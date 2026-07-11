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Mojtaba Khamenei Revenge: "నా తండ్రి మరణానికి ప్రతికారం తీర్చుకుంటా"..ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మోజ్తబా ఖమేనీ శపథం!

Mojtaba Khamenei Revenge News: ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్‌, పూర్వాధిపతి అయిన అలీ ఖమేనీ హత్యకు అమెరికా, ఇజ్రాయెల్‌పై ప్రతీకారం తీర్చుకుంటామని ఇరాన్ ప్రస్తుత సుప్రీం లీడర్ మొజ్తబా శపథం చేశారు. ఇరాన్‌పై అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం ప్రారంభమైన సమయంలో, ఫిబ్రవరి 28న జరిగిన వైమానిక దాడిలో ఖమేనీ హత్యకు గురయ్యారు.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 11, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:16 PM IST
Mojtaba Khamenei Revenge: "నా తండ్రి మరణానికి ప్రతికారం తీర్చుకుంటా"..ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ మోజ్తబా ఖమేనీ శపథం!
Image Credit: Source: Google

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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