Artemis-2: భూమి పైకి ఆర్టెమిస్ 2.. ఆపరేషన్ సక్సెస్..

NASA Artemis 2 Mission: దాదాపు 54 సంవత్సరాల తర్వాత మనుషులు భూమి పరిధిని దాటి అంతరిక్షంలో లోతైన ప్రయాణం చేయడం ఇదే మొదటిసారి. ఈ మిషన్ మొత్తం సుమారు 10 రోజులు కొనసాగింది. చంద్రుడి చుట్టూ ప్రయాణం పూర్తి చేసిన తర్వాత వ్యోమనౌక భూమి వైపు తిరిగి ప్రయాణమయ్యింది. చివరగా పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో స్ప్లాష్డౌన్తో ఈ యాత్ర ముగిసింది. ఈ మిషన్ విజయవంతం కావడం నాసా ఆర్టెమిస్ ప్రోగ్రామ్ కు ఎంతో కీలకం. ముఖ్యంగా 2028 నాటికి చంద్రుడిపై మానవులను దింపే లక్ష్యానికి ఇది పునాది వేస్తుంది. ఈ ప్రయాణంలో సేకరించే సమాచారం, సాంకేతిక పరీక్షలు భవిష్యత్ మిషన్లకు మార్గదర్శకంగా నిలుస్తాయి.
అంతేకాదు, దీర్ఘకాల అంతరిక్ష యాత్రలకు అవసరమైన పలు వ్యవస్థలను కూడా ఈ మిషన్ ద్వారా పరీక్షిస్తున్నారు. మానవ శరీరంపై మైక్రోగ్రావిటీ ప్రభావం, వ్యోమనౌక పనితీరు, నావిగేషన్ వ్యవస్థలు వంటి అంశాలపై కీలక డేటా సేకరించనున్నారు. మొత్తంగా ఆర్టెమిస్ 2 మిషన్ మానవ అంతరిక్ష అన్వేషణలో మరో గొప్ప అధ్యాయానికి నాంది పలికింది. చంద్రుడి దిశగా మానవ యాత్రను మళ్లీ ప్రారంభించిన ఈ మిషన్ భవిష్యత్తులో మరింత దూర ప్రయాణాలకు మార్గం సుగమం చేయనుంది. ఇప్పటివరకు చివరి సారిగా 1972లో జరిగిన అపోలో 17 మిషన్ తర్వాత ఇలాంటి మానవ యానం జరగలేదు.
చారిత్రక యాత్రలో నలుగురు వ్యోమగాములు పాల్గొన్నారు. వారిలో నాసా వ్యోమగాములు రైడ్ వేజ్మెన్, విక్టర్ గ్లోవర్, క్రిస్టినా కోచ్ ఉన్నారు. వీరితో పాటు కెనడాకు చెందిన జెరేమీ హెన్సెన్ కూడా ఈ యాత్రలో భాగమయ్యారు.ఆర్టెమిస్ II మిషన్లో భాగంగా ఈ నలుగురు వ్యోమగాములు ఓరియన్ స్పేస్క్రాఫ్ట్లో చంద్రుని చుట్టూ దాదాపు 10 రోజులు కక్ష్యలో ప్రయాణించారు. ఇది మానవ అంతరిక్షయాన చరిత్రలో కీలక మైలురాయి అని NASA నిర్వాహకుడు జారెడ్ ఐజాక్మన్ అన్నారు. ఈ మిషన్లో భాగంగా ఓరియన్ స్పేస్క్రాఫ్ట్ "ఫ్రీ-రిటర్న్" పథంలో చంద్రుడిని చుట్టి భూమికి తిరిగి వస్తుంది. అయితే ఇది చంద్ర కక్ష్యలోకి ప్రవేశించదు. ఈ ప్రక్రియలో ఏదైనా తప్పు జరిగినా కూడా ఈ అంతరిక్ష నౌక చంద్ర కక్ష్యలో ప్రవేశించకుండా చంద్రుడి నుంచి దాదాపు 9,260 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి, ఆటోమేటిక్గా భూమికి తిరిగి వచ్చింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.