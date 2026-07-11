Mojtaba Khamenei Revenge: "నా తండ్రి మరణానికి ప్రతికారం తీర్చుకుంటా"..ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మోజ్తబా ఖమేనీ శపథం!

Mojtaba Khamenei Revenge News: ఇజ్రాయెల్ - అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య గత ఆరు నెలలుగా యుద్ధం జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఆయెతుల్లా అలీ ఖమేనీ టార్గెట్ చేస్తూ చేసిన వైమానిక దాడిలో ఆయన మరణించారు. ఇదే దాడిలో ఆయన కుటుంబసభ్యులు కూడా మరణించారు. అయితే తన తండ్రి హత్యకు ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని ప్రస్తుత ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మొజ్తబా ఖమేనీ శపథం చేశారు. ఇరాన్ ప్రజలు కూడా ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలని డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు ఆయన తెలిపారు.
ఇదిలా ఉండగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ను హతమార్చేందుకు ఇరాన్ సన్నద్ధమవుతుందని ఇటీవలే ఇజ్రాయెల్ గూడఛార సంస్థ యూఎస్కు చేరవేసింది. ఈ వార్తలపై స్పందించిన డొనాల్డ్ ట్రంప్.. తనను హత్య చేయడానికి ఇరాన్ ప్రయత్నిస్తే, ఆ దేశాన్ని 'పూర్తిగా నాశనం' చేస్తానని హెచ్చరించారు.
"తండ్రి మృతికి ప్రతీకారం తీర్చుకుంటా"
ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్గా తన తండ్రి, పూర్వాధిపతి అయిన అలీ ఖమేనీ హత్యకు ప్రతీకారంగా అమెరికా, ఇజ్రాయెల్లపై ప్రతీకారం తీర్చుకుంటానని మొజ్తబా ఖమేనీ శపథం చేశారు. ఇరాన్పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం ప్రారంభమైన సమయంలో, ఫిబ్రవరి 28న జరిగిన వైమానిక దాడిలో ఖమేనీ హత్యకు గురయ్యారు.
ప్రభుత్వ టెలివిజన్లో ప్రసారమైన, ఖమేనీ కుమారుడు మొజ్తబా రాసిన ఒక లిఖితపూర్వక ప్రకటన ప్రకారం.. "ప్రతీకారం అనేది దేశం డిమాండ్, దానిని ఖచ్చితంగా అమలు చేయాలి. నేరపూరితమైన, నీచమైన హంతకులపై, అమరుడైన నాయకుడితో పాటు ఈ రెండు యుద్ధాలలోని అమరవీరులందరి రక్తానికి మేము ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాము" అని మొజ్తబా అన్నారు. ఇరాన్ యొక్క "ప్రతీకారం అనివార్యం" అని కూడా ఆయన జోడించారు.
హత్యకు గురైన సర్వోన్నత నాయకుడికి ఇరాన్ పలు రోజుల పాటు అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తున్న తరుణంలో, శనివారం నాడు మొజ్తబా ఖమేనీ ఈ ప్రకటన చేశారు. తన తండ్రిని బలిగొన్న దాడి జరిగినప్పటి నుండి మొజ్తబా బహిరంగంగా కనిపించలేదు. ఫిబ్రవరి చివర్లో జరిగిన ఆ దాడిలో ఆయన తీవ్రంగా గాయపడ్డారని అమెరికా పేర్కొంది.
అయితే ఇటీవలే జరిగిన సంస్మరణ సభలోనూ అలీ ఖమేనీ కుమారుడు మొజ్తబా కనిపించకపోవడంపై పలు అనుమానాలు లేవనెత్తుతున్నారు. వైమానిక దాడిలో మొజ్తబా కూడా తీవ్రంగా గాయపడి చికిత్స తీసుకుంటున్నారని పుకార్లు వస్తున్నాయి. అయితే ఇందులో ఎంత నిజముందో తెలియదు. ఒకవేళ అలీ ఖమేనీ అంత్యక్రియలకు మొజ్తబా హాజరైతే ప్రత్యర్థులైన ఇజ్రాయెల్, అమెరికా విరుచుకుపడే అవకాశం ఉందని ఇరాన్ అధికారులు చెబుతున్న నేపథ్యంలో.. ఆయన అంత్యక్రియలకు హాజరు కావడం లేదని చెబుతున్నారు.
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