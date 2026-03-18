Mojtaba Khamenei: మోజ్తాబా ఖమేనికి వెంటాడి వేటాడుతాం.. ఇజ్రాయిల్ ప్రధాని నెతన్యాహూ..

Mojtaba Khamenei:ఇరాన్ దేశానికి ఇజ్రాయిల్  మరో ఘాటైన వార్నింగ్ ఇచ్చింది. యుద్ధం భయంకరంగా జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ మోజ్తాబా ఖ‌మేనీని వెంటాడి.. వేటాడి  పట్టుకొని చంపేస్తామని ఇజ్రాయెల్ మిలిటరీ హెచ్చరికలు పంపింది. ఇజ్రాయెల్ కు ముప్పు కలిగించే ఎవరినైనా లక్ష్యంగా చేసుకోవ‌డాన్ని కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేసింది. తమ దేశానికి వ్యతిరేకంగా చేయి ఎత్తిన వారు తమ నుంచి తప్పించుకోలేరన్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 18, 2026, 12:28 PM IST

Annamayya: 10వ తరగతి పాసైతే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. ఎంపికైతే రూ.34000 జీతం, ఎలా అప్లై చేయాలంటే?
5
DWCWEO Recruitment 2026
Annamayya: 10వ తరగతి పాసైతే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు.. ఎంపికైతే రూ.34000 జీతం, ఎలా అప్లై చేయాలంటే?
Khushboo on Trisha: త్రిష క్యారెక్టర్ అలాంటిది.!.. టీవీకే విజయ్‌తో వివాదంవేళ ఖుష్బూ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. ఏమనిందంటే..?
6
Khushboo Sundar
Khushboo on Trisha: త్రిష క్యారెక్టర్ అలాంటిది.!.. టీవీకే విజయ్‌తో వివాదంవేళ ఖుష్బూ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.. ఏమనిందంటే..?
Silver Rate Today: ట్రంప్ నిర్ణయం వెండికి శాపం.. కిలోపై రూ. 8వేలు తగ్గింపు.. మార్చి 17వ తేదీ ధర ఎలా ఉందంటే..!!
6
Silver Rate Today
Silver Rate Today: ట్రంప్ నిర్ణయం వెండికి శాపం.. కిలోపై రూ. 8వేలు తగ్గింపు.. మార్చి 17వ తేదీ ధర ఎలా ఉందంటే..!!
AP Gold Mines: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మరో బంగారు గని..దొరికినోడికి దొరికినంతా..బంగారం ఎక్కడ ఉందంటే?
5
AP Gold Mines
AP Gold Mines: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మరో బంగారు గని..దొరికినోడికి దొరికినంతా..బంగారం ఎక్కడ ఉందంటే?
Netanyahu Strong Warn to Iran: తమ దేశానికి హాని చేసే వాళ్లు ఎక్కడున్నా వదిలి పెట్టే ప్రసక్తి లేదని ఇజ్రాయిల్ ప్రధాని నెతన్యాహూ మరోసారి తీవ్ర హెచ్చరిక జారీ చేశాడు. అంతేకాదు మా దేశంతో పాటు ప్రపంచ దేశాలపై ఉగ్రవాదాన్ని ఎగదోసే వాళ్లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒదలే ప్రసక్తి లేదన్నారు.  అలాంటి వాళ్లను వెంబడిస్తామని స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది ఇజ్రాయెల్ మిలిటరీ. వెతికి పట్టుకొని వాళ్లను హతమార్చుతామని పేర్కొంది.ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ మోజ్తాబా ఖ‌మేనీ ఏ మూలన దాక్కున్న బయటకు తీసుకువచ్చి చంపేస్తామని తెలిపింది. అయితే మోజ్తాబా ఖ‌మేనీ ఆచూకీ పై తమ వద్ద ఎలాంటి సమాచారం లేదని పేర్కొంది ఇజ్రాయెల్. ఇజ్రాయెల్ దాడి నేపథ్యంలో గాయపడిన మోజ్తాబా ఖ‌మేనీ రష్యాలో చికిత్స పొందుతున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.

ఇజ్రాయెల్‌ వ్యాఖ్యలకు ఇరాన్‌ కౌంటర్‌ ఇచ్చింది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌లు ఇరాన్ ముందు మోకరిల్లి, లొంగిపోవడమే కాకుండా..వాళ్లు చేసిన నష్టానికి భారీ పరిహారం చెల్లించాలని మొజ్తబా డిమాండ్ చేశారు. ప్రతీకారం తీర్చుకోవడమే లక్ష్యంగా ఇరాన్ సైన్యం ముందుకు సాగాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారని చెప్పారు. ప్రపంచ చమురు సరఫరాకు కీలకమైన హోర్ముజ్ జలసంధిని మూసివేయడం ద్వారా శత్రు దేశాలను ఆర్థికంగా దెబ్బతీయవచ్చని మొజ్తబా వ్యూహరచన చేశారు. వారం క్రితమే తన తండ్రి అలీ ఖమేనీ వారసుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన మొజ్తబా, ఇప్పటివరకు బహిరంగంగా ఎక్కడా కనిపించలేదు. ఇది అనేక అనుమానాలకు తావిస్తోంది. ఇటీవలి దాడుల్లో ఆయనకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయని ఇరాన్ వర్గాలు అంటుంటే, ఆయనకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయని అమెరికా నిఘా వర్గాలు వాదిస్తున్నాయి. తాజాగా జరిగిన సమావేశానికి కూడా ఆయన వ్యక్తిగతంగా హాజరయ్యారా, ఆన్‌లైన్‌లో పాల్గొన్నారా అనే దానిపై స్పష్టత లేదు.

ఈ యుద్ధం కారణంగా ఇప్పటికే వేల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. హోర్ముజ్ జలసంధి మూసివేత భయాలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు ధరలు ఆకాశాన్ని తాకే ప్రమాదం ఉంది. ఇదిలా ఉండగా, అమెరికాలోని డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వం దౌత్యపరమైన చర్చలను తిరస్కరించడంతో పరిస్థితి మరింత ముదురుతోంది.

Also Read:​ మేజర్ చంద్రకాంత్ లేదా శ్రీనాథ కవిసార్వభౌముడులో ఏది అన్నగారి చివరి చిత్రం..!

Also Read:​ బాలకృష్ణ తన మొత్తం కెరీర్ లో విలన్ గా నటించిన ఏకైక చిత్రం ఇదే..!

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

