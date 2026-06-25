/కుప్పలు కుప్పలుగా మృతదేహాలు.. ప్రపంచంలో అత్యంత విషాదం నింపిన భూంకపాలు ఇవే!

Deadliest Earthquakes: అకస్మాత్తుగా భూమి కదలడం.. ఆ ప్రకంపనలకు పెద్ద పెద్ద భవనాలు కుప్పకూలడం.. ఉన్నచోట ఉన్నట్టే శవంగా మారడం వంటివి భూకంపం సృష్టించే విషాదాలు. తాజాగా వెనెజులాలో జరిగిన భూకంపం ఆ దేశాన్ని ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. వందలాది మంది మృతి చెందడం.. వేలాది మంది గాయపడడం.. ధన, ప్రాణ నష్టం సంభవించడంతో వెనెజులా దేశం వణికిపోయింది. అయితే ప్రపంచంలో అంతకన్నా ఘోరమైన భూకంపాలు సంభవించాయి.
భూకంపం ధాటికి వెనెజువెలా అతలాకుతలమైన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటివరకు అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం 200 మందికి పైగా మృతి చెంది ఉంటారని 1200 మందికి పైగా తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారని తెలుస్తోంది. సెకన్ల వ్యవధిలోనే రెండు సార్లు భూకంపం రావడంతో ఘోర విపత్తుకు దారి తీసింది. దీంతో ఆ దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భవనాలు నేలమట్టమయ్యాయి. 1900 సంవత్సరం నుంచి ప్రపంచంలో ఘోర విషాదాలు నింపిన భూకంపాలు ఉన్నాయి. ఆ జాబితా తెలుసుకుందాం.
టాంగ్షాన్ భూకంపం (1976)
చైనాలోని 1976 టాంగ్షాన్ భూకంపం చరిత్రలో అత్యంత విషాదం నింపిన భూకంపం. జూలై 27వ తేదీ 1976లో 7.6 తీవ్రత కలిగిన ఈ భూకంపం చైనాలో జరిగిన ఘోర విషాద సంఘటన. ఈ భూకంపంలో 2,40,000 నుంచి 3 లక్షల మంది దాకా ప్రజలు మరణించారు. ఈ భూకంపంతో టాంగ్షాన్ నగరం మొత్తం నాశనమైంది. ఈ భూకంపం తర్వాత చైనా భూకంప నిరోధక భవనాలుగా నిర్మించుకుంటున్నారు.
ఇండోనేషియా భూకంపం (2004)
2004 డిసెంబర్ 26వ తేదీన ప్రపంచ పటంలో ఘోర విపత్తు సంభవించింది. ఈ భూకంపం తీవ్రత 9.1-9.3గా నమోదైంది. ఈ భూకంపంతో సుమారు 2.28 లక్షల మంది మరణించారని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఈ భూకంపం ఒక్క ఇండోనేషియానే కాకుండా శ్రీలంక, భారతదేశం, థాయిలాండ్ సహా 14 దేశాలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసింది. ఈ భూకంపంతోపాటు హిందూ మహాసముద్రంలో భారీ సునామీ వచ్చి తీవ్ర విధ్వంసం సృష్టించిన విషయం తెలిసిందే. భూకంపం, సునామీతో కొన్ని దేశాలు అతలాకుతలమయ్యాయి. ఈ విపత్తుతో ప్రపంచం ఒక పెద్ద గుణపాఠం నేర్చుకుంది. హిందూ మహాసముద్ర సునామీ హెచ్చరిక వ్యవస్థ (IOTWS)ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ భూకంపంతో భారతదేశం, ఇండోనేషియాతో సహా పలు దేశాలు సముద్ర తీరంలో సునామీ హెచ్చరిక టవర్లను, వేగవంతమైన అత్యవసర ప్రతిస్పందన బృందాలను ఏర్పరచుకున్నారు. అంతేకాకుండా ప్రజల్లో భూకంపం, సునామీలపై అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టారు. భవనాలను భూకంప నిరోధక పద్ధతిలో నిర్మాణాలు ప్రారంభించారు.
హైతీ భూకంపం (2010)
హైతీలో 2010 జనవరి 12న భారీ భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్ స్కేల్పై 7.0 తీవ్రత నమోదు చేసింది. ఈ భూకంపంతో కొన్ని లక్షల మంది ప్రజలు మరణించారు. ఈ మహా విపత్తులో ఆసుపత్రులు, పాఠశాలలు, పెద్ద పెద్ద భవనాలు కూలిపోయాయి. దీంతో హైతీలో భూకంప నిరోధక వ్యవస్థలు ఏర్పాటయ్యాయి.
ఇతర ప్రధాన భూకంపాలు
చైనాలో 2008 సిచువాన్ భూకంపం
2005లో కాశ్మీర్ భూకంపం
1923లో జపాన్లో సంభవించిన కాంటో భూకంపం
చైనాలో 1920 హైయువాన్ భూకంపం
ఈ భూకంపాలు సంభవించినప్పుడు జరిగే విధ్వంసంలో అధిక భాగం నాసిరకమైన నిర్మాణం, భూకంప ప్రమాదాల అంచనా లేకపోవడం, హెచ్చరికల కొరతతో జరుగుతుందని అంటారు.
విపత్తు నుంచి నేర్చుకున్న పాఠాలు
భూకంపాల నుంచి ప్రపంచం అనేక ముఖ్యమైన పాఠాలు నేర్చుకోవాల్సి ఉంది. భూకంపాలను తట్టుకుని నిలిచేలా ఇళ్లు, భవన నిర్మాణాలు భూకంప నిరోధక సాంకేతికతను వినియోగించి నిర్మాణాలు చేసుకుంటున్నారు. భూకంపం ఎప్పుడు వస్తుందోనని అంచనాలు వేసే వ్యవస్థను ఏర్పాటుచేసుకున్నారు. భూకంప హెచ్చరిక వ్యవస్థలు ప్రపంచంలో వచ్చాయి. 2004 సునామీ తర్వాత, భారతదేశంలోని మహానగర ప్రాంతాలలో హెచ్చరిక వ్యవస్థలను అమలు చేశారు. సముద్ర మట్టపు కొలమానాలు, ఉపగ్రహ సంకేతాలు, మొబైల్ హెచ్చరికలను ఏర్పాటుచేశారు.