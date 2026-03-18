Mojtaba Khamenei: మోజ్తాబా ఖమేనికి వెంటాడి వేటాడుతాం.. ఇజ్రాయిల్ ప్రధాని నెతన్యాహూ..

Netanyahu Strong Warn to Iran: తమ దేశానికి హాని చేసే వాళ్లు ఎక్కడున్నా వదిలి పెట్టే ప్రసక్తి లేదని ఇజ్రాయిల్ ప్రధాని నెతన్యాహూ మరోసారి తీవ్ర హెచ్చరిక జారీ చేశాడు. అంతేకాదు మా దేశంతో పాటు ప్రపంచ దేశాలపై ఉగ్రవాదాన్ని ఎగదోసే వాళ్లను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒదలే ప్రసక్తి లేదన్నారు. అలాంటి వాళ్లను వెంబడిస్తామని స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది ఇజ్రాయెల్ మిలిటరీ. వెతికి పట్టుకొని వాళ్లను హతమార్చుతామని పేర్కొంది.ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ మోజ్తాబా ఖమేనీ ఏ మూలన దాక్కున్న బయటకు తీసుకువచ్చి చంపేస్తామని తెలిపింది. అయితే మోజ్తాబా ఖమేనీ ఆచూకీ పై తమ వద్ద ఎలాంటి సమాచారం లేదని పేర్కొంది ఇజ్రాయెల్. ఇజ్రాయెల్ దాడి నేపథ్యంలో గాయపడిన మోజ్తాబా ఖమేనీ రష్యాలో చికిత్స పొందుతున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది.
ఇజ్రాయెల్ వ్యాఖ్యలకు ఇరాన్ కౌంటర్ ఇచ్చింది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్లు ఇరాన్ ముందు మోకరిల్లి, లొంగిపోవడమే కాకుండా..వాళ్లు చేసిన నష్టానికి భారీ పరిహారం చెల్లించాలని మొజ్తబా డిమాండ్ చేశారు. ప్రతీకారం తీర్చుకోవడమే లక్ష్యంగా ఇరాన్ సైన్యం ముందుకు సాగాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారని చెప్పారు. ప్రపంచ చమురు సరఫరాకు కీలకమైన హోర్ముజ్ జలసంధిని మూసివేయడం ద్వారా శత్రు దేశాలను ఆర్థికంగా దెబ్బతీయవచ్చని మొజ్తబా వ్యూహరచన చేశారు. వారం క్రితమే తన తండ్రి అలీ ఖమేనీ వారసుడిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన మొజ్తబా, ఇప్పటివరకు బహిరంగంగా ఎక్కడా కనిపించలేదు. ఇది అనేక అనుమానాలకు తావిస్తోంది. ఇటీవలి దాడుల్లో ఆయనకు స్వల్ప గాయాలయ్యాయని ఇరాన్ వర్గాలు అంటుంటే, ఆయనకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయని అమెరికా నిఘా వర్గాలు వాదిస్తున్నాయి. తాజాగా జరిగిన సమావేశానికి కూడా ఆయన వ్యక్తిగతంగా హాజరయ్యారా, ఆన్లైన్లో పాల్గొన్నారా అనే దానిపై స్పష్టత లేదు.
ఈ యుద్ధం కారణంగా ఇప్పటికే వేల మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. హోర్ముజ్ జలసంధి మూసివేత భయాలతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా చమురు ధరలు ఆకాశాన్ని తాకే ప్రమాదం ఉంది. ఇదిలా ఉండగా, అమెరికాలోని డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రభుత్వం దౌత్యపరమైన చర్చలను తిరస్కరించడంతో పరిస్థితి మరింత ముదురుతోంది.
