Most Gold Reserves Countries: ప్రపంచ దేశాల మధ్య ఇప్పుడు ఒక నిశ్శబ్ద యుద్ధం జరుగుతోంది. అది ఆయుధాలతో కాదు.. 'బంగారం'తో! సామాన్యులు పెరుగుతున్న ధరలను చూసి బెంబేలెత్తుతుంటే, అగ్రరాజ్యాలు మాత్రం టన్నుల కొద్దీ పసిడిని తమ ఖజానాల్లో దాచుకుంటున్నాయి. ప్రపంచంలో అత్యధిక బంగారం ఎవరి దగ్గర ఉంది? ఈ రేసులో భారత్ ఎక్కడ ఉంది? అనే ఆసక్తికర విశేషాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఆర్ధిక మాంద్యం భయాలు, యుద్ధ వాతావరణం నెలకొన్నప్పుడు కాగితపు కరెన్సీ కంటే 'బంగారం' మిన్న అని ప్రపంచ దేశాలు నమ్ముతాయి. అందుకే అమెరికా నుండి చైనా వరకు అగ్రరాజ్యాలన్నీ తమ ఆర్థిక భద్రత కోసం భారీగా పసిడిని నిల్వ చేస్తున్నాయి.
అత్యధిక బంగారు నిల్వలున్న టాప్ దేశాలు..
వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ నివేదిక ప్రకారం.. ప్రస్తుతం ప్రపంచ దేశాల కేంద్ర బ్యాంకుల వద్ద ఉన్న అధికారిక నిల్వలను గమనిస్తే అమెరికా తిరుగులేని అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఆ వివరాలను కింది పట్టిక ద్వారా తెలుసుకుందాం.
|దేశం
|బంగారు నిల్వలు (సుమారుగా)
|అమెరికా
|8,133 టన్నులు
|జర్మనీ
|3,351 టన్నులు
|ఇటలీ
|2,452 టన్నులు
|ఫ్రాన్స్
|2,437 టన్నులు
|రష్యా
|2,332 టన్నులు
|చైనా
|2,264 టన్నులు
|భారతదేశం
|840 - 900 టన్నులు
ధరలు ఎందుకు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి?
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు చారిత్రాత్మక గరిష్ట స్థాయికి చేరడానికి ప్రధానంగా మూడు కారణాలు కనిపిస్తున్నాయి.
భౌగోళిక ఉద్రిక్తతలు: రష్యా-ఉక్రెయిన్, పశ్చిమాసియా (ఇజ్రాయెల్-హమాస్) ఘర్షణల వల్ల పెట్టుబడిదారులు సురక్షితమైన 'గోల్డ్' వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.
డీ-డాలరైజేషన్: డాలర్పై ఆధారపడటం తగ్గించుకోవడానికి రష్యా, చైనా వంటి దేశాలు తమ వద్ద ఉన్న అమెరికన్ బాండ్లను అమ్మి, బంగారాన్ని కొనుగోలు చేస్తున్నాయి.
కేంద్ర బ్యాంకుల వేట: గత రెండేళ్లుగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సెంట్రల్ బ్యాంకులు రికార్డు స్థాయిలో బంగారాన్ని కొనుగోలు చేయడం వల్ల డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగింది.
భారతదేశం పరిస్థితి ఏంటి?
భారతీయులకు బంగారం అంటే కేవలం పెట్టుబడి మాత్రమే కాదు, అదొక సెంటిమెంట్. కొన్ని అధికారిక నివేదికల ప్రకారం.. భారత రిజర్వ్ బ్యాంక్ (RBI) వద్ద సుమారు 840 టన్నులకు పైగా బంగారం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే బంగారం నిల్వ చేసుకున్న దేశాల్లో ప్రపంచంలో భారత్ ప్రస్తుతం 9వ స్థానంలో ఉంది.
మన దగ్గర ఉన్న అసలు సంపద ప్రజల దగ్గర ఉంది. భారతీయ గృహిణుల వద్ద సుమారు 25,000 టన్నులకు పైగా బంగారం ఉందని అంచనా. ఇది అమెరికా, జర్మనీ దేశాల మొత్తం నిల్వల కంటే ఎంతో ఎక్కువ!
చివరిగా ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే.. బంగారం ఇప్పుడు కేవలం అలంకరణ వస్తువు కాదు.. అది ఒక బలమైన ఆర్థిక ఆయుధం. భవిష్యత్తులో రాబోయే ఆర్థిక ఒడిదుడుకులను తట్టుకోవడానికి పసిడి ఒక్కటే అసలైన రక్షణ కవచం. అందుకే సామాన్యుడి నుండి అగ్రరాజ్యం వరకు అందరి చూపు పసిడిపైనే!
