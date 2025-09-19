English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Palamuru man shoot dead in Us: అమెరికాలో కాల్పులు.. పాలమూరు బిడ్డ దుర్మరణం.. అసలేం జరిగిందంటే..?

mohammed nizamuddin shot dead in us: కాలిఫోర్నియాలో రూమ్ మెట్ తో జరిగిన గోడవలో కత్తిపోట్లు జరిగాయి. దీంతో పోలీసులు రంగంలోకి యూఎస్ పోలీసులు పాలమూరుకు చెందిన నిజాముద్దీన్ ను లొంగిపొమ్మన్నారు. ఈ క్రమంలో దారుణం చోటు చేసుకుంది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 19, 2025, 09:34 AM IST
  • అమెరికాలో కాల్పుల కలకలం..
  • తెలంగాణ యువకుడు దుర్మరణం..

Trending Photos

Old 100 Rupees Notes: మీ ఇంట్లో ఈ వంద రూపాయల నోట్లు ఉంటే.. ఇప్పుడే రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు.!
8
Old 100 Hundred Rupees
Old 100 Rupees Notes: మీ ఇంట్లో ఈ వంద రూపాయల నోట్లు ఉంటే.. ఇప్పుడే రూ.30 లక్షలు పొందొచ్చు.!
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో అతిపెద్ద బంగారు గనులు..తవ్వినోళ్లకు తవ్వుకున్నంత...కానీ..!
6
Gold mines in india
AP Gold Mines: ఆంధ్రాలో అతిపెద్ద బంగారు గనులు..తవ్వినోళ్లకు తవ్వుకున్నంత...కానీ..!
Snake bite Remedy: పాము కాటు వేసిందా.. ఈ మందుతో నిమిషాల్లో విషం మాయం..!
7
snake bite remedy
Snake bite Remedy: పాము కాటు వేసిందా.. ఈ మందుతో నిమిషాల్లో విషం మాయం..!
Modi Credit Card: ఎంజాయ్ పండగో.. త్వరలో మోదీ క్రెడిట్ కార్డు.. వడ్డీ లేకుండానే రూ. 5 లక్షలు..!
5
Modi Credit Card
Modi Credit Card: ఎంజాయ్ పండగో.. త్వరలో మోదీ క్రెడిట్ కార్డు.. వడ్డీ లేకుండానే రూ. 5 లక్షలు..!
Palamuru man shoot dead in Us: అమెరికాలో కాల్పులు.. పాలమూరు బిడ్డ దుర్మరణం.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Mohammed nizamuddin young techie shot dead by us cops: అమెరికాలో తరచుగా కాల్పుల ఘటనలు వార్తలలో ఉంటాయి. ట్రంప్ అమెరికా ప్రెసిడెంట్ గా పగ్గాలు చేపట్టిన తర్వాత కూడా అమెరికాలో ఇలాంటి ఘటనలు ఆగడంలేదు. ముఖ్యంగా కొంత మంది భారతీయుల్ని టార్గెట్ చేసుకుని కాల్పులకు తెగపడుతున్న ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా.. తెలంగాణలోని పాలమూరుకు చెందిన 29 ఏళ్ల వ్యక్తి అమెరికా పోలీసుల కాల్పుల్లో దుర్మరణం చెందడం సంచలనంగా మారింది. తెలంగాణలోని మహబూబ్ నగర్ జిల్లా పాలమూరుకు  చెందిన మహ్మద్ నిజాముద్దీన్  కాలిఫోర్నియాలో తన మిత్రుతో కలసి గదిలో ఉంటున్నారు. అయితే..  సెప్టెంబర్ 3వ తేదీన తన రూమ్‌మేట్‌తో గొడవ జరిగింది. ఇద్దరు పెద్దగా అరుస్తు గొడవకు దిగడంతో చుట్టుపక్కల వారు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు.

అప్పుడు వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు వీరి ఇంటికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించాడు. కానీ డోర్ ఓపెన్ చేయకపోవడంతో తలుపులు బద్దలు కొట్టుకని లోపలికి ప్రవేశించారు.  నిజాముద్దీన్ చేతిలో కత్తి పట్టుకుని రూమ్ మెట్ పై దాడి చేశాడు. పోలీసులు నిజాముద్దీన్ ను లొంగిపోవాలని చెప్పారు. కానీ అతను వినకపోవడంతో దాడికి యత్నించాడు.

ఈ క్రమంలో పోలీసులు కాల్పులకు బలైనట్లు తెలుస్తొంది. ఈ ఘటనపై  శాంతాక్లారా పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. నిజాముద్దీన్ తండ్రి హస్నూద్దీన్ కు కర్ణాటకలో ఉండే ఒక విద్యార్థి ఈ విషయం చెప్పడంతో అసలు దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది.
 

మరోవైపు..  నిజాముద్దీన్ ఉన్నత విద్య కోసం 2016లో అమెరికా వెళ్లారని అతని కుటుంబం తెలిపారు. ఫ్లోరిడా కళాశాల నుండి మాస్టర్స్ డిగ్రీ పూర్తి  చేసుకుని, ఒక ప్రైవేటు కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నాడు. తమ కుటుంబానికి అండగా ఉంటాడనుకున్న కొడుకు ఇలా చనిపోవడం పట్ట కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు.

అయితే ఎయిర్ కండీషననర్ విషయంలో  రూమ్‌మేట్‌తో జరిగిన గొడవ జరిగి అది కాస్త కత్తిపోట్ల వరకు వెళ్లిందని నిజాముద్దీన్ సన్నిహితులు చెబుతున్నారు.  గొడవ సమయంలో మరో ఇద్దరు కూడా అదే గదిలో ఉన్నారని కూడా తెలుస్తొంది.

Read more: Heavy Rains In Telangana: తెలంగాణ ప్రజలకు బిగ్ అలర్ట్.. మరో 3 గంటల్లో మళ్లీ మేఘ గర్జన..ఈ ప్రాంతాలకు హైఅలర్ట్..

ఈ క్రమంలో తమ కొడుకు మృతదేహాన్ని భారతదేశానికి తీసుకురావడంలో సహాయం కోసం హస్నుద్దీన్ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేఖను రాశారు. ఈ క్రమంలో కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ కు లేఖ రాశారు.

ఆ లేఖలో తన కొడుకును యూఎస్ పోలీసులు ఎందుకు కాల్చారోకూడా తెలిదని కూడా పేర్కొన్నారు.   అదే విధంగా.. తమ కొడుకు డెడ్ బాడీని తొందరగా రప్పించేందుకు చర్యలుతీసుకొవాలని మహబూబ్ నగర్ వాసులు సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కూడా ప్రత్యేకంగా తమ గోడును చెప్పుకున్నారు .

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Palamuru man died in usmohammed nizamuddin newsCM Revanth Reddymohammed nizamuddin shot dead in usindian student shot dead in us

Trending News