Video: మెక్సికో ఘోర విమాన ప్రమాదం.. ల్యాండింగ్‌ సమయంలో భవనంలోకి దూసికెళ్లి క్రాష్‌, 10 మంది దుర్మరణం..

Mexico Plane Crash Video: మెక్సికోలో ఘోర విమాన ప్రమాదం జరిగింది. టోలుకా ఎయిర్‌పోర్ట్ సమీపంలో ఈ ఆకస్మిక ప్రమాదంతో పదిమంది దుర్మరణం చెందారు. మెక్సికో పసిఫిక్ తీరంలోని అకాపుల్కో నుంచి బయలుదేరిన మినీ విమానం అత్యవసర లాండింగ్ ప్రయంతిస్తుండగా ఈ ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు సిబ్బందితోపాటు మొత్తంగా 8 మంది ప్రయాణికులు చనిపోయారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం..

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 16, 2025, 08:46 AM IST

 Mexico Plane Crash Video: మెక్సికోలో ఘోర విమాన ప్రమాదం జరిగింది. టోలుకా ఎయిర్‌పోర్ట్‌ నుంచి బయలుదేరిన మినీ విమానానికి ప్రమాదం జరిగింది. అత్యవసరంగా సమీపంలోని ఫుట్బాల్ స్టేడియంలో ల్యాండ్ చేద్దామనుకునే లోపు ఆ విమానం ఓ కంపెనీ పై కప్పు తాకి ఒక్కసారిగా పేలిపోయింది. ఈ ప్రయాణ సమయంలో ఇద్దరు సిబ్బందితోపాటు 8 మంది ప్రయాణికులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఇక మెక్సికో పసిఫిక్ తీరంలోని అకాపుల్కో నుంచి బయలుదేరిన కొద్ది సమయంలోనే ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. అత్యవసరంగా ల్యాండింగ్‌ ప్రయత్నిస్తుండగా ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. అయితే ఇప్పటివరకు ప్రమాదానికి గల కారణాలు తెలియలేదు దర్యాప్తు జరుగుతోంది.

 రాజధాని మెక్సికో నగరానికి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ టోలుకో విమానాశ్రయం బయలుదేరి మాటియో అటెంకో ప్రాంతంలో ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఇక ఈ ప్రమాదంలో చనిపోయిన ఏడు మృతదేహాలను ఇప్పటివరకు బయటకి తీశారు. ఇంకా సహాయక చర్యలు చేపడుతూనే ఉన్నట్లు మెక్సికో రాష్ట్ర పౌరసరక్షణ సమన్వయకర్త అడ్రయన్‌ హెర్నాండెజ్‌ తెలిపారు.

అయితే, పైలట్‌ ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా సమీపంలోని ఫుట్బాల్ మైదానంలో ల్యాండ్‌ చేయడానికి చాకచక్యంగా ప్రయత్నించాడు. కానీ సమీపంలో ఒక భారీ పరిశ్రమ ఉండటంతో మెటల్ పై కప్పును ఢీ కొట్టి ఒక్కసారిగా పేలిపోయి భారీ మంటలు చెలరేగాయి. దీంతో అక్కడికక్కడే 10 మంది మృతి చెందారు. సమాచారం అందుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది కూడా ఇప్పటికే సమీపంలోని ఇళ్లను కూడా ఖాళీ చేయించారు. అంబులెన్స్, రిస్క్యూ బృందాలు కూడా సహాయక చర్యలు చేపడుతున్నారు. అయితే విమానంలో ఎందుకు సాంకేతిక లోపం ఏర్పడింది? అత్యవసరంగా ల్యాండింగ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏంటి? అని కూడా ఆరా తీస్తున్నారు. ఇక మృతుల గుర్తింపు చర్యలు కూడా చేపట్టారు.

 

 

ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇక వీడియోలో ఆకాశంలో వెళ్తున్న విమానం హఠాత్తుగా కిందకు పరిశ్రమల వైపుగా దూసుకెళ్లిన వీడియోలు కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో ఒక్కసారిగా ప్రాంతంలో భారీ ఎత్తున మంటలు పొగ వ్యాపించాయి. స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. అది పారిశ్రామిక ప్రాంతం కాబట్టి ప్రాణాపాయం మరింత తప్పింది.

 

 

