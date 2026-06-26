Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /అంతర్జాతీయం
  • /ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు.. బాబా వంగా భవిష్యవాణి నిజమవుతోంది..!!

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు.. బాబా వంగా భవిష్యవాణి నిజమవుతోంది..!!

Earthquake Terror Baba Vanga Bhavishya Vani: ప్రపంచంలో ప్రకృతి వైపరీత్యాలపై బాబా వంగా అంచనాలు రుజువవుతున్నాయి. భవిష్యత్తులో జరగబోయే భయంకరమైన విపత్తులు మానవ ప్రాణాలను బలితీసుకుంటుందని వంగాబాబా అంచనా వేశారు. తాజాగా వెనిజులాలో జరిగిన భూకంపం వంగా బాబా జ్యోస్యానికి దగ్గరగా ఉంది. 2025 డిసెంబరులోనే  2026 సంవత్సరం విపత్కర పరిస్థితులు సంభవిస్తాయని ప్రస్తావించారు. మొత్తంగా బాబా వంగా భవిష్యవాణి పై జీ న్యూస్ స్పెషల్ స్టోరీ.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 26, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:42 AM IST
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు.. బాబా వంగా భవిష్యవాణి నిజమవుతోంది..!!
Image Credit: Baba Vanga Predictions(File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రకృతి వైపరీత్యాలు.. బాబా వంగా భవిష్యవాణి నిజమవుతోంది..!!
Nature Disaster9 min ago
2
apple price hike9 min ago
3
Hyderabad Rains13 min ago
4
Gold Price Today35 min ago
5
ap rains59 min ago