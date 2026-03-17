NATO: అమెరికాకు నాటో దేశాలు బిగ్ షాక్.. యుద్ధం విషయంలో ట్రంప్ ను వ్యతిరేకించిన దేశాలు..

NATO Countries: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ నకు ఊహించ‌ని ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. హార్ముజ్ జ‌ల‌సంధిని ఓపెన్ చేసేందుకు ఆయన తెగ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. అయితే ఈ జల సంధిని ఓపెన్ చేసేందుకు సహకరించాలని మిత్ర దేశాలు, చైనాకు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పిలుపునిచ్చారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 17, 2026, 12:25 PM IST

8
Donald Trump Big Shock: ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాకు కీలకమైన హార్మూజ్ జలసంధిని ఓపెన్ చేయడానికి  ట్రంప్ పిలుపు నేపథ్యంలో చైనా, మిత్ర దేశాలు ససేమిరా అన్నాయి. ఈ యుద్ధంతో తమకు సంబంధం లేదని నాటో దేశాలు అయిన ఫ్రాన్స్, స్పెయిన్, బ్రిటన్, జర్మనీలతో పాటు జపాన్ కూడా స్పష్టం చేసింది. అక్కడికి యుద్ధ నౌకలను పంపబోమని సంచలన ప్రకటన చేశాయి. ముందు దాడులను ఆపాలని చైనా సూచనలు చేసింది. 

తమకు సహకరించకపోతే నాటోకు భవిష్యత్తు ఉండబోదని ఇప్పటికే ట్రంప్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. అయినప్పటికీ నాటో దేశాలు వెనక్కి తగ్గడం లేదు. మరి దీనిపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఎలా ముందుకు వెళ్తారో చూడాలి.తమపై యుద్ధం ప్రకటించిన, తమను శత్రువులుగా భావిస్తున్న దేశాలకు హార్ముజ్ జలసంధి మూసివేసి ఉంటుందని.. మిత్ర దేశాలకు మాత్రం ఎప్పుడూ తెరిచే ఉంటుందని అధికారిక ప్రకటన చేసింది ఇరాన్.

దీంతో భారత్ తో పాటు పలు దేశాలకు బిగ్ రిలీఫ్ దక్కింది. ఇక ఇప్పటి లాగే చమురు నౌకలు హార్ముజ్ జలసంధి ద్వారా ప్రయాణించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నట్లు చెబుతున్నారు విశ్లేషకులు. ఇది ఇలా ఉండగా ప్రపంచంలో 30% కంటే ఎక్కువ ముడి చమురు సరఫరా ఈ హార్ముజ్ జలసంధి ద్వారా అని జరుగుతోంది. ఈ జల సంధి మార్గం పూర్తిగా ఇరాన్ చేతుల్లోనే ఉంది.ఈ యుద్ధం నేపథ్యంలో తాత్కాలికంగా హార్ముజ్ జలసంధిని మూసివేశారు. కాగా ఇరాన్ వర్సెస్ ఇజ్రాయెల్, అమెరికా మధ్య దాదాపు 16 రోజులుగా యుద్ధం కొనసాగుతోంది. ఈ యుద్ధంలో ఇరాన్ తీవ్రంగా నష్టపోయింది. అయినప్పటికీ ఏ మాత్రం వెనక్కి తగ్గడం లేదు ఇరాన్. నాటో దేశాల వ్యతిరేకత నేపథ్యంలో ట్రంప్ ముందు ముందు ఎలాంటి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారనేది చూడాలి. 

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

