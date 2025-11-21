Miss Universe 2025: మెక్సికోను వరించిన మిస్ యూనివర్స్‌.. 130 దేశాలను ఓడించి విజేతగా నిలిచిన ఫాతిమా బాష్..!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Miss Universe 2025 Fatima Bosch: మిస్ యూనివర్స్ 2025 కిరీటం మెక్సికో దక్కించుకుంది. ఫాతిమా బాష్‌ను వరించింది. థాయిలాండ్‌లో అట్టహాసంగా జరిగిన ఈ ఈవెంట్లో మిస్ యూనివర్స్ కిరీటం మెక్సికోకు చెందిన ఫాతిమా గెలుచుకుని రికార్డు సృష్టించింది. 25 ఏళ్ల వయసులో 130 దేశాలను ఓడించి ఈ భామ విన్నర్‌గా నిలిచింది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 21, 2025, 10:37 AM IST

Miss Universe 2025 Fatima Bosch: థాయిలాండ్ వేదికగా జరిగిన మిస్ యూనివర్స్ 2025 పోటీల్లో కిరీటం మెక్సికోను వరించింది.  25 ఏళ్ల వయసున్న ఫాతిమా బాష్‌ ఈ కిరీటం దక్కించుకుంది. మొత్తంగా 130 దేశాలను ఓడించి ఆమె విన్నర్ అయింది. దీంతో ఆమె రికార్డు కూడా సృష్టించింది. కిరీటం ధరింపజేసే సమయంలో ఆమె భావోద్వేగానికి గురైన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇదిలా ఉండగా ఫస్ట్ రన్నరప్‌గా థాయిల్యాండ్‌ సుందరి ప్రవీణర్‌ సింగ్‌ నిలిచారు. ఇక భారత్ నుంచి ప్రాతినిధ్య వహించిన మనికా విశ్వకర్మ టాప్ 30 లో చోటు తగ్గించుకున్నారు.. కానీ ఆమె టాప్ 12 ముంగిట నిలిచిపోయారు. 

 ప్రతి పోటీలో ఫాతిమా బాస్ ప్రదర్శించిన తీరు అందర్నీ ఆకట్టుకుంటుంది. ఆమె తెలివితేటలు, ప్రతి పోటీల్లో అద్భుతమైన విజయం, పోటీదారి దృష్టిని ఆకర్షించుకుంది. అంతేకాదు ఆమె నమ్మకంగా పోటీదారులను అధిగమించడానికి అద్భుతమైన ప్రదర్శన తీరును కూడా గ్రాండ్ మిస్ యూనివర్స్ పోటీల్లో విజేతగాని నిలిచేలా చేసింది. ఇక భారత్‌లోని రాజాస్థాన్‌కు చెందిన మనికా విశ్వకర్మ టాప్ 12 లోనే నిలిచిపోయారు. అయితే టాప్ 5లో అయినా మనికా విశ్వకర్మ చోటు సంపాదించుకుంటుందని అందరూ ఎదురు చూశారు. స్విమ్ సూట్ లో అద్భుతమైన ఫోటోషూట్‌, వియాత్నాం డిజైనర్ డ్రెస్ లో ఆమె ఆకట్టుకుంది మనికా ఇంటర్వ్యూలు కూడా అద్భుతంగా ఇచ్చింది.

 

 

మిస్‌ యూనివర్స్‌ 2025 టాప్‌ 5 లో అద్భుత ప్రతిభను కనబరిచిన వారిని జ్యూరీ ఎంపిక చేసింది. ప్రధానంగా వారి వ్యక్తిత్వం, విశ్వాసం, ప్రతిభ ఆధారంగా ఎన్నిక చేశారు. ఫాతిమా బాష్‌ ప్రధానంగా ఆడవారి గురించి ఉద్దేశించి మాట్లాడారు. వారు నోరు తెరవాలి, మాట్లాడాలి అని ఇచ్చిన సమాధానం అందరి దృష్టిని ఆకర్శించింది. టాప్ 5 లో థాయిలాండ్, ఫిలిప్పీన్స్, వెనిజులా, మెక్సికో, కోట్ డి'ఐవోయిర్ స్థానాలు సంపాదించుకున్నారు. అందులో మెక్సికోని ఈ మిస్ యూనివర్స్ కిరీటం వరించింది 

 ఇక మిస్ యూనివర్స్ ఫాతిమా బాష్‌ తలపై కిరీటం ధరించినప్పుడు కళ్లలో నీళ్లు తెచ్చుకున్నారు, ఇది ఆమె కల కాదు నిజం అని ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆమె మాటల్లో వర్ణించారు. అయితే 'డంప్ హెడ్స అని తనని అవమానించిన చోటే తనని కిరీటం వరించడం ఆమెకి మరింత ఆనందాన్ని కలిగించింది. ఇటీవలె థాయిల్యాండ్‌ నిర్వాహకుడు లైవ్ కేమెరాలో ఆమెను డంప్‌ హెడ్‌ అని అవమానించాడు. బాష్‌ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురై అయిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ తర్వాత అయినా ఇది జోక్ అని ఆ మాట మార్చాడు.

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

