Narendra Modi: నరేంద్ర మోదీ నయా రికార్డు.. 10 కోట్ల ఫాలోయర్లను చేరుకున్న మొదటి నాయకుడు..! ఆయన ఫాలో అయ్యేది ఎవరినో తెలుసా? 

Modi Crosses 100 Million Instagram Followers: ప్రస్తుతం ఇజ్రాయిల్ పర్యటనలో ఉన్న దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మరో అరుదైన రికార్డును తన సొంతం చేసుకున్నారు. ప్రపంచ దేశంలో ఏ నాయకుడు చేయని రికార్డు బ్రేక్ చేశారు. ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా నరేంద్ర మోదీ 10 కోట్ల మంది ఫాలోయర్ల మార్కు దాటిన మొదటి ప్రపంచ లీడర్ గా రికార్డ్ క్రియేట్ చేశారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇతర నేతలతో పోలిస్తే మోదీకి రెట్టింపు కంటే ఎక్కువ ఫాలోయింగ్ ఉండటం మరింత విశేషం. ఇక అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ 4.3 కోట్లతో రెండో స్థానం, ఇండోనేషియా అధ్యక్షుడు ప్రబోవో సుభియాంటో మూడో స్థానంతో ఆ తర్వాత స్థానాల్లో నిలిచారు.
సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్ గా ఉంటూ ఎప్పటికప్పుడు తన ప్రయాణాలు ఆ ప్లానింగ్స్ షేర్ చేస్తూనే ఉంటారు ప్రధాన మంత్రి మోదీ. ఈ నేపథ్యంలో ఆయనకు ఎక్కువ మంది ఫాలోయర్స్ ఉన్నారు. మంచి క్రేజ్ కూడా సంపాదించుకున్నారు. ఆయన పదవీకాలంలో భారత్ను వేగంగా ప్రచారం చేశారు. 2014 నుంచి 2026 వరకు లక్షలాది మంది భారతీయులు ఆయన ఖాతాలో చేరారు. డిజిటల్ గా ఆయన ఎన్నో విషయాలను కూడా పంచుకున్నారు.
10 కోట్లకు పైగా ఫాలోయర్స్..
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఇప్పటి వరకు ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా మొత్తంగా 1205 పోస్టులు చేశారు. అయితే ఇన్స్టాలో ఆయన ఎవరినీ ఫాలో అవ్వరు. కానీ ఆయన ఫాలోయింగ్ మాత్రం 10 కోట్లకు పైగా చేరింది. ఇక భారత దేశంలోనే కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రధానమంత్రి కి అనేకమంది ఫాలోయర్స్ ఉన్నారు. ఇలా మొత్తంగా 10 కోట్లకు పైగా ఫాలోయర్స్ ఆయన ఖాతాలో వేసుకున్నారు.
మనదేశంలో ఇలా..
ఇక మనదేశంలో కూడా సోషల్ మీడియా ఫాలోవర్స్ లో అందరికంటే కూడా ముందు స్థానంలో నిలిచారు మోదీ. ఆ తర్వాత స్థానంలోనే ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగీ ఆదిత్యా నాథ్, రెండో స్థానంలో కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ ఆ తర్వాత స్థానంలో నిలిచారు. ఇక ఇజ్రాయిల్ పర్యటనలో ఉన్న ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీకి 'స్పీకర్ ఆఫ్ ది నెస్సెట్' మెడల్ కూడా లభించింది. పార్లమెంటులో ఆయన ప్రసంగం కూడా చేశారు' మోదీ.. మోదీ అంటూ సభ అంతా మార్మోగిపోయిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూనే ఉన్నాయి.
జెన్ జీ ని ఆకట్టుకున్న మోదీ...
మొత్తంగా దేశ ప్రధాని 12 ఏళ్లు నిండకముందే 10 కోట్ల మంది ఫాలోయర్స్ దేశప్రధాని సొంతం చేసుకున్నారు. ఇక మోదీ తన ఫాలోయింగ్ లో ఎక్కువ శాతం అధికారిక పర్యటనలతో పాటు అంతర్జాతీయ వేదికల ప్రసంగాలను కూడా షేర్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎక్కువ శాతం ఆయన పోస్టులు యువతను ఆకట్టుకున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఫాలోయర్స్ కూడా పెరిగారు. ఈ ఫాలోయర్స్ ప్రపంచ దేశాల్లో ఏ అధికార నేతలు కూడా ఆయన దరిదాపుల్లో కూడా లేవడం లేకుండా ఉండటం గమనార్హం.
