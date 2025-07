NATO Warns India: నాటో భారత్ తో పాటు చైనాకు వార్నింగ్ ఇచ్చింది. రష్యా తో వ్యాపారం చేస్తున్న దేశాలు కచ్చితంగా సవాలు ఎదుర్కొంటాయని హెచ్చరించింది. భారత్, బ్రెజిల్, చైనా రష్యాతో వ్యాపారం చేయొద్దని ఆయన సలహా ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో నాటో చీఫ్ మార్క్ రూట్ ఈ హెచ్చరికలు చేశారు. 100% సుంకాలు విధిస్తామని ఆయన అన్నారు.

భారత ప్రధాని అయినా.. చైనా, బ్రెజిల్ అధ్యక్షుడు అయినా.. రష్యాతో గ్యాస్, చమరు కొనుగోలు చేస్తే మాస్కోలోని ఆ వ్యక్తి శాంతి చర్చలు అంగీకరించకపోతే.. ఈ విషయం తప్పకుండా తెలుసుకోండి అన్నారు. ట్విట్టర్ వేదికగా వీడియో వైరల్ అవుతూ ఉంది. దయచేసి పుతిన్ కి ఫోన్ చేస్తే శాంతి చర్చల గురించి ఆలోచించమని చెప్పండి. లేకపోతే ఈ మూడు దేశాలపై తీవ్ర ప్రభావం ఉంటుందని ఆయన అన్నారు. అయితే ఉక్రెయిన్‌కు కొత్త ఆయుధాలు ట్రంప్ ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే. 50 రోజుల్లోపు శాంతి ఒప్పందాన్ని రష్యా అంగీకరించకపోతే 100% సుంకం విధిస్తామన్నారు. దీంతోపాటు రష్య నుంచి వ్యాపారం చేస్తున్న దేశాలపై కూడా ఈ ప్రభావం ఉంటుందని ట్రంప్ బెదిరించిన సంగతి తెలిసిందే.

ట్రంప్‌ ఈ ప్రకటనలో బ్రెజిల్, చైనా, భారత్‌ పేర్లు తీయలేదు. కానీ మార్క్ రూటే విషయాన్ని స్పష్టం చేశారు. గత కొన్ని రోజులుగా రష్య, ఉక్రెయిన్‌ మధ్య యుద్ధం జరుగుతూనే ఉంది. అయితే అప్పటి నుంచి రష్యా నుంచి కొనుగోలు చేస్తున్నది ఈ మూడు ప్రధాన దేశాలు. అంతేకాదు రష్యాతో వాణిజ్యం చేసే దేశాలపై 500% సుంకం విధించాలని అమెరికన్ సెనేటర్లు పట్టుబడుతున్నాయి. కాబట్టి ఏం జరుగుతుందో వారికి ఇంకా తెలియాలి అని కచ్చితంగా అనుకుంటున్నాను అని మార్క్ రూట్ అన్నారు

అయితే రష్యా నుంచి చైనా భారతదేశం ఎక్కువ మొత్తంలో చమురుని కొనుగోలు చేస్తుంది. 2025 వరకు రష్యా నుంచి చైనా 47%, భారత్ 38% చమరును కొనుగోలు చేస్తోంది. అంటే చైనా రష్యాకు అతిపెద్ద చమురు కొనుగోలు దారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మూడు దేశాల అధ్యక్షులు ఎలా స్పందిస్తారో చూడాల్సి ఉంది.

🚨⚡️ NATO Secretary General Mark Rutte:

"If you are the President of China, or the Prime Minister of India, or the President of Brazil, and you are still trading with the Russians and buying their oil and gas, know that if that man in Moscow does not take peace negotiations… pic.twitter.com/yC2939XSqV

— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) July 15, 2025