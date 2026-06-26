/ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు.. బాబా వంగా భవిష్యవాణి నిజమవుతోంది..!!

Baba Vanga on Natural Disasters: ప్రకృతిలో మార్పుతో ఎల్నినో కరువు పరిస్థితులు, భూ కంపాలు మానవ ప్రాణాలను బలిగొంటున్నాయి. వంగా బాబా అంచనాల ప్రకారం, 2026లో తీవ్రమైన భూకంపాలు, వాతావరణ మార్పులు, కృత్రిమ మేధస్సు ఆధిపత్యం, గ్రహాంతరవాసులతో సంబంధాలు ప్రపంచాన్ని కలవరపెడుతున్నాయి.
బల్గేరియాకు చెందిన బాబా వంగా..
బల్గేరియాకు చెందిన ప్రఖ్యాత ఆధ్యాత్మికవేత్త బాబా వంగా ప్రవచనాలు ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. బాబా చెప్పినట్లు ఆందోళనకర ఘటనలు ప్రజానీకాన్ని భయపెడుతున్నాయి. బాబా వంగా చూపు కోల్పోయినప్పటికీ, ఆమె చెప్పినట్టు కొంత మంది ప్రచారం చేస్తున్నట్టుగానే.. కొన్ని సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. 1996లో ఆమె మరణించినా, ఆమె అంచనాలు ఇపుడు ఒక్కొక్కటిగా జరగుతున్నాయి. భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన సంక్షోభ కాలాల్లో.. బాబా వంగా ప్రవచనాలు ఇపుడు చర్చనీయాంశమయ్యాయి.
వెనుజులను వణికించిన భూకంపం..
దక్షిణ అమెరికాను భూకంపం దడపుట్టించింది. క్షణాల వ్యవధిలో వెనిజులాను భూకంపాలు భయాందోళనకు గురిచేశాయి. భూ ప్రకంపనలతో ప్రజలంతా హడలెత్తిపోయారు. వెనిజులా దేశ రాజధాని కారకస్లోని భవనాలు నేలమట్టామయ్యయి. సెకన్ల వ్యవధిలో ఎయిర్ పోర్టులో ప్రజలు ప్రాణాలను అరచేతపట్టుకుని పరుగులు తీశారు. ఎయిర్ పోర్టు పైకప్పు కూలిపోవడంతో విమాన సర్వీసుల్ని ఆపేశారు. కారకస్ నగరంలో ఎక్కడ చూసినా ప్రాణభీతితో ప్రజలంతా తలదాచుకోడానికి ప్రయత్నించారు. ప్రకృతి విపత్తు ఒకరినికాదు.. ఇద్దరిని కాదు ఏకంగా లక్షమందికిపైగా పొట్టన పెట్టుకుంది. ఈ భూకంపాలు ప్రపంచంలో అత్యంత విషాధాన్ని మిగిల్చాయి.
వెనిజులా భూకంప ధాటికి వణికిపోయింది. ఎక్కడచూసినా ప్రాణభయంతో ప్రజల హాహాకారాలు... మృత్యువు వెంటాడుతున్నా… ప్రాణాలకు కాపాడుకుంటే చాలనే భావనతో పరుగులు తీస్తున్న దృశ్యాలు గుండెల్ని పిండేశాయి. భూకంప ధాటికి ఎత్తైన భవనాలు పక్కకు ఒరిగిపోవడంతో భవనాల్లోంచి బయటపడి కొందరు ప్రాణాలు కాపాడుకున్నారు. మరికొందరు భవనాల్లోనే చిక్కుకుని ప్రాణాలు విడిచారు.
వెనిజులాను వణికించి రెండు భూకంపాలు అత్యంత తీవ్రమైనవిగా రిక్టర్ స్కేల్ పై నమోదయ్యాయి. తొలి భూకంపం తీవ్రత రిక్టర్ స్కేలుపై 7.1 మ్యాగ్నిట్యూడ్ గా నమోదు కాగా, రెండోది మరింత తీవ్రతతో 7.5 మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ గా రిజిస్టరైనట్లు యూఎస్ జియోలజికల్ సర్వే తెలిపింది. వెనెజులా కరేబియన్ తీరంలోని మోరోన్ ప్రాంతానికి పశ్చిమాన సుమారు 28 కిలోమీటర్ల దూరంలో, 13 కిలోమీటర్ల లోతులో తొలి భూకంప కేంద్రం గుర్తించింది. 1967లో కారకాస్ను వణికించిన 6.3 తీవ్రత భూకంపం కంటే ఇది అత్యంత ఘోరమైనదని సీనియర్ సిటిజన్స్ తెలిపారు. భూకంప కష్టకాలంలో వెనిజులా ప్రజలకు తోడుగా ఉంటామని, తక్షణ సహాయక చర్యలను ముమ్మరం చేస్తున్నామని అమెరికా విదేశాంగ శాఖ ప్రకటించింది. దారుణమైన కొండచరియలు విరిగిపడటంతో సహాయక చర్యలకు ఆటంకం కలిగింది.
చిగురుటాకులా వణికిన వెనుజులా..
భూకంపంతో వెనిజులా రాజధాని విలవిల్లాడింది. నివాసగృహాలు, నివాస సముదాయాలు కూలిపోయాయి. ఎత్తైన బహుళ అంతస్తు భవనాల షేపులు మారిపోయాయి. సముద్ర తీరప్రాంతాలుగా ఉన్న ప్యూర్టోరికో, వర్జిన్ దీవులకు సునామీ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. వెనిజులా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం సైమన్ బొలివర్ తీవ్రంగా దెబ్బతింది. భూకంపం ధాటికి టెర్మినల్ లోపల ప్రయాణికులు లగేజీలతో పరుగులు తీస్తుండగానే ఎయిర్పోర్ట్ పైకప్పులో కొంత భాగం ఒక్కసారిగా కూలిపోయింది. విద్యుత్ సరఫరా నిలిచి పోవడంతో.. విమానాశ్రయం అంతా చీకటి, ధూళి మేఘాలతో నిండిపోయింది. మౌలిక సదుపాయాలు పూర్తిగా దెబ్బతినడంతో ఎయిర్పోర్టును తాత్కాలికంగా మూసివేస్తున్నట్లు అధ్యక్షుడు ప్రకటించారు. దేశంలో విద్యాసంస్థలను కొన్ని రోజుల పాటు బంద్ చేస్తున్నట్లు, వైద్య సిబ్బంది అంతా అత్యవసర సేవ నిమిత్తం ఆసుపత్రులకు చేరుకోవాలని ఆదేశించారు. భూకంప విపత్తు ధాటికి ఆప్తులు ప్రాణాలు కోల్పోగా, మరికొందరు క్షతగాత్రులుగా మారిపోయారు. ప్రాణాలతో పోరాడుతున్న వారిని రెస్క్యూ టీమ్స్ సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స చేయించారు.
యూఎస్ జియోలాజికల్ సర్వే నివేదిక ప్రకారం.. కారకాస్కు పడమటివైపు 168 కిలో మీటర్ల దూరంలో ఉన్న మొరాన్ ప్రాంతంలో భూకంప కేంద్రం నమోదైంది. మొదటి భూకంపం 7.2 తీవ్రతతో భూగర్భంలో 21.9 కిలోమీటర్ల లోతులో సంభవించింది.దీన్ని తొలిషాక్గా గుర్తించారు. ఆ తర్వాత కేవలం 39 సెకన్ల వ్యవధిలోనే 10 కిలోమీటర్ల లోతులో 7.5 తీవ్రతతో తీవ్రంగా విరుచుకుపడింది. దీన్ని మెయిన్ షాక్ గా పరిగణించారు. 20 సార్లకు పైగా చిన్నపాటి ప్రకంపనలు రావడంతో ప్రజలు ప్రాణభయంతో వీధుల్లోకి పరుగులు తీశారు. భూ ప్రకంపనలతో ప్రజలు భీతిల్లిపోయారు.
భూకంపంతో వెనెజువెలా విలవిల్లాడిపోయింది. ఆ తర్వాత జపాన్ లోనూ భూకంపం అలజడి రేపింది. తరచూ భూకంపాలతో సతమతమయ్యే జపాన్ లో 6.96 మ్యాగ్నిట్యూడ్ రిజిస్టరైంది. హొన్షు ఐలాండ్లోని ఐవాటె ప్రిఫెక్చర్ సమీపంలో 50 కి.మీ.లోతులో భూకంప కేంద్రం గుర్తించారు. అక్కడి నుంచి వందల కిలోమీటర్ల వరకు ప్రకంపనల తీవ్రత కనిపించిందని జపాన్ జియోలాజికల్ విభాగం వెల్లడించింది. భూకంప ప్రభావంతో షింకాసెన్ బుల్లెట్ ట్రైన్ సర్వీసులను తక్షణమే నిలిపివేశారు. సముద్రతీరంలో ఎక్కడా సునామీ ముంచుకొచ్చే పరిస్థితిలేదని జియోలాజికల్ విభాగం తెలిపింది.
1960లో చిలీని వణికించిన భూకంపం..
చిలీలో 1960లో వచ్చిన 9.5 తీవ్రత భూకంపం అత్యంత ప్రమాదకరమైనదిగా యూఎస్ జియోలాజికల్ సర్వే తెలిపింది. ఆ తరువాత అలాస్కా, సుమత్రా, జపాన్లలో సంభవించిన భూకంపాలు భారీ నష్టాన్ని మిగిల్చింది. 8.8 తీవ్రతతో వచ్చిన ఈ భూకంపం హవాయి, ఉత్తర, మధ్య అమెరికా, అలాగే దక్షిణాన న్యూజిలాండ్ వైపున ఉన్న పసిఫిక్ ద్వీపాలలో హెచ్చరికలను జారీ చేసింది. సునామీ ప్రమాదం ఒక రోజుకు పైగా కొనసాగే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు.
చిలీ మధ్య ప్రాంతంలో సంభవించిన 9.5 తీవ్రతతో కూడిన భూకంపం ప్రపంచంలోనే అత్యంత భారీ భూకంపంగా నమోదైంది. ఇది 1960లో సంభవించింది. వాల్దివియా భూకంపం గ్రేట్ చిలీ భూకంపంగా రికార్డుల్లోకెక్కింది. ఈ విపత్తు తర్వాత సంభవించిన భారీ సునామీల కారణంగా చిలీలోనూ, ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ 1,655 మంది ప్రాణాలను బలిగొంది. వేలాది మంది గాయపడ్డారు. అప్పట్లో 20 లక్షల మంది నిరాశ్రయులయ్యారు.
అలాస్కాలోని ప్రిన్స్ విలియం సౌండ్ను 9.2 తీవ్రతతో కూడిన భూకంపం దడపుట్టించింది. 1964లో జరిగిన ఈ విపత్తు అమెరికాలోనే అత్యంత పెద్ద భూకంపంగా రికార్డైంది. దాదాపు 5 నిమిషాల పాటు భూ ప్రకంపనలు వణికించాయి. భూకంప ధాటికి వచ్చిన సునామీ కారణంగా 130 మందికి పైగా మరణించారు. భారీ కొండచరియలు విరిగిపడటం, ఎత్తైన అలలు తీవ్రమైన వరదలకు కారణం అయ్యాయి. ఈ భూకంపం తర్వాత వారాల తరబడి వేలాది కంపనాలు సంభవించాయి.
ఆగ్నేయాసియాలో భూకంపాల తీవ్రత..
ఆగ్నేయాసియా, దక్షిణాసియా, తూర్పు ఆఫ్రికాను భూకంపాలు నాశనం చేశాయి. 2004లో ఇండోనేషియాలోని సుమత్రా ప్రాంతంలో సంభవించిన భూకంపం 9.1 తీవ్రతగా నమోదైంది.ఈ భూకంప ధాటితో సునామీ ప్రభావంతో 2లక్షల 80వేల మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఒక్క ఇండోనేషియాలోనే ఒక లక్ష 67వేల మందికి పైగా మరణించారు. అనేక గ్రామాలు పూర్తిగా తుడిచి పెట్టుకుపోయాయి.
ఈశాన్య జపాన్ తీరంలో 9.1 తీవ్రతతో కూడిన భూకంపం సంభవించింది. 2011లో జరిగిన ఈ విపత్తుతో భారీ సునామీ ముంచుకొచ్చింది. దీంతో ఫుకుషిమా అణు విద్యుత్ ప్లాంట్ను ధ్వంసం చేసింది. విద్యుత్ సరఫరా స్తంభించిపోయింది. మూడు రియాక్టర్లలో మెల్ట్డౌన్కు కారణమైంది. ఈ భూకంపం సునామీల్లో 15వేల మందికి పైగా మరణించారు. వారిలో కొందరి మృతదేహాలు లభించలేదు. లక్షా 30 వేల మంది నిరాశ్రయులు అయ్యారు.
ఇండోనేషియాలోని ఉత్తర సుమత్రా పశ్చిమ తీరాన్ని భూకంపం ధ్వంసం చేసింది. భూకంప తీవ్రతతో 2004లో విధ్వంసకర సునామీ ముంచేసింది. 2012లో 8.6 తీవ్రతతో కూడిన శక్తివంతమైన భూకంపంగా రికార్డైంది. భూ కంపాల పరిస్థితిని పక్కనబెడితే… గ్లోబల్ వార్మింగ్ తో ఎల్నినో తీవ్రమైన కరువు, వర్ష బీభత్సం సృష్టించబోతోందని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఎల్ నినో ప్రభావంతో వేసవిలో ఉష్ణోగ్రతల తీవ్రత రికార్డుస్థాయిలో నమోదయ్యాయి. ప్రపంచదేశాల్లో విపత్కర పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఎండల తీవ్రత, కరువు సంక్షోభ పరిస్థితులు అక్కడక్కడా పొడచూపుతున్నాయి. భవిష్యత్తులో సంభవించే విపత్తులను ముందే అంచనా వేసిన బాబా వంగా ప్రవచనాలకు తగ్గట్టుగానే ఉన్నాయని పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు.
(రచయత.. మునిరాజ్ జీ న్యూస్ డెస్క్ సౌజన్యంతో)
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