం కావచ్చు, కాబట్టి ప్రజలు బయట ఉండటం మంచిదని ఆయన సూచించారు. ఈ ప్రమాదంలో పలువురు గాయపడ్డారు. రోడ్లపై అంబులెన్స్లకు మరియు అత్యవసర వాహనాలకు దారి ఇవ్వాలని, అవసరమైన వారికి సహాయం చేయాలని ఆయన వాహన డ్రైవర్లను కోరారు.
The moment a 7.1-magnitude earthquake struck Caracas, Venezuela, causing swimming pool water to flow down from a high-rise building. pic.twitter.com/86yLolDeTX
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 24, 2026
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