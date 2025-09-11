English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nepal updates: ప్లీజ్ కాపాడండి.. నేపాల్ లో భారతీయులపై దాడులు.. సాయం కోసం ఎదురు చూపులు..

Nepal updates: ప్రస్తుతం హిమాలయ దేశం నేపాల్ అగ్గి రాజుకుంది. అంతేకాదు అక్కడ ప్రజలు ప్రభుత్వంపై తిరగబడి  ప్రభుత్వాధినేతల ఇళ్లపై దాడులు తెగపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ దేశ ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలీ దేశం విడిచిపారిపోయారు. మరోవైపు ఉద్యమం చేస్తోన్న వాళ్లలో భారత్ పై ద్వేషం పెంచుకున్న కొంత మంది.. ఆ దేశానికి టూరిస్టులుగా వచ్చిన వాళ్లపై దాడులకు తెగపడుతున్నారు. దీంతో వాళ్లు రక్షించమని మన దేశాన్ని వేడుకుంటున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 11, 2025, 11:27 AM IST

Nepal updates: హిమాలయ హిందూ దేశం  నేపాల్ నివురుగప్పిన నిప్పులా మారింది. సోషల్‌మీడియాపై నిషేధంతో శాంతియుతంగా మొదలైన విద్యార్థుల ఉద్యమం ఉగ్రరూపం దాల్చి డజన్ల మందిని పొట్టనబెట్టుకుంది. ఈ ఉద్యమం ముసుగులో కొన్ని అమెరికా వంటి విదేశీ దుష్టశక్తులు పకడ్బందీ పథకం ప్రకారం  రంగ ప్రవేశం చేసి అక్కడ ప్రభుత్వాధినేతల ఇళ్లతో పాటు అక్కడ టూరిస్టులుగా వచ్చిన వాళ్లపై దాడులు చేస్తున్నారు. నేపాల్ పరిస్థితులు చేయి దాటడంలో  దేశవ్యాప్త కర్ఫ్యూ విధించారు. దీంతో దేశం ఇప్పుడిప్పుడే శాంతిస్తోంది. మరోవైపు మన దేశం కూడా నేపాల్ తో ఉన్న అన్ని సరిహద్దులను మూసేసింది. అయితే యాత్ర, పర్యటన కోసం నేపాల్ కు వచ్చిన విదేశీయులను భద్రంగా స్వదేశాలకు తరలించే ప్రక్రియ మొదలెడతామని ఆర్మీ భరోసా ఇచ్చింది.

నేపాల్ హింసాత్మక ఘటనలతో అక్కడికి వెళ్లిన భారతీయులు సాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. వాలీబాల్‌ లీగ్‌ మ్యాచ్‌ల కోసం వెళ్లిన భారతీయ మహిళ ఆందోళనకారుల దాడి నుంచి తప్పించుకున్నారు. దయచేసి తనను భారత్‌కు తీసుకురావాలని వేడుకుంటున్నారు. అంతేకాదు  పశ్చిమబెంగాల్, మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, ఢిల్లీ, కేరళ,ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, కర్ణాటక, ఉత్తరాఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, రాజస్థాన్‌ ఇలా పలు రాష్ట్రాలకు చెందిన చాలా మంది పర్యాటకులు నేపాల్‌లో చిక్కుకుపోయి ప్రభుత్వ సాయం అర్థిస్తున్నారు. పలు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు ఇప్పటికే నేపాల్‌ అధికారవర్గాలతో చర్చలు జరుపుతున్నాయి. అయితే ఎయిర్‌ఇండియా, ఇండిగో విమానాల్లో భారతీయులను వెనక్కి రప్పిస్తామని పౌరవిమాన శాఖ మంత్రి కె.రామ్మోహన్‌ నాయుడు ‘ఎక్స్‌’లో పేర్కొన్నారు. 

నేపాల్‌లో చిక్కుకున్న తెలుగు వారిని 24 గంటల్లో స్వస్థలాలకు చేరుస్తామని భరోసా ఇచ్చారు మంత్రి నారా లోకేష్.  నేపాల్‌పై వర్కౌట్ చేసిన ఆయన  ఆ వివరాలు అందజేశారు. నేపాల్‌లో చిక్కుకున్న వారితో మాట్లాడామని వారిలో ధైర్యం నింపామని అన్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ సహాయంతో వారందర్నీ రేపు రాత్రి కల్లా స్వస్థలాలకు చేరుస్తామని వివరించారు. 

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొదటి భార్య ఎవరు..! ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Nepal Political7000 Prisoners Escape From jails UpdateNepal Nepal PMBalen ShahNepal pm kp oli sharma

