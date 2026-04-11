Artemis-2: భూమి పైకి ఆర్టెమిస్ 2.. ఆపరేషన్ సక్సెస్..

Artemis-2: చంద్రుడి చుట్టూ యాత్రను ముగించుకొని 'ఆర్టెమిస్-2' వ్యోమగాములు భూమిపైకి చేరుకున్నారు. కాలిఫోర్నియా సమీపంలోని పసిఫిక్ మహాసముద్రం శాన్ డియాగో తీరంలో వ్యోమగాముల క్యాప్సూల్ ల్యాండ్ అయింది. భారత కాలమాన ప్రకారం తె.5.38గంటలకు ఇది చోటు చేసుకుంది. కాగా భూమి నుంచి 4.06 కిలో మీటర్ల దూరం ప్రయాణించిన మానవ సహిత అంతరిక్ష యాత్రగా 'ఆర్టెమిస్-2' చరిత్ర సృష్టించింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 11, 2026, 10:20 AM IST

Cheapest Gold in India: ఇక్కడ బంగారం చాలా చీప్! ఈ నగరాల్లో కొంటే వేలల్లో ఆదా.. ఎందుకో తెలుసా?
9
Cheapest Gold in India
Cheapest Gold in India: ఇక్కడ బంగారం చాలా చీప్! ఈ నగరాల్లో కొంటే వేలల్లో ఆదా.. ఎందుకో తెలుసా?
Gold Rate Today: యుద్ధం దెబ్బకు బంగారం కుదేలు… పెళ్లిళ్ల సీజన్‌లో గోల్డ్ కొనేవారికి ఊరట.. ఏప్రిల్ 11న షాకింగ్ రేట్లు ఇవే!..!!
5
today Gold Rate Telugu
Gold Rate Today: యుద్ధం దెబ్బకు బంగారం కుదేలు… పెళ్లిళ్ల సీజన్‌లో గోల్డ్ కొనేవారికి ఊరట.. ఏప్రిల్ 11న షాకింగ్ రేట్లు ఇవే!..!!
Mamata Banerjee: దేశంలో ఇల్లు, కారు లేని హ్యాట్రిక్‌ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు? చివరికి ఒక కేసు కూడా లేదు
6
Mamata Banerjee
Mamata Banerjee: దేశంలో ఇల్లు, కారు లేని హ్యాట్రిక్‌ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు? చివరికి ఒక కేసు కూడా లేదు
School Holiday: స్కూల్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్.. రేపటి నుంచి వరుసగా 5 రోజులు సెలవులు!
6
School Holiday April 2026
School Holiday: స్కూల్ పిల్లలకు గుడ్ న్యూస్.. రేపటి నుంచి వరుసగా 5 రోజులు సెలవులు!
NASA Artemis 2 Mission: దాదాపు 54 సంవత్సరాల తర్వాత మనుషులు భూమి పరిధిని దాటి అంతరిక్షంలో లోతైన ప్రయాణం చేయడం ఇదే మొదటిసారి.  ఈ మిషన్ మొత్తం సుమారు 10 రోజులు కొనసాగింది. చంద్రుడి చుట్టూ ప్రయాణం పూర్తి చేసిన తర్వాత వ్యోమనౌక భూమి వైపు తిరిగి ప్రయాణమయ్యింది.  చివరగా పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో స్ప్లాష్‌డౌన్‌తో ఈ యాత్ర ముగిసింది.  ఈ మిషన్ విజయవంతం కావడం నాసా ఆర్టెమిస్ ప్రోగ్రామ్​ కు ఎంతో కీలకం. ముఖ్యంగా 2028 నాటికి చంద్రుడిపై మానవులను దింపే లక్ష్యానికి ఇది పునాది వేస్తుంది. ఈ ప్రయాణంలో సేకరించే సమాచారం, సాంకేతిక పరీక్షలు భవిష్యత్ మిషన్లకు మార్గదర్శకంగా నిలుస్తాయి.

అంతేకాదు, దీర్ఘకాల అంతరిక్ష యాత్రలకు అవసరమైన పలు వ్యవస్థలను కూడా ఈ మిషన్ ద్వారా పరీక్షిస్తున్నారు. మానవ శరీరంపై మైక్రోగ్రావిటీ ప్రభావం, వ్యోమనౌక పనితీరు, నావిగేషన్ వ్యవస్థలు వంటి అంశాలపై కీలక డేటా సేకరించనున్నారు. మొత్తంగా ఆర్టెమిస్ 2 మిషన్ మానవ అంతరిక్ష అన్వేషణలో మరో గొప్ప అధ్యాయానికి నాంది పలికింది. చంద్రుడి దిశగా మానవ యాత్రను మళ్లీ ప్రారంభించిన ఈ మిషన్ భవిష్యత్తులో మరింత దూర ప్రయాణాలకు మార్గం సుగమం చేయనుంది. ఇప్పటివరకు చివరి సారిగా 1972లో జరిగిన అపోలో 17 మిషన్ తర్వాత ఇలాంటి మానవ యానం జరగలేదు.

చారిత్రక యాత్రలో నలుగురు వ్యోమగాములు పాల్గొన్నారు. వారిలో నాసా వ్యోమగాములు రైడ్ వేజ్మెన్, విక్టర్ గ్లోవర్, క్రిస్టినా కోచ్ ఉన్నారు. వీరితో పాటు కెనడాకు చెందిన జెరేమీ హెన్సెన్ కూడా ఈ యాత్రలో భాగమయ్యారు.ఆర్టెమిస్ II మిషన్​లో భాగంగా ఈ నలుగురు వ్యోమగాములు ఓరియన్ స్పేస్​క్రాఫ్ట్​లో చంద్రుని చుట్టూ దాదాపు 10 రోజులు కక్ష్యలో ప్రయాణించారు.  ఇది మానవ అంతరిక్షయాన చరిత్రలో కీలక మైలురాయి అని  NASA నిర్వాహకుడు జారెడ్ ఐజాక్‌మన్ అన్నారు. ఈ మిషన్​లో భాగంగా ఓరియన్ స్పేస్​క్రాఫ్ట్ "ఫ్రీ-రిటర్న్" పథంలో చంద్రుడిని చుట్టి భూమికి తిరిగి వస్తుంది. అయితే ఇది చంద్ర కక్ష్యలోకి ప్రవేశించదు. ఈ ప్రక్రియలో ఏదైనా తప్పు జరిగినా కూడా ఈ అంతరిక్ష నౌక చంద్ర కక్ష్యలో ప్రవేశించకుండా చంద్రుడి నుంచి దాదాపు 9,260 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి, ఆటోమేటిక్​గా భూమికి తిరిగి వచ్చింది.

Also Read:​ ‘దురంధర్’ సినిమాపై నోరు మెదపని ఖాన్స్ త్రయం.. ఇతర ఇండస్ట్రీ హీరోలు.

Also Read:​ Dhurandhar The Revenge: ‘దురందర్ 2’లో ప్రధాని మోడీ.. దావూద్ లదే రోల్..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

