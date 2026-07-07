ఖమేని అంత్యక్రియలు.. ప్రపంచ దేశాల ఆసక్తి..

Khamenei Last Rights: ఇరాన్లోని ప్రసిద్ధ ఇస్లామిక్ ప్రార్థనా స్థలం గ్రాండ్ మొసల్లా కాంప్లెక్స్ లక్షలాది మంది ఇరానీయులతో కిక్కిరిసిపోయింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 28న అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ జరిపిన సంయుక్త వైమానిక దాడిలో ఖమేనీతో పాటు ఆయన కుటుంబానికి చెందిన మరో నలుగురు మరణించారు. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న యుద్ధ వాతావరణం, అలజడి కారణంగా దాదాపు నాలుగు నెలల ఆలస్యం తర్వాత ఇరాన్ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు వారం రోజుల పాటు సాగే ఈ భారీ అంత్యక్రియల ప్రక్రియను అధికారికంగా ప్రారంభించింది.
ఈ అంత్యక్రియల ప్రార్థనలు కేవలం శోకసంద్రంగానే కాకుండా, ఇజ్రాయెల్, అమెరికాలపై ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలనే నినాదాలతో హోరెత్తాయి. ప్రార్థనా మందిరంలో చేరిన లక్షలాది మంది ప్రజలు ఇరాన్ జాతీయ జెండాలతో పాటు, ప్రతీకారానికి చిహ్నమైన ఎరుపు రంగు జెండాలను ప్రదర్శించారు. ఖమేనీ మృతికి కారణమైన అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, ఇజ్రాయెల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహులను చింపేయాలంటూ పెద్ద ఎత్తున ప్లకార్డులు, పోస్టర్లు, ప్రదర్శించారు.
అమెరికా నశించాలి.. ఇజ్రాయిల్ నశించాలి..
అమెరికా నశించాలి,ఇజ్రాయెల్ నశించాలి అనే నినాదాల మధ్య.. ఇరాన్ మిలటరీ త్రివిధ దళాధిపతులు, అగ్రశ్రేణి రాజకీయ నాయకులు బహిరంగంగా హాజరయ్యారు. ట్రంప్ను చంపడం మా బాధ్యత అంత్యక్రియల వేళ లౌడ్స్పీకర్లలో ఈవెంట్ను నడిపిస్తున్న మొహమ్మద్ రసౌలి అనే కవి మాట్లాడుతూ..ఇకపై శవాల కఫనే మా వస్త్రం. ఖమేనీ రక్తం సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాం.. ట్రంప్ను చంపడం ఇకపై తమ బాధ్యత అని పిలుపునివ్వడంతో లీడర్లు, ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున హర్షధ్వానాలు చేశారు.
వారం రోజులు అంత్యక్రియల కార్యక్రమాలు నిర్వహించిన తర్వాత జూలై 9న ఖమేనీ జన్మస్థలం మషద్ లో ఆయనను ఖననం చేయనున్నారు. ఖమేనీ శవపేటికను మూడు రోజుల పాటు టెహ్రాన్లో ఉంచి..ఈ రోజు పవిత్ర నగరమైన ఖోమ్కు తీసుకువెళ్లారు. బుధవారం పొరుగున ఉన్న ఇరాక్లో ఊరేగింపు నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత శుక్రవారం ఈశాన్య ఇరాన్లోని ఆయన స్వస్థలమైన మషద్లో భౌతిక కాయన్ని ఖననం చేస్తారు.
ఖమేనీ అంత్యక్రియల కోసం టెహ్రాన్ లోని స్మశాన వాటికలో దాదాపు 3 వేల సమాధులను సిద్దం చేశారని అంతర్జాతీయ మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి. ఖమేనీ అంత్యక్రియల ఊరేగింపులో దాదాపు 1500 నుంచి 3వేల మంది చనిపోవచ్చని అంచనా వేసినట్లు టెహ్రాన్ మున్సిపాటిలిటీ ఉద్యోగి ఒకరు తెలిపినట్లు అందులో రాశారు. అంత్యక్రియలకు భారీగా జనం రావడం.. విపరీతంగా పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలతో భారీ తొక్కిసలాట జరగొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారట. ఈ భయంతోనే ఎమర్జెన్సీ అధికారులు విపత్తు ప్రతిస్పందన ప్రణాళికలు రూపొందించారని ఆ లేఖలో రాసినట్లు తెలుస్తోంది. 3వేల మంది చనిపోయినా ఫర్వాలేదని బాధ్యులకు చెప్పారని.. ఇంత పెద్ద జన సమూహం , తీవ్రవేడితో ఏం జరుగుతుందో ఎవరికీ తెలియదని మున్సిపల్ ఉద్యోగి చెప్పినట్లు వెల్ట్ పత్రిక వెల్లడించింది. ఒకవేళ నిజంగా తొక్కిసలాట జరిగితే మృతులు, గల్లంతైన వారికోసం ఓ ప్రత్యేక విభాగాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపింది.
ఖమేనీ కోసం 3 వేలకు సరిపడ కఫన్ లు రెడీ చేసిన అధికారులు..
2020లో ఇస్లామిక్ రెవల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ కమాండర్ ఖాసెమ్ సులేమానీ అంత్యక్రియల్లో జరిగిన ఘోరమై తొక్కిసలాట సంఘటనతోనే ఈ ముందస్తు ప్రణాళిక చేశారని చెబుతున్నారు. అమెరికా డ్రోన్ దాడిలో సులేమానీ హత్యకు గురికాగా ఇరాన్ వ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది జనం అంత్యక్రియల్లో పాల్గొన్నారు. 2020 జనవరి 7న కెర్మాన్ లో జరిగిన అంత్యక్రియల్లో తొక్కిసలాటలో కనీసం 100 మంది చనిపోగా 200 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. ఈ విషాదంతో సులేమానీ అంత్యక్రియలను కొన్ని గంటలు నిలిపివేయాల్సి వచ్చింది. ఖమేనీ అంత్యక్రియల ఊరేగింపులో కూడా లక్షలాది మంది పాల్గొంటారని అంచనా వేస్తున్నారు. 2020 నాటి ఘటన పునరావృతం కాకుండా అధికారులు అత్యంత దారుణమైన పరిస్థితికి సన్నద్దమైనట్లు తెలుస్తోంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.