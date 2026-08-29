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శవాల దిబ్బగా నేపాల్.. 579 మంది మృతి.. 1924 గల్లంతు..

Nepal Flood News: నేపాల్‌లో ఉరుములేని మెరుపులా.. ఎలాంటి వర్ష సూచన లేకుండా పై నున్న హిమనీ నదం ఒక్కసారి ఉప్పొంగి ప్రవహించడంతో క్షణాల్లో అంతా జరిగిపోయింది. ఈ ఊహించని ఉత్పాతానికి ఇళ్లు పేక మేడల్లా కూలిపోయాయి. చెట్టు కొకరు పుట్టకొకరు అన్నట్టుగా తయారైంది. వరద ఉదృతి తగ్గిన తర్వాత అన్ని చోట్ల బురద మేట వేసి ఉండటంతో సహాయ పునరావాస చర్యలకు అడ్డంకులు ఏర్పడ్డాయి.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 29, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 08:01 AM IST
శవాల దిబ్బగా నేపాల్.. 579 మంది మృతి.. 1924 గల్లంతు..
Image Credit: Nepal Floods (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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