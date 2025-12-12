English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Mexico Shock To India: అమెరికాలో బాటలో భారత్ కు షాక్ ఇచ్చిన మెక్సికో..

Mexico Shock To India: భారత్‌కు షాక్ ఇచ్చేందుకు మెక్సికో సిద్ధమవుతోంది. దిగుమతి వస్తువులపై సుంకాలకు సంబంధించి అమెరికా బాటలోనే మెక్సికో వెళుతోంది. తమ దేశంతో స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం లేని దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే ఎంపిక చేసిన వస్తువులపై సుంకాలను భారీగా పెంచేందుకు మెక్సికో ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 12, 2025, 03:03 PM IST

అమెరికా బాటలో  మెక్సికో రెడీ అయింది. తమతో ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ లేని దేశాలకు భారీ షాక్ ఇవ్వబోతుంది.  ఇందుకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలకు అక్కడి దేశ సెనెట్‌ ఆమోదం తెలిపింది. చైనా, భారత్‌ సహా పలు ఆసియా దేశాలకు చెందిన దాదాపు 1400 వస్తువులపై సుంకాలు 50 శాతం వరకు పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. వచ్చే జనవరి 1 నుంచి ఇవి అమల్లోకి రానున్నాయి.చైనా, భారత్‌, దక్షిణ కొరియా, థాయ్‌లాండ్‌, ఇండోనేసియాతో సహా స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం లేని ఇతర ఆసియా దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకునే ఆటోమొబైల్స్‌, విడిభాగాలు, టెక్స్‌టైల్స్‌, దుస్తులు, ప్లాస్టిక్, స్టీలు తదితర వస్తువులపై సుంకాలు పెంచాలని మెక్సికో ప్రతిపాదించింది. 

వీటిని అక్కడి ఆర్థికమంత్రి సెప్టెంబర్‌లోనే ప్రవేశపెట్టారు. అయితే, చట్టసభలో అధికార మోరెనా పార్టీకి మెజార్టీ ఉన్నప్పటికీ అప్పుడు సభ మద్దతు పొందలేకపోయింది. తాజాగా ఇందుకు గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ లభించడంపై అధ్యక్షురాలు క్లాడియా షీన్‌బామ్‌ స్పందించారు. దేశీయ ఉత్పత్తి పెంచడం, చైనాతో వాణిజ్య సమతుల్యత సమస్యను పరిష్కరించే లక్ష్యంతో ఈ చర్యలు చేపట్టినట్లు క్లాడియా తెలిపారు. 

అయితే, అమెరికా-మెక్సికో-కెనడా వాణిజ్య ఒప్పందం తదుపరి సమీక్షకు ముందే ఈ చర్యలు తీసుకోవడం ఆసక్తిగా మారింది. మెక్సికోను ఉపయోగించుకొని చైనా బ్యాక్‌డోర్‌లో అమెరికా మార్కెట్‌లోకి ప్రవేశిస్తుందని ట్రంప్‌ యంత్రాంగం ఆరోపిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో అమెరికాను బుజ్జగించేందుకే క్లాడియా ప్రభుత్వం ఈ చర్యలకు ఉపక్రమించిందని విశ్లేషకులు, ప్రైవేటు రంగ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

