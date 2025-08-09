Modi - Putin: పుతిన్ కు మోడీ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు.. రష్యా, భారత్ బంధం బలోపేతమే లక్ష్యంగా ముందడుగు..

Modi -Putin: నిన్న మొన్నటి వరకు ట్రంప్, మోడీ దోస్త్ మేరా దోస్త్ అంటూ ప్రపంచ యవనిక పై ఇద్దరి స్నేహం రెపరెపలాడింది. ఇక పహల్గాం ఉగ్రదాడి తర్వాత పాకిస్థాన్ పై భారత్ ఆపరేషన్ సింధూర్ చేపట్టినప్పటి నుంచి మన దేశంపై ట్రంప్ పగపట్టాడు. ఆపరేషన్ సింధూర్ నేపథ్యంలో పాకిస్థాన్ కు చెందిన కీలక వైమానిక స్థావరాలతో పాటు అమెరికా పాకిస్తాన్ లో దొంగతనంగా నిర్వహిస్తున్న న్యూక్లియర్ ప్లాంట్స్ పై దాడి చేసి కోలుకోలేని దెబ్బ కొట్టింది. ఆ తర్వాత అమెరికాలోని డెయిరీ ఉత్పత్తులను భారత్ కు బలవంతంగా అంటగట్టాలని ప్రయత్నం చేసాడు. అలా చేస్తే మన దేశ రైతాంగం పూర్తిగా నష్టం చేకూరనున్న నేపథ్యంలో అమెరికాతో డెయిరీ, మాంసం ఉత్పత్తులను భారత్ లో అనుమతించే ప్రసక్తే లేదంటూ నరేంద్ర మోడీ.. డొనాల్డ్ ట్రంప్ కు గట్టి షాకే ఇచ్చారు.
దీంతో నిప్పుల తొక్కిన కోతిలా డొనాల్ట్ ట్రంప్ భారత్ .. అమెరికాకు ఎగుమతులు చేసే వస్తువులపై 25 శాతం సుంకాలను పెంచాడు. అంతేకాదు త్వరలో దాన్ని 50 శాతానికి పెంచబోతున్నట్టు చెప్పారు. ఈ సుంకాల పెంపు నేపథ్యంలో మన ప్రధాని .. తనకు ఫోన్ చేస్తాడని చూసాను..ఆయన చేయలేదంటూ ఒకింత అసహనం వ్యక్తం చేశాడు ట్రంప్. ఇక భారత్ పై అమెరికా సుంకాల వివాదం మధ్య సంబంధాలను పెంచుకునేందుకు ప్రధాని మోదీ, రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ భేటి అయ్యారు.
Had a very good and detailed conversation with my friend President Putin. I thanked him for sharing the latest developments on Ukraine. We also reviewed the progress in our bilateral agenda, and reaffirmed our commitment to further deepen the India-Russia Special and Privileged…
— Narendra Modi (@narendramodi) August 8, 2025
ఈ రోజు పుతిన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఎక్స్ వేదికగా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధాని ఎక్స్ లో రష్యాతో సంబంధాలు బలోపేతానికి భారత్ కట్టుబడి ఉందన్నారు. అంతేకాదు నా స్నేహతుడు రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ తో ఇరు దేశాలు తలెత్తుకొని తిరిగేలా మంచి సంభాషణ జరిగింది. ఈ సందర్భంగా పుతిన్ తనతో ఉక్రెయిన్పై తాజా పరిణామాలను పంచుకున్నారని చెప్పుకొచ్చారు. మా ద్వైపాక్షిక ఎజెండాలో పురోగతిని కూడా మేము సమీక్షించిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. భారతదేశం-రష్యా ప్రత్యేక, విశేష వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని మరింత పెంచుకునేలా మా మధ్య అంగీకారం తెలిపిందన్నారు. ఈ యేడాది చివర్లో నా మిత్రుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ భారత దేశంలో అడుగుపెట్టబోతున్నాడు. ఆయన కు ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నట్టు తెలిపారు. ఇప్పటికే కేంద్ర జాతీయ భద్రతా సలహాదారు.. రష్యాలో పర్యటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే కదా.
అదే సమయంలో అమెరికా సుంకాలకు భారత్ దీటైన కౌంటర్ ఇచ్చింది. అమెరికా నుంచి ఆయుధాల కొనుగోళ్ల నిలిపివేతకు నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు కేంద్ర కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అగ్రదేశం నుంచి క్షిపణుల కొనుగోళ్లను నిలిపి వేయాలని నిర్ణయించింది. మరోవైపు అమెరికా పర్యటనను కేంద్ర మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ రద్దు చేసుకోవడం విశేషం.
