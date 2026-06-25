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కుప్పలు కుప్పలుగా మృతదేహాలు.. ప్రపంచంలో అత్యంత విషాదం నింపిన భూంకపాలు ఇవే!

వెనెజులా భూకంప ప్రపంచాన్ని కలచివేస్తోంది. వందలాది సంఖ్యలో మృతులు.. కోట్లాది రూపంలో నష్టం సంభవించడంతో వెనెజులా దేశంలో ఘోర విపత్తు సంభవించింది. అయితే ప్రపంచంలో ఇంతకన్నా విషాదం.. ఘోరంగా జరిగిన భూకంపాలు చాలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 25, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:04 PM IST
కుప్పలు కుప్పలుగా మృతదేహాలు.. ప్రపంచంలో అత్యంత విషాదం నింపిన భూంకపాలు ఇవే!
Image Credit: EarthquakeSource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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కుప్పలు కుప్పలుగా మృతదేహాలు.. ప్రపంచంలో అత్యంత విషాదం నింపిన భూంకపాలు ఇవే!
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