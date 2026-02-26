Owaisi On Modi: మోడీపై ఇజ్రాయిల్ పర్యటనపై ఒవైసీ వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు..

Owaisi On Modi: ప్రస్తుతం ఇజ్రాయిల్, ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఇజ్రాయిల్ పర్యటనకు వెళ్లడం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆసక్తి నెలకొంది. అంతేకాదు.. 2017 తర్వాత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ ఆ దేశంలో పర్యటించారు. అంతేకాదు ఇజ్రాయిల్ దేశాన్ని పర్యటించిన ఏకైక భారత ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీనే కావడం గమనార్హం. అంతేకాదు నరేంద్ర మోడీ ఇజ్రాయిల్ దేశంలో ఘన స్వాగతం లభించింది. ఆ దేశ ప్రధాన మంత్రి బెంజిమన్ నెతన్యాహు స్వయంగా సతీమణితో కలిసి ప్రధాని మోడీకి రెడ్ కార్పెట్ స్వాగతం పలికారు.
అంతేకాదు ఇజ్రాయిల్ పార్లమెంట్ లో ప్రసంగించారు. ఆ దేశ పార్లమెంట్ కన్ సెట్ లో ప్రసంగించిన తొలి భారత నేతగా ప్రపంచ రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. అంతేకాదు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉగ్రవాదం అనేది అన్ని దేశాలను పట్టి పీడిస్తోంది. దాన్ని కూకటి వేళ్లతో పెకిలించి వేయాలని పిలుపునిచ్చారు. అంతేకాదు ఇజ్రాయిల్ పౌరుపై హమాస్ చేసిన దాడులకు బలైన పౌరులకు ఈ సందర్భంగా నివాళులు అర్పించారు. అంతేకాదు వాళ్ల దేశ పార్లమెంట్ కనె సెట్ లో ప్రసంగించే అవకాశం ఇచ్చిన ఇజ్రాయిల్ మన: పూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసారు. ఉగ్రవాదం ప్రపంచానికి ముప్పుగా పరిణమించిందన్నారు. గాజా శాంతి ఒప్పందం ప్రణాళికకు భారత్ కట్టుబడి ఉందన్నారు.
ఆ దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారమైన ‘స్పీకర్ ఆఫ్ ది కన్ సెట్ మోడల్’ తో ఆయన్ని ఆ దేశ పార్లమెంట్ గౌరవించింది. రెండు రోజుల పర్యటన నిమిత్తం ఆ దేశానికి విచ్చేసిన ప్రధాన మోడీ.. అంతకు ముందు ఆ దేశ ప్రధాన మంత్రి నెతన్యాహూతో ప్రత్యేకంగా భేటి అయ్యారు. మోడీ ఇజ్రాయిల్ పర్యటనపై ఏఐఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఒవైసీ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
మరోవైపు గాజా మారణ హోమానికి బెంజమిన్ నెతన్యాహు కారణం అంటూ ఫైర్ అయ్యారు అసదుద్దీన్ ఒవైసీ. అతన్ని యుద్ధ నేరస్తుడిగా అభివర్ణిస్తూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అలాంటి వ్యక్తిని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కౌగిలించుకోవడం ఏంటి అంటూ ప్రశ్నించారు. ఇది పాలస్తీనాకు భారత్ అందించే చిరకాల మద్దతును దెబ్బతీయటమేనని విమర్శలు గుప్పించారు. ఒవైసీ చేసిన వ్యాఖ్యలు ప్రస్తుతం రాజకీయంగా కాక రేపుతున్నాయి.
