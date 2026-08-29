శవాల దిబ్బగా నేపాల్.. 579 మంది మృతి.. 1924 గల్లంతు..

Nepal floods Dead Report: నేపాల్లో సంభవించిన విపత్తుతో ఆ దేశం కనీవినీ ఎరగని నష్టం చవి చూసింది. కళ్ల ముందు అప్పటి వరకు కళకళ లాడిన ప్రదేశం ఇపుడు శ్మశానాన్ని తలపిస్తుంది. బురద మొత్తం మేట వేయడంతో అందులో చిక్కుకొని ఎంతో మంది కన్నుమూసారు. తీసే కొద్ది శవాలు బయటపడుతూనే ఉన్నాయి. ఈ విలయంలో పలు దేశాలకు చెందిన భారతీయులున్నారు. ఈ విలయం తర్వాత ఇంకా ఆచూకి తెలియని వారి సంఖ్య భారీగానే ఉంది. ఈ విపత్తు సంభవించిన సమయంలో అక్కడున్న వారు బతికి ఉండే అవకాశాలు లేవని అక్కడి సైన్యం చెబుతుంది.
విదేశీ టూరిస్టులు 517 మంది..
ఈ ఘటనలో గల్లంతైన వారి విదేశీ టూరిస్టులు దాదాపు 517 మంది దాకా ఉన్నారు. వీరిలో భారత సంతతి వారే 370 మంది దాకా ఉన్నట్టు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ ఘటనలో ఇప్పటి వరకు నేపాల్ ప్రభుత్వం 579 మంది మృతి చెందినట్టు అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఈ సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి.
ఇక భారీ విపత్తుకు కారణమైన భోటే కోశి నదిలో అంతకంతకు బురదతో పాటు నీటి మట్టం పెరుగుతూ ఉండటంతో సైన్యం, విపత్త నిర్వహణ సంస్థకు చెందిన వాళ్లు సహాయక చర్యలు చేపట్టడంలో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మరోవైపు ఈ 1924 మంది గల్లంతు అయినట్టు చెబుతున్నారు. మరోవైపు అక్కడి సైనిక సిబ్బంది 4451 మందిని రక్షించి సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. రక్షణ బృందాలు విపత్తు సంభవించిన ప్రదేశంలో పూర్తిగా గాలిస్తు చిక్కుకున్న వారిని రక్షించే పనిలో పడ్డారు. అయితే రక్షణ బృందాలు వెలికి తీసేకొద్ది గుట్టలకొద్ది శవాలు దర్శనమిస్తున్నాయి. మొత్తంగా విపత్తు తర్వాత ఆ ప్రాంతం మహా శ్మశానాన్ని తలపిస్తుంది. మరోవైపు నేపాల్కు సహాయంగా భారత ప్రభుత్వం కూడా సైనిక, ఆర్ధిక, ఇతరత్రా అన్ని రకాల సాయం అందిస్తోందిస్తోంది.
నేపాల్ సైనిక సిబ్బంది రక్షణ చర్యలు.
నేపాల్లోని 2 వేలకు పైగా సైనిక సిబ్బంది.. 7 వేలకు నేపాల్ భద్రతా సిబ్బంది సహాయ చర్యల్లో నిమగ్నమయ్యారు. మృతదేహాలతో పాటు ప్రాణాలతో బయటపడ్డ వారిని హెలికాప్టర్ల సహాయంతో ఆసుపత్రికి చేరుస్తున్నారు. మరోవైపు శవాలతో నేపాల్లోని అన్ని ఆసుపత్రులకు సంబంధించిన మార్చురులు నిండిపోయాయి. మృత దేహాలను సంబంధిత వ్యక్తులకు అప్పగించేందుకు టెంపరరీ ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇక గల్లంతైన వారిలో 86 మంది భద్రతా సిబ్బంది.. 517 ఫారెన్సర్స.. 127 మంది భారతీయులు ఉన్నట్టు నేపాల్ వర్గాలు తెలిపాయి. ఇందులో 12 మంది చైనా వాళ్లు కూడా ఉన్నారట.
భోటే కోషి నదిలో వరదలు..
భోటే కోషి నదిలో సంభవించిన భారీ వరదల నేపథ్యంలో భారత్, చైనా ఇతర దేశాలు అందించిన సహాయక బృందాలు, హెలికాప్టర్ సహాయం వంటి ప్రతిపాదలను నేపాల్ తిరస్కరించింది. సహాయ చర్యలు చేపట్టేందుకు పూర్తిగా తమ భద్రతా దళాలపైనే ఆధారాపడాలని నిర్ణయించుకుంది. మరోవైపు ఛోనెన్ ఖోలా, పురెపు త్సాంగ్పో నదుల కలిసే చోట ఓ భారీ అడ్డంకి కారణంగా సరస్సు వంటిది ఏర్పడింది. దాని వల్ల వరద ముంపు పొంచి ఉందని గురువారమే చైనా హెచ్చరించింది.
నేపాల్కు భారత్ సహాయం..
నేపాల్కు భారత్ 47.5 టన్నుల సహాయక సామగ్రితో పాటు మందులు, ఆహార పొట్లాలను పంపించింది. ఈ సహాయంలో ఆగస్టు 26న పంపిన 10 టన్నులు.. ఆగస్టు 27న పంపిన మరో 37.5 టన్నుల సామగ్రి ఉన్నాయి.
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