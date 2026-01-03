Mexico Earthquake: మెక్సికోలో భారీ భూకంపం.. అసలు ఏం జరిగిందంటే..

మెక్సికోలో భారీ భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్ స్కేల్పై భూకంప తీవ్రత 6.5 గా నమోదైంది. దక్షిణ మెక్సికన్ రాష్ట్రమైన గెరెరోలో ఈ భూకంపం సంభవించినట్లు జర్మన్ రీసెర్చ్ సెంటర్ ఫర్ జియోసైన్సెస్ వెల్లడించింది. భూకంపం 10 కి.మీ లోతులో సంభవించిందని తెలిపింది. భూకంప కేంద్రం పసిఫిక్ తీరప్రాంత రిసార్ట్ అకాపుల్కో సమీపంలోని దక్షిణ రాష్ట్రమైన గెరెరోలోని శాన్ మార్కోస్ పట్టణానికి సమీపంలో ఉందని తెలిపింది.
కొన్ని చోట్ల భారీ భవనాలు కదిలిపోయాయి. భూ ప్రకంపనలతో భయాందోళనకు గురైన ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. భూకంపం నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. భూకంప ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో స్థానిక ప్రభుత్వ యంత్రాంగం సహయక చర్యలు చేపట్టింది. ఈ ప్రకంపనల వల్ల మెక్సికో నగరంలో ఎటువంటి ప్రణ నష్టమూ జరగలేదని మెక్సికో అధ్యక్షురాలు ప్రకటించారు.
అయితే ప్రభుత్వం వెంటనే రంగంలోకి దిగి తగిన సహాయ సహకారాలు అందంచింది. ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. ప్రాణ నష్టం జరగక పోయనా.. పలువురు ఈ ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. వారిని సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. మరోవైపు ఈ ఘటనలో పలు ప్రాంతాల్లో ఆస్తులు ధ్వంసం అయ్యాయి. కార్లు, బైకులు పాడైపోయాయి.
