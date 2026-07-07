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ఖమేని అంత్యక్రియలు.. ప్రపంచ దేశాల ఆసక్తి..

Khamenei: ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలు ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. లక్షలాది మంది ప్రజలు, పలుదేశాల అధినేతలు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటున్నారు. కాగా ఇరాన్ రాజధాని టెహ్రాన్ జనసంద్రంగా మారింది. అయితే ఖమేనీ అంత్యక్రియలకు హాజరైన ప్రజలు తీవ్ర ప్రతీకారేచ్ఛతో రగిలిపోతున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 07, 2026, 12:57 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:05 PM IST
ఖమేని అంత్యక్రియలు.. ప్రపంచ దేశాల ఆసక్తి..
Image Credit: Khamenie (File/Photo)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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