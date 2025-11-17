English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Saudi Arabia Bus Crash: సౌదీ ప్రమాదంలో 16మంది హైదరాబాద్ వాసులు సజీవదహనం.. వారి వివరాలివే..!!

Saudi Arabia Bus Crash: సౌదీ ప్రమాదంలో 16మంది హైదరాబాద్ వాసులు సజీవదహనం.. వారి వివరాలివే..!!

Mecca-Madinah Accident:  సౌదీ అరేబియాలో ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ కు చెందిన 16 మంది సజీవదహనం అయ్యారు. మక్కా నుంచి మదీనాకు  ఉమ్రా యాత్రికులతో వెళ్తున్న బస్సులో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. బస్సు మంటల్లో చిక్కుకుపోవడంతో మొత్తం 42 మంది సజీవ దహనమయ్యారు. వారిలో హైదరాబాద్ కు చెందిన 16 మంది ఉన్నారు. వారి వివరాలివే.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 17, 2025, 11:14 AM IST

Saudi Arabia Bus Crash: సౌదీ ప్రమాదంలో 16మంది హైదరాబాద్ వాసులు సజీవదహనం.. వారి వివరాలివే..!!

Mecca-Madinah Accident: సౌదీ అరేబియాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం  జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో 42 మంది సజీవదహనం అయ్యారు. అందులో 16 మంది తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ వాసులు ఉన్నారు. మక్కా నుంచి మదీనాకు ఉమ్రా యాత్రికులతో వెళ్తున్న బస్సులో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో బస్సు పూర్తిగా మంటల్లో దగ్దం అయ్యింది. బస్సులో చిక్కుకున్న 42 మంది సజీవ దహనం అయ్యారు. అందులో హైదరాబాద్ కు చెందిన 16 మంది ఉన్నట్లుగా గుర్తించారు. 

వారి వివరాలు చూస్తే.. మృతులు : రహీమున్నీసా, రహమత్‌ బీ, షెహనాజ్‌ బేగం, గౌసియా బేగం, కదీర్‌ మహ్మద్, మహ్మద్‌ మౌలానా, షోయబ్‌ మహ్మద్, సోహైల్‌ మహ్మద్, మస్తాన్‌ మహ్మద్, పర్వీన్‌ బేగం, జకియా బేగం, షౌకత్ బేగం, ఫర్హీన్‌ బేగం, జహీన్‌ బేగం, మహ్మద్‌ మంజూరు, మహ్మద్‌ అలీగా గుర్తించారు. 

స్థానిక కాలమాన ప్రకారం ఆదివారం అర్థరాత్రి ఈ ప్రమాదం  జరిగింది. ముఫ్రిహాత్ దగ్గర ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. డీజిల్ ట్యాంకర్ ను బస్సు ఢీకొట్టడంతో రెండు వాహనాలు మంటల్లో చిక్కుకుపోవడం...ప్రయాణికులంతా గాఢ నిద్రలో ఉండటంతో సజీవదహనం అయ్యారు. 

Also Read: Gold Rate: బంగారం ధర తులం రూ. 8లక్షలు.. కిలో వెండి రూ. 3లక్షలు.. ఒక్క మాటతో తేల్చేసిన రాబర్ట్‌ కియోసాకి..!!    

మరణించిన వారిలో 11 మంది మహిళలు, 10 మంది చిన్నారులు ఉన్నారు. ప్రమాద స్థలంలో అత్యవసర సేవలు కొనసాగుతున్నాయి. ఎంత మంది గాయపడ్డారనేది ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. అయితే సౌదీ లో జరిగిన బస్సు ప్రమాద బాధిత కుటుంబాలకు తగు సమాచారాన్ని, సహాయ సహకారాలు అందించేందుకు సచివాలయంలో కంట్రోల్ రూమ్ ఫోన్ నెంబర్లు  .+91 79979 59754, +91 99129 19545 ఏర్పాటు చేశారు. 

Also Read: Vegetables Price Today (November 17): వామ్మో ఇవేం ధరలు.. భాగ్యనగరం రైతు బజార్‎లో కూరగాయల మంట.. ఏది కొనాలన్నా రూ. 50 పైనే..!! 

 

 

