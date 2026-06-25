Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /అంతర్జాతీయం
  • /MATA: అమెరికాలో వైభవంగా మాటా మహాసభలు.. తెలుగు ఐక్యతకు సజీవ ప్రతీకగా నిలిచిన వేడుకలు

MATA: అమెరికాలో వైభవంగా 'మాటా' మహాసభలు.. తెలుగు ఐక్యతకు సజీవ ప్రతీకగా నిలిచిన వేడుకలు

MATA: మన అమెరికన్‌ తెలుగు అసోసియేషన్‌ (మాటా) ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన 2వ మహాసభలు అత్యంత ఘనంగా ముగిశాయి. అమెరికాలోని పెన్సిల్వేనియాలో రెండు రోజుల పాటు సాగిన ఈ మహాసభలు తెలుగు ఐక్యతకు సజీవ ప్రతీకగా నిలిచాయి. ప్రధాన మహాసభ మత సామరస్యానికి ప్రతీకగా ఇమామ్, క్రైస్తవ పాస్టర్, హిందూ పూజారి సంయుక్త ప్రార్థనలతో ప్రారంభమైంది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 25, 2026, 11:04 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:07 AM IST
MATA: అమెరికాలో వైభవంగా 'మాటా' మహాసభలు.. తెలుగు ఐక్యతకు సజీవ ప్రతీకగా నిలిచిన వేడుకలు
Image Credit: MATA second convention concludes grandly in Pennsylvania with 7500 attendees (source-file) Source: Bureau

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
MATA:అమెరికాలో వైభవంగా 'మాటా' మహాసభలు..తెలుగు ఐక్యతకు సజీవ ప్రతీకగా నిలిచిన వేడుకలు
MATA Convention 20265 min ago
2
silver price crash22 min ago
3
Venus Transit27 min ago
4
jangaon tragic incident55 min ago
5
Rahu Ketu Effect56 min ago